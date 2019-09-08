Маргарита Бэй (Marguerite Bays) будет официально канонизирована Папой Римским Франциском в ходе торжественного богослужения в Риме.

(Stiftung Marguerite Bays)

Швейцария внесла новое имя в список католических святых. Маргарита Бэй (Marguerite Bays, 1815-1879) будет официально канонизирована Папой Римским Франциском в ходе торжественного богослужения в Риме в воскресенье 13 октября 2019 года. Она станет третьей в списке швейцарцев, когда-либо причислявшихся к лику святых.

Мы в деревне Сивирье (Siviriez),Внешняя ссылка кантон Фрибур. Здесь очень тихо, вокруг — зеленые холмы. Чуть в отделении видны очертания средневекового городка Ромон (Romont), расположившегося на вершине холма. Эта сонная деревня, меж тем, имеет определенную известность, поскольку именно здесь жила Маргарита Бэй — новая святая католической церкви.

Она родилась в 1815 году в семье простых крестьян, умерла в 1879 году, всю жизнь работала швеей и прославилась среди современников своим благочестием, состраданием к обездоленным и больным, любовью к детям. В наши дни все, что представляет интерес в деревне, так или иначе связано с этой святой: церковь, где она ежедневно молилась, кладбище, на котором она похоронена, скромная семейная ферма, где она жила и умерла, часовня, в которой она любила бывать и которая теперь носит её имя.

Одна из самых известных среди Святых

Для верующих Святые вовсе не обязательно являются примерами для подражания, они скорее указывают им путь веры. «Мне нравится использовать сравнение с дорогой, покрытой снегом и неразличимой под сугробами. Но вдоль дороги стоят столбы, указывающие путь. То же самое и со Святыми», — утверждает аббат Марсьяль Питон (Martial Python), пастор из Ромона и биограф Маргариты Бэй.

«Святые дают нам, скажем так, возможность более человеческого прочтения библейских текстов, поскольку эти люди имеют близкий нам жизненный опыт», — продолжает он. «И если церковь канонизирует кого-либо, то только для того, чтобы показать нам, что можно быть в миру и обладать сильной верой в любой жизненной ситуации. Среди Святых были ведь как короли, так и нищие».



(1) Carte de géographie

История жизни, Маргариты Бэй в целом повторяет биографии всех, кто был когда-либо причислен к лику Святых, и, тем не менее, есть тут и некоторые особенности. «Она была женщиной, и она жила в миру», — подчеркивает Жан-Поль Коню (Jean-Paul Conus), председатель «Фонда Маргариты Бэй» (Stiftung Marguerite BaysВнешняя ссылка). «И этот факт отнюдь не способствовал ускорению процесса её канонизации. Еще несколько десятилетий назад церковь весьма неохотно поддерживала такие кандидатуры».

Еще более удивительно то, что Маргарита Бэй была носительницей стигматов — «знаков страстей Христовых». Эти следы на ее теле появились после — предположительно — её чудесного исцеления от рака. А между тем люди со стигматами всегда были довольно редким явлением: среди всех известных святых их наберется около двадцати. «Среди Святых они принадлежат к числу самых значительных персонажей», — говорит Марсьяль Питон. «Ведь они были настолько преданы идее милосердия и любви к ближнему, что сами стали воплощением Иисуса Христа, получив стигматы — это те самые «язвы Господа Иисуса на теле моём» (Гал. 6:17)».

Святые и блаженные Разница между святыми и блаженными невелика, существует лишь два основных элемента, позволяющих провести различие. Для причисления к лику блаженных достаточно одного чуда, для канонизации (то есть, причисления к лику святых) нужно уже два чуда. Почитание блаженных носит локальный характер, например, существует в рамках прихода, или затрагивает какой-то орден. Почитание святого, напротив, имеет универсальный характер и распространяется на всю католическую церковь. В наши дни причисление к лику блаженных является предварительным этапом на пути к канонизации. Конец инфобокса

«Тогдашнему епископу очень не нравился факт возникновения вокруг Маргариты Бэй культа почитания. И он попросил врача — радикального антиклерикала — осмотреть её стигматы. Врачу оставалось лишь констатировать, что стигматы были настоящими, а их происхождение было необъяснимым», — рассказывает Жан-Поль Коню.

Скорее знаки, чем чудеса

Доказательств истинной веры и даже наличия стигматов еще недостаточно для того, чтобы стать святым. Канонизация является завершающим этапом сложного и длительно процесса. Все начинается в церковной епархии «кандидата в святые». Верующие просят священника-ходатая подать соответствующее заявление епископу. Епископ, в свою очередь, передает дело в Ватикан, а именно — в Конгрегацию по канонизации святых (Congregatio de Causis Sanctorum), которая рассматривает дело и решает, есть ли какие-либо факторы, препятствующие продолжению процесса канонизации.

Если таких препятствий нет, то начинается долгий процесс изучения доказательств и свидетельств, позволяющих оценить жизнь и добродетели кандидата. В Сивирье, например, можно ознакомиться с факсимиле «Суммариума» («Summarium»), представляющего собой подробное изложение всех свидетельств, относящихся к Маргарите Бэй. И если для причисления к лику блаженных нужно хотя бы одно чудо, то для канонизации — уже два.

В случае Маргариты Бэй первое чудо было связано с несчастным случаем в горах. Один альпинист выжил при падении, воззвав к Маргарите Бэй, а вот бывшие с ним в связке компаньоны погибли. Второе чудо связано с сельским хозяйством. Пожилой крестьянин, увидев, как его внучка попала под колеса трактора, призвал на помощь Маргариту Бэй. И ребенок в возрасте 22 месяцев выбрался из-под колес целым и невредимым.

