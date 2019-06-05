По прогнозам ученых-климатологов периоды аномальной жары в Швейцарии станут более частыми и более экстремальными по своему характеру.

(Andree Noelle Pot/Keystone)

Новое исследование наглядно показывает и доказывает наличие взаимосвязи между выбросами парниковых газов, изменением климата и состоянием здоровья людей. Один из элементов риска – периоды аномально теплой погоды! Швейцария в целом готова эффективно противодействовать опасностям, которые несет собой экстремальная жара. Кроме того, она уделяет особое внимание борьбе с распространением тропических болезней, которые раньше были не типичны для Швейцарии, но теперь вполне могут встречаться и здесь. Мы задали несколько вопросов Мартину Рёсли (Martin Röösli), одному из авторов упомянутого исследования.

Сокращение объёмов выбрасываемых в атмосферу парниковых газов положительно влияет не только на климат, но и на человеческое здоровье. Таково заключение, опубликованного в понедельник Научно-консультативным советом европейских академий (Scientific Advisory Council of European Academies — EASACВнешняя ссылка), членами которого являются академии наук не только государств-членов ЕС, но также Швейцарии и Норвегии. По мнению авторов заключения, за счет перевода экономики на режим нулевых выбросов парниковых газов в Европе можно было бы предотвратить в год «несколько сотен тысяч преждевременных смертей».

По данным EASAC негативное воздействие глобального потепления на здоровье человека заметно уже сейчас в самых разных сферах и на разных уровнях, включая риски, возникающие за счет увеличения степени подверженности людей влиянию высоких температур, экстремальных погодных условий и явлений, а также загрязнению воздуха, негативного влияния разного рода аллергенов, что ведет, в свою очередь, к ухудшению ситуации в области обеспечения безопасности пищевых продуктов и к повышению риска заражения разного рода инфекциями.

«Научная новизна отчета заключается в том, что он впервые концентрируется конкретно на различных негативных последствиях изменения климата для здоровья человека», — говорит Мартин Рёсли (Martin RöösliВнешняя ссылка), глава отдела окружающей среды и здравоохранения (Abteilung Umwelt und Gesundheit) Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения (Schweizerisches Tropen- und Public Health-InstitutВнешняя ссылка) в Базеле.

Он подчеркивает, что в дискуссиях о климате часто забывается тот факт, что изменение климата способно негативно влиять на здоровье человека. «Мы различаем прямые последствия — например, когда люди умирают из-за экстремально жаркой погоды, — и косвенные последствия. Здесь я имею в виду распространение, например, ранее для Швейцарии совершенно экзотических тигровых комаров и таких заболеваний, как Лихорадка Западного НилаВнешняя ссылка».

swissinfo.ch: Что говорится в отчете конкретно о Швейцарии?

Мартин Рёсли: Отчет показывает, что ситуация в центральных регионах Европы, включая Швейцарию, менее проблематична, нежели на крайнем севере и юге континента. Благодаря своему географическому положению Швейцария может считать «привилегированной» страной, хотя и в альпийских регионах сейчас тоже происходят значительные изменения.

swissinfo.ch: Каковы наиболее весомые негативные последствия изменения климата для здоровья людей в Швейцарии?

М.Р.: Сейчас это смертность от экстремальной жары. В будущем проблемой могут стать также заболевания, передаваемые живыми организмами, такими как тигровые комары. В последние годы ведь вспышки распространения вируса чикунгуньиВнешняя ссылка и Лихорадки Западного Нила происходили уже на юге Франции и в Италии.

swissinfo.ch: Что делают власти в плане противодействия таким рискам?

М.Р.: По сравнению с другими европейскими странами Швейцария оказалась более чувствительно и внимательной к этой проблеме и она уже давно рассматривала и исследовала связь между изменением климата и здоровьем человека. В частности, у нас теперь реализуется относительно большое число адаптационных мерВнешняя ссылка, направленных, например, на снижение смертности от аномальной жары и на предотвращение распространения тигровых комаровВнешняя ссылка к югу от Альп.

swissinfo.ch: Можете привести конкретные примеры?

М.Р.: Мы сделали выводы из аномально жаркого лета 2003 года, по итогам которого в Швейцарии погибли 975 человек. Некоторые особенно активные кантоны западной франкоязычной Швейцарии, а также кантон Тичино, уже разработали пакеты мер, которые определяют то, как надо вести себя при высоких температурах и населению, и органам государственной власти.

Это очень простые, но эффективные меры: информационные кампании для населения, повышение осведомленности наиболее уязвимых категорий граждан и введение системы оповещения о наступлении экстремальной жары в домах престарелых и больницах. В некоторых кантонах были запущены коммуникационные системы, которые позволяют быстро связываться с одинокими людьми с целью оказания им помощи в ситуации экстремально тёплой погоды.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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