Заключенные в Швейцарии, по словам эксперта, «независимо от страны происхождения — это преимущественно молодые горожане мужского пола».

(Marco Zanoni / Lunax)

По просьбе многих читателей и читательниц swissinfo.ch и при содействии Марсело Аэби (Marcelo Aebi), заместителя директора Центра криминологии при Лозаннском университете, также отвечающего в Совете Европы за ежегодную криминальную статистику, мы попытаемся выяснить, почему же в Швейцарии столь высока доля заключенных-иностранцев.

Высокая покупательская способность швейцарцев, значительный локальный спрос на наркотики, а также демографический состав населения — вот несколько факторов, помогающих понять этот феномен.

Швейцария: между севером и югом, востоком и западом Конец цитаты

В то время как доля иностранных заключенных в европейских тюрьмах составляет 15,9%, в Швейцарии она достигает показателя в 71,4%. Такие данные были недавно опубликованы в отчете о тюрьмах в Европе, составленном по результатам исследования SPACE 1, проведённого по заказу и поручению Совета Европы сотрудниками Лозаннского университета (UNIL) Марсело Аэби (Marcelo AebiВнешняя ссылка) и Мелани Тьяго (Mélanie M.TiagoВнешняя ссылка). При этом следует упомянуть, что подобные цифры на севере и западе Европы однозначно выше, чем на ее востоке и в центральный регионах:

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Возглавляют этот список малые государства, такие, как Moнако (39 000 жителей), Андорра (80 000), Лихтенштейн (38 000) и Люксембург (600 000). Однако среди государств с численностью населения более миллиона на первом месте прочно стоит Швейцария.

Чем же объясняется этот феномен? Конец цитаты

Что касается иностранного населения, то, если не считать вышеупомянутых малых государств, то его доля среди жителей Швейцарии составляет 25% или 2 126 392 человек (по состоянию на 2018 год), и оказывается, тем самым, самой высокой в Европе.

Schweiz: 25,1% der Bevölkerung sind Ausländer Grafik: Schweiz: 25,1% der Bevölkerung sind Ausländer

«То есть практически на каждых 10 граждан страны приходятся 3 иностранца, имеющих законное основание на проживание в Конфедерации и те же самые права и обязанности перед законом, что и местное население (но не имея, разумеется, прав голосовать, подробнее об этом еще одном швейцарском феномене читайте по ссылке, — прим. ред.). Это уточнение необходимо для того, чтобы объяснить статистику заключенных в тюрьмах, не впадая при этом в популистские теории заговора», — считает М. Аэби.

Таким образом, из общего числа заключенных (6 863 человек) долю в 49,3% составляют лица, легально проживающие в Швейцарии — это швейцарцы и иностранцы с тем или иным видом на жительство, 9,6% — претенденты на получение статуса беженца и 41,1% — «остальные иностранцы, включая и тех, чей миграционный статус не установлен».

Согласно данным Швейцарского ведомства статистики (Bundesamt für Statistik — BFS) к последней категории относятся «иностранцы без постоянного места жительства в Швейцарии, «фронтальеры» с разрешением на пребывание категории „G“ (вид на жительство в соседних странах и разрешение на работу в Швейцарии), „нелегалы“, которых в Швейцарии называют Sans Papiers («лица без документов»), и туристы».

Gefängnisinsassen in der Schweiz Grafik: Gefängnisinsassen in der Schweiz

Лица, не имеющие постоянного легального места жительства в Швейцарии, составляют только долю в 34% от общего числа заключенных в швейцарских тюрьмах и 49% обитателей следственных изоляторов предварительного заключения. Обе эти категории задержанных желательно строго и последовательно разделять.

Приехать, чтобы совершить преступление Конец цитаты

По количеству сидящих в следственных изоляторах предварительного заключения (48%) лидируют кантоныВнешняя ссылка Цюрих, Женева и Во. Например, в ЖеневеВнешняя ссылка 95% сидящих в СИЗО — мужчины, 7 из 10 моложе 35 лет. В 2014 году 71% лиц, содержавшихся в следственных изоляторах, составляли выходцы из Африки и с Балкан, а за ними следовали лица родом из остальных европейских стран, а также из государств Америки и Ближнего Востока.

«В кантонах Во и Цюрих прослеживается аналогичная картина. Многие сидят в СИЗО, потому что они в дополнение к нарушению миграционного законодательства совершили и другие проступки. Лица, не имеющие постоянного места жительства в Швейцарии, во избежание побега остаются в следственном изоляторе вплоть до вынесения приговора», — продолжает М. Аэби.

Сюда надо добавить и тех, кто приезжает из соседних стран исключительно для совершения правонарушений («гастролёры»): это французы, итальянцы и немцы, а также алжирцы, албанцы и румыны, и это далеко не полный список. Среди совсем недавно заведенных уголовных дел все чаще фигурируют фамилии отдельных лиц и членов румынских преступных группировок, которые приезжают в Швейцарию через Францию.

