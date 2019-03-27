Сырная аналогия: пармезан на заднем плане символизирует Швейцарию. (Keystone/Georg Hochmuth)

Тот, кто обладает швейцарским паспортом, обладает и уникальным набором гражданских прав и свобод, позволяющих, в частности, активно вмешиваться в процессы управления страной и принимать прямое участие в формировании актуальной политической повестки дня. Однако паспорт в стране имеют лишь три четверти от его постоянного населения, то есть 25% людей, постоянно живущих в стране и уплачивающих здесь налоги, никаких политических прав не имеют. По мнению экспертов данная ситуация представляет собой опасный демократический дефицит.

В качестве иллюстрации к данному материалу мы выбрали вот такую (см. выше) сырную аналогию. На этой визуализации на переднем плане размещён классический эмментальский сыр со знаменитыми дырами. Этим сыром символизируется Швеция с многочисленными «дырами-лазейками», позволяющими иностранцам относительно быстро натурализоваться и получить шведский паспорт со всеми вытекающими политическими правами.



Политические права иностранцев: бесконечная история Швейцария — классическая избирательная демократия со значительной долей иностранцев, проживающих в стране постоянно, уплачивающих здесь налоги, но не имеющих политических прав, которыми они должны были бы пользоваться в соответствии с классическим правилом no taxation without representation (тот, кто не имеет политических прав и представительства в органах власти, тот не должен платить налоги). Поэтому в Конфедерации вопрос о том, какие права на каком уровне должны или не должны иметь иностранцы, принадлежит к числу вечных вопросов. На данном этапе ясно, что любые попытки предоставить им политические права на федеральном уровне обречены на провал. Несколько более оптимистично выглядит ситуация в кантонах, кто в последние годы наблюдалась определенная позитивная динамика. Однако относительно недавно, в 2014 году, избиратели кантона Шаффхаузен большинством в 85% голосов отвергли предложение предоставить политические права иностранным гражданам, проживающим в этом субъекте федерации. В 2015 году довольно неожиданно в пользу предоставления иностранцам на локальном уровне «пассивного избирательного права» выступил либеральный швейцарский аналитический институт Avenir Suisse. В Берне в кантональном парламенте была недавно выдвинута похожая инициатива, но потом ее авторы предпочли сбавить темп и немного «сдать назад». Зато в кантоне Золотурн вопрос предоставления иностранцам политических прав является в настоящее время одним из самых актуальных. В прошлом году кантональный парламент Золотурна уже отказался распространить каталог гражданских прав, гарантированных конституцией кантона, на иностранцев. Поэтому недавно локальный союз левых партий и движений выдвинул новую инициативу с аналогичным требованием. Конец инфобокса

На заднем плане гордо возвышается монолитный пармезан, который символизирует Швейцарию. Тут никаких «дыр» нет, а процесс получения гражданства обставлен всеми возможными и невозможными сложностями и преградами. И как раз это обстоятельство и отбрасывает постоянно Швейцарию во всех рейтингах развития демократии с первого места на более скромные позиции. Недостаточная степень политической «инклюзивности» является в Швейцарии давнишней проблемой, одним, но мощным пятном на этом «солнце мировой демократии».

Одна страна, 26 порядков натурализации

Все это приводит к тому, что в Швейцарии примерно одна четвертая часть от постоянного населения просто-напросто вынесена за скобки политических процессов, и происходит это порой вольно (весьма строгие, например, в кантоне Берн, критерии натурализации и законы, которые принимаются с намерением «чтобы было как лучше», и приводящие в итоге к ситуации «как всегда»), порой невольно (от иностранцев требуется учить язык, имеется в виду диалект/диалекты немецкого, у которого нет грамматики и четких правил).

Из-за этого часто люди, прожившие в Швейцарии целую вечность, и даже те, кто родился в Швейцарии, но от родителей мигрантов, сами отказываются от перспективы приобретения паспорта — слишком муторно, слишком сильно развит аспект субъективного произвола чиновников, слишком, в конце-концов, дорого: паспорт порой может обойтись во многие тысячи и тысячи франков. Непосредственное следствие этой ситуации: огромный класс лиц, не имеющих права в Швейцарии ни голосовать, ни избирать, ни быть избранными. В настоящее время почти 25% постоянных жителей Швейцарии имеют в лучшем случае некие рудиментарные политические права, не играющих особой роли в повседневной жизни.