Такие чудеса часто становятся предметом споров. Будучи доказательством божьего промысла для одних, они становятся объектами насмешек для других, видящих в произошедшем абсолютно объяснимые явления, ставшие почвой для вымыслов недалёких болтунов или же даже людей, нестабильных психически. Аббат Питон предлагает не преувеличивать значения чудес.

«Церковь не может утверждать наверняка, является ли кто-то святым или нет», — объясняет он. «Она ждет знака, чудес, на которые следует глядеть глазами верующего человека. Чудеса становятся источником дискуссий и споров только потому, что им предается порой чрезмерное значение. На самом же деле истинное Чудо — это присутствие Бога в человеке, ощущение, что душа этого человека живет стремлением к идеалу, получая именно от него свою жизненную энергию».

«Ваша персональная Святая»

Будучи очень популярным в Средние века, когда паломничество были основным, если не единственным, видом «туризма», культ святых впоследствии утратил свою былую важность, в частности, из-за критики со стороны протестантизма, который видел в нем форму веры, слишком похожую на идолопоклонничество. Но в течение последних десятилетий почитание Святых переживает настоящее возрождение.

Растет и количество причисленных к лику святых: это число выросло на 25 человек — в период с 1588 по 1700 годы, на 29 в 18-м веке, на 79 — в 19-м веке и на целых 168 в период с 1900 по 1978 гг. При Папе же Иоанне-Павле II на мир обрушилась целая волна канонизаций. В период с 1978 по 2005 годы к лику блаженных было причислено 1 338 человек и еще 482 человека были причислены к лику Святых! С приходом Папы Франциска эта тенденция отнюдь не ослабела.

«Возврат к почитанию святых связан с потребностью людей в единении», — говорит аббат Питон. «Мы наблюдаем сейчас снижение религиозной активности в приходах, но констатируем её рост в крупных паломнических центрах. Потребность в единении перекликается с успехом харизматических движений и с растущей популярностью сессий „Всемирного дня молодёжи“ (World Youth Day / Giornata mondiale della gioventù), католического съезда, имеющего праздничный характер и ориентированного на молодых людей со всего мира».

Мы в деревне Сивирье (Siviriez), кантон Фрибур. Здесь очень тихо, вокруг — зеленые холмы.

(ecole-siviriez)

Поэтому канонизация Маргариты Бэй очевидно скажется и на количестве гостей, приезжающих в Сивирье. «Эффект этот заметен уже сейчас», — говорит Жан-Поль Коню. «Теперь нас посещает гораздо больше организованных групп на автобусах. Раньше все было скромнее, как правило, приезжали в основном отдельные семьи. У нас нет точной статистики, но в среднем мы принимаем сейчас около десятка тысяч туристов в год».

Конечно же, речь идет не о том, чтобы сделать Сивирье чем-то вроде Лурда или Фатимы. Во-первых, потому что инфраструктура, в частности, гостиничный сектор, не позволит принять большого количества посетителей. Но не в последнюю очередь и потому, что сама фигура Маргариты Бэй не мотивирует людей собираться в большом количестве. «Я думаю, что она останется народной святой, более личной, персональной и доступной. Сюда будут приезжать люди, но в основном это будут семьи», — уверен аббат Марсьяль Питон.



Швейцарские святые После канонизации Маргариты Бэй швейцарских святых стало трое. Кем являются двое предыдущих святых? Ниже краткая справка. Никлаус из Флюэ (Niklaus von FlüeВнешняя ссылка, 1417-1487). Был солдатом, знатным человеком, но впоследствии покинул семью и стал отшельником. За советом к нему приезжали люди со всей Европы, поскольку Никлаус был известен своим благочестием и мудростью. Именно благодаря его посредничеству удалось избежать развала Конфедерации после победы в Бургундских войнах. Никлаус почитается как святой покровитель-защитник Швейцарии. Мария-Бернарда Бютлер (Maria Bernarda Bütler, Внешняя ссылка1848-1924). Швейцарская монахиня, занималась миссионерской деятельностью в Эквадоре и Колумбии, была причислена к лику блаженных Папой Иоанном-Павлом II в 1995 году и канонизирована Папой Бенедиктом XVI в 2008 году. Кстати, полный список святых и блаженных Швейцарии насчитывает около 80-ти имен, если принять в расчет тех, кто жил в то время, когда Швейцарии еще не существовало как государства и тех, кто не являлся, собственно, гражданином Швейцарии. Среди самых известных можно назвать Святого МаврикияВнешняя ссылка (римский военачальник из Египта, принявший мученическую смерть на территории нынешнего кантона в Вале за отказ отречься от христианской веры), Святого Галла (ирландский монах, обративший в христианство восточную часть Швейцарии и основавший Монастырь Святого Галла, ныне Санкт-Галленское аббатствоВнешняя ссылка), Святую Адельгейду БургундскуюВнешняя ссылка (императрица Священной Римской Империи, родившаяся в городе Орбе (Orbe) в современном кантоне Во между Женевским и Невшательским озерами. Она была основательницей многочисленных монастырей и поддержала Клюнийскую реформу. А можно вспомнить Святого Петра Канизия (Petrus Canisius), нидерландского религиозного деятеля, член ордена иезуитов, основавшего во Фрибуре духовную академию Колледж Святого Михаила (College Saint-Michel) с целью остановить распространение протестантизма. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Евгений Мамонтов.

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