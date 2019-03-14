Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 15:26

Летний Берн знаменит своими уличными кафе. Одно из них расположено прямо напротив Федерального дворца. (Keystone / Manuel Lopez)

Сразу три швейцарских города вошли в первую десятку рейтинга MercerВнешняя ссылка, анализирующего лучшие и худшие для проживания города мира. Европейские мегаполисы снова в топе, а Швейцария — чемпион по качеству городской жизни.

Как и в прошлогоднем рейтинге Цюрих сразу после Вены был назван вторым в мире среди городов, наилучшим образом приспособленным для городской жизни. К такому выводу пришла консалтинговая компания Mercer. На 9-м месте рейтинга — Женева, она опустилась на одно место по сравнению с 2017 годом, а на 10-м — снова Базель. Швейцарский город федерального значения Берн занимает в рейтинге 14-е место. Всего в первую десятку входит восемь европейских городов.

Цюрих и река Лиммат. (© Keystone / Gaetan Bally)

Данные выводы сделаны экспертами компании Mercer по итогам изучения условий урбанного образа жизни в 231-ом городе мира. Основными критериями оценки стали уровень преступности, качество общественного транспорта, развитость услуг утилизации и переработки ТБО и мусора в целом, климат и энергоснабжение. Возникает, правда, вопрос на предмет практического смысла этого рейтинга: зачем он нужен, кроме того, чтобы дать повод австрийцам или швейцарцам гордиться своими городами? Ответ на этот вопрос очень прост: рейтинг используется для расчета заработной платы экспатов, работающих по всему миру.

+ Подробнее о том, почему Базель является таким привлекательным городом для жизни.

Швейцария при составлении вообще любых рейтингов качества жизни традиционно занимает самые высокие места. Несмотря на это экспаты, да и иммигранты тоже, порой довольно громко стонут, жалуясь на трудности своей швейцарской жизни: мол, тут непросто интегрироваться, диалектные варианты немецкого языка выучить нельзя, потому что у них нет официальной грамматики, подружиться с коренными швейцарцами почти невозможно, такие они все «в себе», недостаточно развита система дошкольного ухода за детьми!

Женева, ресторан на площади Пляс дю Моляр (Place du Molard).

(Keystone / Gaetan Bally)

Продолжать можно долго, однако на другой чаше весов тут оказываются такие факторы, как политическая стабильность, личная безопасность, отлично развитое здравоохранение, высокие зарплаты. И как раз это и привлекает в Швейцарию иностранных специалистов.

В нынешнем рейтинге Mercer за 2018 год бросается в глаза и еще один факт: высокие европейские показатели контрастируют с резким падением позиций городов США, за исключением Нью-Йорка, который занял 44-е место, прежде всего, благодаря снижению в городе уровня преступности.

Москва и Санкт-Петербург расположились на, соответственно, 167-м и 174-м местах, Киев на 173-м месте. На последней строчке располагается Багдад, которому не помог даже «достигнутый за последние годы значительный прогресс в сферах безопасности и санитарии».



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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