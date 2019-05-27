Краудфандинг позволяет, собирая с миру по нитке, аккумулировать громадный объем денег. (Keystone / John Lent)

Краудфандинговые кампании – направленные на сбор денег реализацию какого-либо проекта и обычно проводимые через интернет – процветают сегодня в Швейцарии. Общая сумма привлеченных благодаря им средств подскочила в период с 2017 по 2018 год на целых 38%!

Суммарный объем средств также более чем впечатляет: в общей сложности было собрано 516,6 млн швейцарских франков. Особенно если сравнивать его с тем, что было еще несколько лет назад: например, в 2015 г. в ходе онлайн-кампаний было собрано всего 27,8 млн франков.

Такие данные были опубликованы вчера, 27 мая, Высшей школой прикладных наук и искусств Люцерна (Hochschule Luzern HSLU). Они также показывают, куда направляется большая часть денежных средств: оказывается, лучше всего идет сбор в поддержку стартапов и начинающих предприятий, представителей малого и среднего бизнеса. А – не на реализацию культурных или спортивных проектов, которые буквально борются за каждый франк.

Статистика показывает, что общее количество кампаний немного уменьшилось, но при этом общий объем наличных средств возрос. Это свидетельствует о том, что средние объемы финансируемых кампаний увеличиваются; в частности, в этой сфере преобладают проекты в сфере недвижимости и бизнеса, говорится в докладе.

Если сделать международные сопоставления, швейцарская статистика показывает, что Конфедерация находится на верхушке пирамиды щедрости. Так, в среднем на человека приходится 61 франк краутфандинговых вложений, что намного выше, чем показатели на душу населения в соседних странах, таких как Франция или Германия. В абсолютном выражении на первых местах находятся Китай (по данным 2017 года: 345 млрд. шв. франков), США (38,7 млрд. франков) и Великобритания (7,8 млрд. франков) находятся на первом месте.

В докладе говорится, что с момента, когда такие кампании вообще начали вестись, то есть за десять последних лет, в Швейцарии было собрано в общей сложности около 1,1 млрд. франков.

Существует два основных типа краудфандинговых кампаний: это «краудфандинг» и «краудинвестинг». Первый позволяет физическим лицам предоставлять кредиты предприятиям или проектам и впоследствии получать компенсацию в виде процентных платежей. Второй представляет собой более классическую инвестиционную модель, в соответствии с которой участники покупают, например, квартиры, а затем получают долю прибыли.





Подготовила Людмила Клот.

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