Лоскутное одеяло

Еще одно обстоятельство — швейцарский федерализм. Страна состоит из 26 кантонов/штатов, суверенных государств, на уровне которых, собственно, и решается вопрос натурализации того или иного иностранца. В Швейцарии человек сначала становится гражданином кантона/общины, и только в силу этого он становится гражданином страны в целом. С одной стороны, такая система позволяет каждому иностранцу фокусироваться именно на месте своего постоянного проживания, она мотивирует его участвовать в жизни, прежде всего, своей общины, своего города, района.

С другой стороны, если выйти на федеральный уровень, можно убедиться, что с точки зрения процедур натурализации Швейцария представляет собой, как и во многих иных областях, например, в области образования, самое настоящее лоскутное одеяло. У такой раздробленности есть как позитивные, но также и очевидно негативные стороны. Кантоны, субъекты федерации, как бы «едины во многообразии» своих режимов решения важнейших миграционных вопросов. И вот недавно Университет города Невшатель (столица одноименного франкоязычного кантона) впервые провел системный анализ этого самого «натурализационного разнообразия»Внешняя ссылка, которым отличается Швейцария.

Анализ проводился экспертами Университета с опорой на целый ряд факторов, включая особенности процессов натурализации в кантонах (которые, напомним, одновременно являются избирательными округами), уже имеющиеся у иностранцев на локальном уровне политические права, а также такой фактор, как политическое влияние иностранной швейцарской диаспоры («Пятая Швейцария»). Итогом этого проекта стали очень интересные системные наблюдения и открытия.

Так, например, в области конкретной натурализационной практики в Швейцарии существуют заметные различия между, с одной сторон, сельскими регионами «немецкой» Швейцарии и Тичино, и, с другой стороны, городскими и протестантскими регионами севера и запада Швейцарии. Еще большая разница наблюдается, если сравнивать имеющиеся у иностранцев в Швейцарии реальные политические права. Франкофонные кантоны, а впереди всех кантон Невшатель, проводят в этой области куда более либеральный курс.

Среди кантонов германоговорящей Швейцарии лишь кантоны Базель-городской, Граубюнден и Аппенцелль-Внешний предусматривают те или иные формы участия иностранцев в локальной политической жизни. Все остальные кантоны ни о чем подобном и слышать не хотят, причём, напомним еще раз, речь идет о политических правах на кантональном (региональном) уровне. Тот, кто хочет заниматься политикой на федеральном уровне должен для начала получить паспорт — иного не дано!

Швеция и Швейцария — это, все-таки, две разные страны

Наличие прав — это одно! А вот готовность и стремление этими правами пользоваться — это уже нечто совсем иное. С целью проанализировать то, насколько живущие в Швейцарии иностранцы реально хотят пользоваться политическими правами и участвовать в социальной жизни общества эксперты Университета города Люцерн разработали специальный измерительный «индекс», с помощью которого можно измерять фактическую степень «политической инклюзии» (включённости) иностранцев в политическую систему данного государства.

Итоги оказались неудивительными — европейским чемпионом по данной дисциплине оказалась Швеция. Швейцария же находится в самом конце соответствующего рейтинга, сразу за Кипром на последнем месте. Случайность? Ни в коем случае! Такой рейтинг обусловлен жесткими интеграционными и натурализационными критериями, проистекающими из исторически сложившегося в Швейцарии толкования таких понятий, как «государство», «общество», «гражданин». Если коротко — то Швейцария является республикой, причем классические республиканские ценности выражены здесь едва ли самым, в мировом сравнении, радикальным образом. Среди таких ценностей и идеалов — стремление поставить «народ» как источник власти в четко и жестко очерченные рамки.

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Соответственно жестко и чётко определено, кто является гражданином, кто может им стать и на каких условиях. Тот, кто имеет гражданство, получает огромный набор политических прав и свобод, исходя из которых гражданин-республиканец является не просто объектом воздействия со стороны государства, нет, он сам является носителем государственной субъектности, то он сам и есть государство, одновременно и правитель, и управляемый.