«У швейцарского населения очень высокая покупательская способность. Поэтому страна привлекательна как потенциальный рынок сбыта наркотиков, изготовленных за рубежом. А еще здесь множество ценных вещей, которые можно украсть и продать за границей, просто сами порой просятся в руки преступников», — указывает М. Аэби.

Он также добавляет, что «иностранные преступники, у которых нет постоянного места жительства в Швейцарии, зачастую содержатся в СИЗО до начала судебного процесса, а после вынесения приговора их сразу высылают из страны, в отличие от преступников-швейцарцев, которых, если преступление не очень серьезное, отпускают, как правило, еще до начала процесса под залог».

Судьи не смотрят на происхождение обвиняемых Конец цитаты

Криминолог М. Аэби подчеркивает, что в Швейцарии лишением свободы караются только относительно серьезные преступления, из таких приговоров 11% приходятся на убийство, 15% на торговлю наркотиками, 20% на преступления против собственности и свыше 10% за преступления на сексуальной почве. При вынесении приговора швейцарские судьи на происхождение обвиняемых внимания не обращают».

Швейцария, расположенная в самом сердце Европы, имеет хорошо налаженное транспортное сообщение с соседними государствами, что позволяет ей быть в центре политической и экономической жизни, оставаясь одной из богатейших стран мира. Но именно это и является еще одной причиной высокой доли иностранцев в тюрьмах: социальное неравенство, когда богатая Швейцария резко контрастирует с менее развитыми регионами Европы, например, во Франции.

«Из-за своей состоятельности эта страна является перспективным рынком сбыта наркотиков. Швейцарцы обладают гораздо большей покупательной способностью, нежели потенциальные клиенты из соседних стран», — подчеркивает М. Аэби. В качестве примера можно упомянуть, что в Швейцарии ежегодно приобретается 5 тонн кокаина на сумму 330 миллионов швейцарских франков.

Преступность — явление молодежное Конец цитаты

Разные страны, разные преступники, единого психологического портрета швейцарского заключенного составить нельзя, и тем не менее, по словам эксперта, можно утверждать, что криминал в Швейцарии, а, следовательно, и заключенные «независимо от страны происхождения — это преимущественно молодые горожане мужского пола». Женщины-преступницы составляют всего лишь долю в 5,5%.

Вдобавок к этому, как говорит М. Аэби, «с 90-х годов численность иностранного населения в стране удвоилась, за последние 30 лет этот показатель вырос на 20%». Жители со швейцарскими паспортами стареют, а иностранцы — составляют более молодую возрастную группу, «что косвенным образом влияет на криминальную статистику и на то, кто сидит в тюрьмах, где преобладают мужчины от 30 до 50 лет».

Bevölkerung der Schweiz nach Altersgruppen Graik: Bevölkerung der Schweiz nach Altersgruppen

Преступник и иностранец — не одно и то же Конец цитаты

Согласно данным криминальной статистики за 2018 год иностранцы составляют менее 40% лиц, совершивших преступления, зарегистрированные правоохранительными органами. М. Аэби и другие участники проведенного исследования подтверждают, что «цвет паспорта в Швейцарии не является адекватной переменной величиной, позволяющей проанализировать и измерить характер и масштабы преступности. Куда большее значение имеют в этой связи социально-экономический статус и уровень образования».

Помимо всего прочего, Швейцария имеет самые низкие во всей Европе показатели по количеству заключенных: на 100 тысяч населения их приходится всего 82 человека. «Говорить об ухудшении ситуации не приходится. По сравнению с Европой и остальным миром в Швейцарии очень низкий процент преступности. Но, безусловно, мы должны делать куда больше в плане профилактики и противодействия криминалу, в том числе и новым видам преступности, например, киберпреступности». М. Аэби напоминает, что долг средств массовой информации — не фантазировать, а анализировать имеющиеся эмпирические данные.

«Информация доступна, и скрывать ее в демократической стране — это самая страшная ошибка. С трактовкой этой информации каждый может в той или иной степени соглашаться или нет, но у человека, по крайней мере, должна быть возможность составить свое собственное мнение». Для этого эксперта швейцарско-аргентинского происхождения очевидно, что дело не в том, чтобы «отрицать существующую ситуацию, а в том, чтобы взяться за нее и всем обществом искать решения и не доверять эту проблему тем, кто занимается демагогией и популизмом».

Экстрадиция преступников В 2010 году 52,9% избирателей проголосовали за народную законодательную инициативу Швейцарской Народной партии (SVP), требовавшую обязательно выдворять из Швейцарии преступников-иностранцев. В октябре 2016 года в силу вступил соответствующий Федеральный закон, который в значительной степени ужесточил критерии судебной экстрадиции лиц с иностранным паспортом, вступивших в конфликт с законом. Так, определенные виды преступлений, такие, как убийство, тяжкие телесные повреждения или мошенничество, совершенных иностранцами в Швейцарии, суды теперь обязаны наказывать временной ссылкой из страны на срок от 5 до 15 лет. Недавно министр юстиции Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) указала, что еще рано подводить правоприменительные итоги реализации положений упомянутой инициативы.

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Перевод: Юлия Немченко, редактура и подготовка: Надежда Капоне, Игорь Петров

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