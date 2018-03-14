Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 12:51 14.03.2018 - 12:51

В 2017-м году в Швейцарии насчитывалось в общей сложности 52 950 мультимиллионеров.

(Keystone)

Количество мультимиллионеров в Швейцарии — то есть людей с чистыми располагаемыми активами от 5 миллионов долларов или 4,7 млн. франков — выросло в 2017 году на 13% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в новом отчете «The KnightFrank 2018 Wealth ReportВнешняя ссылка».

В опубликованном во вторник отчете также говорится, что в 2017-м году в Швейцарии насчитывалось в общей сложности 52 950 мультимиллионеров, тогда как годом ранее их было только 47 тыс. Ожидается, что в 2022 году эта цифра возрастет до 64 тыс. человек.

По всему миру в настоящее время насчитывается около 2,5 млн мультимиллионеров. Самый большой прирост их числа был зафиксирован в прошлом 2017 году в России.

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Число жителей Швейцарии с чистыми активами размером более 50 млн долл. США также увеличилось за отчетный период на 13% до 3 710 человек. Кроме того, в Швейцарии насчитывается около 250 человек, чистые активы которых составляют более 500 млн долл.

Во всем мире насчитывается около 6 900 людей с таким объемом располагаемых активов. Согласно отчету швейцарского немецкоязычного бизнес-журнала «Bilanz» за 2017 год, 300 самых богатых жителей Швейцарии располагают активами на сумму в общей сложности 674 млрд франков.



Подготовила: Надежда Капоне, SDA-ATS

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