Такое понимания сути гражданина, во многом, способно объяснить, почему в Швейцарии так поздно, только в 1971 году, женщины получили право избирать и быть избранными: прежде мужчины просто считали, что женщины не могут, да и не должны являться носителями государственной субъектности, вроде как: лишние колонны зданию не требуются.

Швейцария и мир «Ходячих мертвецов»

Но у всего на свете есть своя оборотная сторона. Ведь тот, кто не является участником «государствообразующего сообщества», тот не имеет вообще никаких политических прав. То есть таким людям, разумеется, разрешают жить рядом и их обязывают, само собой, платить налоги, но как только речь заходит о вопросах общественного блага, то таким людям предлагается просто помолчать.

Национальный праздник Десять главных дат в истории Швейцарии В Швейцарии отмечают Национальный праздник, День 1-го августа. Давайте вспомним десять самых главных дат в истории Конфедерации. Автор: Игорь Петров

Абсурд? Но именно так и выглядит ситуация в Швейцарии. На языке политологов это называется «демократический дефицит», с учетом того, что здесь нарушается главный принцип, на котором строится любое либеральное государство, а именно, принцип, увязывающий уплату налогов и сборов с правом участвовать в политической жизни страны. Швейцарская же система, кстати, хорошо проиллюстрирована... сериалом «Ходячие мертвецы», в котором речь идет о постапокалиптическом обществе, распавшемся после вторжения зомби на изолированные общины.

Приём в члены каждой из этих общин проходит как раз по «швейцарскому образцу»: готовность принимать участие в жизни общины и платить «налоги» еще не дает претенденту шансов на получение прав полноценного участия в политической жизни данного сообщества: мало ли почему ты так хочешь жить с нами? Тебе еще нужно доказать, что ты принадлежишь к нашему сообществу и что ты не предашь его. Соответственно сложен и порядок гражданской инициации.

Положенный в основу фиктивного сериального общественного устройства реальный радикально-республиканский этос был изначально встроен и в политическое ДНК Швейцарии, страны, которая на заре своей истории как раз и состояла из такого рода общин, решивших однажды, «перед лицом коварства времени», объединить свои ресурсы ради своего политического, культурного и социально-экономического выживания. Боязнь, что чужак, заплатив налоги, ночью откроет ворота ордам зомби, до сих пор живет в швейцарском подсознании. Но вернемся в нашу реальность.

Если экстраполировать время, которое потребовалось Швейцарии для введения в стране избирательных прав для женщин, а на это ушло 123 года, то тогда мы получим очень неутешительный прогноз: в Швейцарии скорее появятся летающие такси, летний отпуск на Марсе и шницели, выращенные в пробирке или распечатанные на принтере, чем право для иностранцев голосовать и избирать. Куда более вероятным, поэтому, является сценарий, в рамках которого произойдет не отделение прав гражданства от политических прав, а, напротив, дальнейшее ужесточение условий получения красного паспорта.

Кстати, первым, но и последним, политическим деятелем, попытавшимся изъять Швейцарию из мира «Ходячих мертвецов», был никто иной, как Наполеон. Но и он в итоге сдался, заметив с горечью: «Счастливое Провидение привело меня во главу французского правительства, но для управления Швейцарией сам себя я считаю непригодным абсолютно».



Об авторе Швейцарская политическая система строится на основе элементов и инструментов прямой демократии (референдум и законодательная инициатива) и демократии репрезентативной (партии и парламент). Прямая демократия в Швейцарии по праву считается уникальной и наиболее развитой системой такого рода. По числу голосований и референдумов (более 620 за последние 170 лет) Конфедерация прочно удерживает мировой рекорд. Автор этого материала Сандро Люшер (Sandro Lüscher) критически анализирует «теневые» и «проблемные» стороны швейцарской демократии. В настоящее время он изучает политологию в Университете Цюриха и ведет в сети блог, на страницах которогоВнешняя ссылка публикует статьи и материалы, касающиеся актуальной политической повестки дня в Конфедерации. Кроме того, он занимает ассистентскую должность в Университете Санкт-Галлена и ведет исследовательскую деятельность, уделяя особое внимание особенностям кантональных избирательных систем в стране. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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