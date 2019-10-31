Главный вокзал Цюриха. Лайфхак: а вы знали, что пересаживаться и планировать стыковки можно еще и на станции Цюрих-Аэропорт? (© Keystone / Ennio Leanza)

Швейцарский национальный железнодорожный перевозчик, компания SBB, намерена реализовать пакет мер по повышению пунктуальности прибытия и отправления поездов. Об этом сообщает швейцарское общественное телевидение SRFВнешняя ссылка.

Швейцарский национальный железнодорожный перевозчик, компания SBB, намерена реализовать пакет мер по повышению пунктуальности прибытия и отправления поездов. С этой целью концерн пересмотрит свои подходы к планированию пакетов и форматов предоставления своих услуг, к реализации строительных и ремонтных проектов. Планируется также более эффективно распоряжаться и маневрировать персональными и техническими резервами. Первые меры данного пакета должны быть учтены уже при традиционном переходе в декабре 2019 года на новое расписание движения поездов.

Поезда швейцарского перевозчика SBB и так курсируют с довольно высокой степенью точности. Поэтому, как сообщается, компания «намерена реализовать улучшения и уточнения порядка функционирования перевозок в диапазоне буквально с точностью до минут и даже секунд. Большего пока в краткосрочной перспективе добиться мы не можем». В частности, при обработке и отправления составов будет более активно применяться принцип «first in, first out».

Фотогалерея Богатая событиями история дизайна железнодорожной компании SBB Швейцарский железнодорожный перевозчик SBB | CFF является не только надежным транспортным партнёром, но ещё и образцом культового дизайна. Автор: Хелен Джеймс (Helen James), фотографии предоставлены Музеем дизайна в Цюрихе и SBB

Это означает, что в будущем первым отправляться в рейс будет поезд, который первым оказался готовым к отправлению. Это поможет избежать кумулятивного накопления времени опозданий. Пока такой порядок будет в пробном формате введен на железнодорожном узле городе Шпиц (Spiez BE, кантон Берн). Еще одна мера носит характер тактический: путешествующим между регионами Восточной Швейцарии (Санкт-Галлен, Кур) и Центральными равнинными регионами (Ольтен, Аарау) предлагается использовать в качестве пересадочного узла не Центральный вокзал Цюриха (HB Zürich), а станцию «Цюрих-Аэропорт» (Zürich Flughafen).

Недостаток ресурсов и резервов

Эти две меры являются лишь первыми шагами в реализации запущенной в конце 2018 года концерном SBB программой «Kundenpünktlichkeit 2.0» («Пунктуальность для клиентов — 2.0»). Программа была разработана при участии группы специально приглашенных экспертов. Концерн отмечает, что в европейском сравнении степень пунктуальности прибытия и отправления швейцарских поездов оставалась относительно высокой.

«Однако в некоторых регионах и на отдельных маршрутах эти показатели все еще находятся на неудовлетворительном уровне». Причины? Самые разнообразные, но если попытаться свести их все воедино, то, по словам SBB, мы получим классическое швейцарское объяснение: «Система железнодорожного сообщения временами и местами обнаруживает недостаток ресурсов и резервов. Компания во многом сама виновата в том, что происходит в сфере точности и надёжности пассажирских железнодорожных перевозок».

Компания SBB признаёт ошибки

Совершала бы компания SBB какие-то ошибки? Да! Как говорят топ-менеджеры SBB, в прошлом компания запустила решение вопросов, связанных с повышением квалификации машинистов подвижного состава, включая планирование их работы и оценку взаимозаменяемости специалистов. Именно поэтому сегодня, например, получается так, что в часы пик железной дороге не хватает машинистов. Порядок и качество информирования пассажиров компания также считает «недостаточными».

Транспорт и политика Глава швейцарских железных дорог SBB уйдёт в отставку Глава швейцарских железных дорог SBB | CFF Андреас Майер (Andreas Meyer) объявил вчера, что уйдет в отставку самое позднее до конца 2020 года. Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 13:56 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss railway chief to step down next year

Проблемой стал и процесс обновления подвижного состава. Новые поезда типа FV Dosto от компании Bombardier «поступили в распоряжение компании с опозданием в несколько лет». Столь же критичной оказалась ситуация со многими строительно-инфраструктурными проектами. Во многом, конечно, компания SBB стала жертвой собственного успеха: только за первое полугодие 2019 года она перевезла на 7% больше пассажиров, чем годом раньше.

В итоге «в рамках долговременного планирования вплоть до повседневной работы компания допустила компромиссы за счет степени точности и пунктуальности». Таков вывод, к которому приходит SBB. Тем не менее, отмечает концерн, «при всех проблемах и вызовах задача удержания степени точности и пунктуальности обслуживания клиентов, и даже повышения этой степени, остается приоритетной». С этой целью компания, например, планирует отменить для определенных категорий поездов остановки в определенных пунктах, «при том понимании, что общий пакет услуг и стыковки поездов останутся в неприкосновенности».

Берн на пути к новому вокзалу будущего

Один из приоритетных проектов компании SBB — качественная реконструкция и расширение вокзала города Берн, одного из важнейших транспортных узлов страны. Как сообщается, в частности, скоро, а именно, в понедельник 4 ноября 2019 года, на этом вокзале появятся новые пути под номерами 49 и 50.

твитСББ SBB Der Bahnhof Bern hat Nachwuchs gekriegt: Das «Baby» ist 200m

lang und wiegt 955 Tonnen. Ab 4. November 2019 bringt es die Reisenden von der «Welle» zu den neuen Gleisen 49/50.https://t.co/KGisHawmAl#sbbcffffs #zukunftbahnhofbern pic.twitter.com/FupoKIuQZC — SBB Medienstelle (@sbbnews) October 29, 2019

Тот, кто регулярно пользуется этим «транспортным хабом», должен будет обратить внимание на изменения в расписании движения поездов и в навигации по вокзалу. С этой целью здесь был сооружен необычный подвесной перрон длиной в 385 метров.

Крытая галерея, ведущая на вокзале Берна к новым путям номер 49 и 50. (Keystone / Peter Klaunzer)

Появление этих двух новый путей позволит закрыть для пассажиров в рамках реализации долгосрочного проекта «Zukunft Bahnhof Bern» («Будущее Вокзала Берна») другие перроны, причем без необходимости сокращать интенсивность движения поездов или уменьшать количество предлагаемых рейсов и стыковок.

При этом некоторые рейсы поменяют свои привычные места отправления и прибытия. Обращайте, поэтому, особенное внимание на информацию, размещаемую на вокзале. На реализацию проекта «Zukunft Bahnhof BernВнешняя ссылка» планируется потратить до миллиарда франков.

Инфраструктура В Берне перестроят главный вокзал Сегодня в Берне дан старт грандиозному проекту по перестройке главных железнодорожных ворот города. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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