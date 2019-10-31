Швейцарский национальный железнодорожный перевозчик, компания SBB, намерена реализовать пакет мер по повышению пунктуальности прибытия и отправления поездов. Об этом сообщает швейцарское общественное телевидение SRFВнешняя ссылка.
Швейцарский национальный железнодорожный перевозчик, компания SBB, намерена реализовать пакет мер по повышению пунктуальности прибытия и отправления поездов. С этой целью концерн пересмотрит свои подходы к планированию пакетов и форматов предоставления своих услуг, к реализации строительных и ремонтных проектов. Планируется также более эффективно распоряжаться и маневрировать персональными и техническими резервами. Первые меры данного пакета должны быть учтены уже при традиционном переходе в декабре 2019 года на новое расписание движения поездов.
Поезда швейцарского перевозчика SBB и так курсируют с довольно высокой степенью точности. Поэтому, как сообщается, компания «намерена реализовать улучшения и уточнения порядка функционирования перевозок в диапазоне буквально с точностью до минут и даже секунд. Большего пока в краткосрочной перспективе добиться мы не можем». В частности, при обработке и отправления составов будет более активно применяться принцип «first in, first out».
Это означает, что в будущем первым отправляться в рейс будет поезд, который первым оказался готовым к отправлению. Это поможет избежать кумулятивного накопления времени опозданий. Пока такой порядок будет в пробном формате введен на железнодорожном узле городе Шпиц (Spiez BE, кантон Берн). Еще одна мера носит характер тактический: путешествующим между регионами Восточной Швейцарии (Санкт-Галлен, Кур) и Центральными равнинными регионами (Ольтен, Аарау) предлагается использовать в качестве пересадочного узла не Центральный вокзал Цюриха (HB Zürich), а станцию «Цюрих-Аэропорт» (Zürich Flughafen).
Недостаток ресурсов и резервов
Эти две меры являются лишь первыми шагами в реализации запущенной в конце 2018 года концерном SBB программой «Kundenpünktlichkeit 2.0» («Пунктуальность для клиентов — 2.0»). Программа была разработана при участии группы специально приглашенных экспертов. Концерн отмечает, что в европейском сравнении степень пунктуальности прибытия и отправления швейцарских поездов оставалась относительно высокой.
«Однако в некоторых регионах и на отдельных маршрутах эти показатели все еще находятся на неудовлетворительном уровне». Причины? Самые разнообразные, но если попытаться свести их все воедино, то, по словам SBB, мы получим классическое швейцарское объяснение: «Система железнодорожного сообщения временами и местами обнаруживает недостаток ресурсов и резервов. Компания во многом сама виновата в том, что происходит в сфере точности и надёжности пассажирских железнодорожных перевозок».
Компания SBB признаёт ошибки
Совершала бы компания SBB какие-то ошибки? Да! Как говорят топ-менеджеры SBB, в прошлом компания запустила решение вопросов, связанных с повышением квалификации машинистов подвижного состава, включая планирование их работы и оценку взаимозаменяемости специалистов. Именно поэтому сегодня, например, получается так, что в часы пик железной дороге не хватает машинистов. Порядок и качество информирования пассажиров компания также считает «недостаточными».
Проблемой стал и процесс обновления подвижного состава. Новые поезда типа FV Dosto от компании Bombardier «поступили в распоряжение компании с опозданием в несколько лет». Столь же критичной оказалась ситуация со многими строительно-инфраструктурными проектами. Во многом, конечно, компания SBB стала жертвой собственного успеха: только за первое полугодие 2019 года она перевезла на 7% больше пассажиров, чем годом раньше.
В итоге «в рамках долговременного планирования вплоть до повседневной работы компания допустила компромиссы за счет степени точности и пунктуальности». Таков вывод, к которому приходит SBB. Тем не менее, отмечает концерн, «при всех проблемах и вызовах задача удержания степени точности и пунктуальности обслуживания клиентов, и даже повышения этой степени, остается приоритетной». С этой целью компания, например, планирует отменить для определенных категорий поездов остановки в определенных пунктах, «при том понимании, что общий пакет услуг и стыковки поездов останутся в неприкосновенности».
Берн на пути к новому вокзалу будущего
Один из приоритетных проектов компании SBB — качественная реконструкция и расширение вокзала города Берн, одного из важнейших транспортных узлов страны. Как сообщается, в частности, скоро, а именно, в понедельник 4 ноября 2019 года, на этом вокзале появятся новые пути под номерами 49 и 50.
Тот, кто регулярно пользуется этим «транспортным хабом», должен будет обратить внимание на изменения в расписании движения поездов и в навигации по вокзалу. С этой целью здесь был сооружен необычный подвесной перрон длиной в 385 метров.
Появление этих двух новый путей позволит закрыть для пассажиров в рамках реализации долгосрочного проекта «Zukunft Bahnhof Bern» («Будущее Вокзала Берна») другие перроны, причем без необходимости сокращать интенсивность движения поездов или уменьшать количество предлагаемых рейсов и стыковок.
При этом некоторые рейсы поменяют свои привычные места отправления и прибытия. Обращайте, поэтому, особенное внимание на информацию, размещаемую на вокзале. На реализацию проекта «Zukunft Bahnhof BernВнешняя ссылка» планируется потратить до миллиарда франков.
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров