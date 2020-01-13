Поезд Ретийской железной дороги на своей конечной станции в городе Ландкварт.

(© Keystone / Gian Ehrenzeller)

Как сообщается на сайте кантона ГраубюнденВнешняя ссылка, самка волка погибла, сбитая поездом компании «Ретийская железная дорога» (Rhätische Bahn) в юго-восточной части Швейцарии, в кантоне Граубюнден. Несчастный случай произошел на путях неподалеку от общины Бонадуц (Bonaduz), курортного местечка в долине, еще в канун наступления Нового года, но известно о нем стало только сегодня.

В этих краях действительно водятся волки — так, в кантоне точно подтверждено обитание трех волчьих семейств и под вопросом остается еще одно. Пока не ясно, к какой волчьей стае принадлежала волчица, Ее тело доставили в Институт патологии Университета Берна для генетического анализа. Удивительно, но это не первый случай, когда волки попадают в ДТП в Граубюндене.

В 2019 году таким образом погибли шесть животных. Целых два инцидента произошло 26 и 27 декабряВнешняя ссылка, и по этому случаю в кантоне было выпущено предупреждение о том, что, вероятно, волки будут приближаться к жилым районам в связи с большим объемом выпавшего снега, из-за чего они вынуждены искать ищу ниже в долине. Это означает, что они могут попытаться перейти автодорогу или пройтись по железнодорожным путям.

Количество волков в Швейцарии растет. Согласно последним данным природоохранной организации Swiss Wolf Group, в стране насчитывается по меньшей мере семь волчьих стай — для сравнения, в 2018 году их было четыре. Это означает, что в Швейцарии сейчас насчитывается около 60-70 волков.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, Keystone-SDA/swissinfo.ch

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