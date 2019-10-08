Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 7:00

Цюрих, 2018 год: мужчина сам себе делает тест на ВИЧ.

(Keystone)

По данным Федерального ведомства здравоохранения, число диагностированных случаев ВИЧ в Швейцарии достигло рекордно низкого уровня – в первую очередь благодаря скринингу и раннему началу лечения. В прошлом году было зарегистрировано 425 новых случаев, что на 4,5% меньше, чем в 2017 году.

В понедельник, 7 октября, Ведомство здравоохранения рассказалоВнешняя ссылка, что есть две основные причины снижения числа новых случаев ВИЧ. Во-первых, люди с высоким риском заражения чаще проходили тестирование, что позволяло начинать лечение раньше в случае обнаружения инфекции.

Во-вторых, предэкспозиционная профилактикаВнешняя ссылка (PrEP), вероятно, также сыграла свою роль. С помощью PrEP можно защитить себя от ВИЧ-инфекции, принимая лекарства высокоактивной антиретровирусной терапии. Эту меру рекомендуют людям с высоким риском заражения ВИЧ. По оценкам, в прошлом году в Швейцарии эту меру использовали 1500 человек, большинство из которых были геями.

Несмотря на снижение, профилактика ВИЧ остается важной мерой, подчеркивают в Ведомстве здравоохранения. «ВИЧ может быть ликвидирован в Швейцарии только к 2030 году, если будут соблюдаться правила безопасного секса. Заболевание остается неизлечимым и требует пожизненной терапии», - сказано в сообщении.

Увеличение случаев гонореи

Стоит, правда, отметить, что среди других инфекций, передающихся половым путем, случаи гонореи увеличились на 11% - в 2018 году их было зарегистрировано 3116. В Федеральном ведомстве здравоохранения сообщили, что такое развитие связано в основном с увеличением скрининга среди групп риска в результате различных кампаний.

Уровень заболевания хламидиозом остается стабильным – в 2018 году было зафиксировано 11 102 случая. Эта стабилизация представляет собой новую тенденцию: дело в том, что в период с 2000 по 2016 год число случаев хламидиоза увеличилось с 2000 до 11 000 человек в год. Количество новых случаев сифилиса также остается стабильным в течение последних трех лет.

День борьбы со СПИДом Как Россия и Швейцария подходят к проблеме ВИЧ Россию захлестнула эпидемия СПИД, не все идеально и в Швейцарии. Каковы методы борьбы с этим недугом в двух странах? Автор: Надежда Капоне, swissinfo







Подготовила Надежда Капоне

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