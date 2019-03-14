Сразу три швейцарских города вошли в первую десятку рейтинга MercerВнешняя ссылка, анализирующего лучшие и худшие для проживания города мира. Европейские мегаполисы снова в топе, а Швейцария — чемпион по качеству городской жизни.
Как и в прошлогоднем рейтинге Цюрих сразу после Вены был назван вторым в мире среди городов, наилучшим образом приспособленным для городской жизни. К такому выводу пришла консалтинговая компания Mercer. На 9-м месте рейтинга — Женева, она опустилась на одно место по сравнению с 2017 годом, а на 10-м — снова Базель. Швейцарский город федерального значения Берн занимает в рейтинге 14-е место. Всего в первую десятку входит восемь европейских городов.
Данные выводы сделаны экспертами компании Mercer по итогам изучения условий урбанного образа жизни в 231-ом городе мира. Основными критериями оценки стали уровень преступности, качество общественного транспорта, развитость услуг утилизации и переработки ТБО и мусора в целом, климат и энергоснабжение. Возникает, правда, вопрос на предмет практического смысла этого рейтинга: зачем он нужен, кроме того, чтобы дать повод австрийцам или швейцарцам гордиться своими городами? Ответ на этот вопрос очень прост: рейтинг используется для расчета заработной платы экспатов, работающих по всему миру.
+ Подробнее о том, почему Базель является таким привлекательным городом для жизни.
Швейцария при составлении вообще любых рейтингов качества жизни традиционно занимает самые высокие места. Несмотря на это экспаты, да и иммигранты тоже, порой довольно громко стонут, жалуясь на трудности своей швейцарской жизни: мол, тут непросто интегрироваться, диалектные варианты немецкого языка выучить нельзя, потому что у них нет официальной грамматики, подружиться с коренными швейцарцами почти невозможно, такие они все «в себе», недостаточно развита система дошкольного ухода за детьми!
Продолжать можно долго, однако на другой чаше весов тут оказываются такие факторы, как политическая стабильность, личная безопасность, отлично развитое здравоохранение, высокие зарплаты. И как раз это и привлекает в Швейцарию иностранных специалистов.
В нынешнем рейтинге Mercer за 2018 год бросается в глаза и еще один факт: высокие европейские показатели контрастируют с резким падением позиций городов США, за исключением Нью-Йорка, который занял 44-е место, прежде всего, благодаря снижению в городе уровня преступности.
Москва и Санкт-Петербург расположились на, соответственно, 167-м и 174-м местах, Киев на 173-м месте. На последней строчке располагается Багдад, которому не помог даже «достигнутый за последние годы значительный прогресс в сферах безопасности и санитарии».
Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.