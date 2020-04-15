Из соображений санитарной безопасности школы переместились к детям домой. (Keystone / Peter Klaunzer)

Закрытие школ несет в себе риск возникновения пробелов в знаниях. Об этом предупреждает профессор Университета Фрибура, эксперт в области педагогики и психологии среднего и профессионального образования Маргрит Штамм. Она считает необходимой организацию прямой поддержки детей из неблагополучных семей.

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Вполне можно себе представить, с какой радостью была встречена школьниками новость о закрытии школ в Швейцарии. Однако прошли дни, потом недели, и первоначальная радость постепенно превратилась в скуку и тоску по родному классу, одноклассникам и учителям.

«Цифровое дистанционное обучение еще раз подчеркнуло фундаментальную важность классной комнаты как площадки, на которой разворачиваются столь важные (для развития личности) социальные отношения», — указывает Маргрит Штамм (Margrit Stamm), профессор Университета Фрибура, эксперт в области педагогики и психологии образования.

swissinfo.ch: Можно ли говорить о том, что нынешний кризис откроет перед школами какие-то новые возможности?

Маргрит Штамм (Margrit Stamm).

(© Keystone / Georgios Kefalas)

Маргрит Штамм: Цифровое дистанционное обучение приобрело дополнительное значение, это верно. Если в прошлом учителям приходилось изо-всех сил «выбивать» финансы на покупку необходимых прикладных компьютерных программ, то сейчас руководители образовательных учреждений и власти наконец поняли, насколько все это важно.

Но при этом нельзя забывать о всех тех остающихся нерешенными вопросах, напрямую связанных с организацией дистанционного обучения.

swissinfo.ch: Дистанционное обучение обходится без классной комнаты. Если, как оказалось, можно обходиться и без нее, то в чем же вообще заключается ее смысл?

М.Ш.: За последние несколько недель все еще раз осознали, что классная комната является фундаментальным центром всего процесса обучения. Преподавание и обучение всегда были теснейшим образом связаны с человеческими взаимоотношениями — между учениками и учителями, но особенно между самими одноклассниками.

Когда занятия проводятся дистанционно, то дети рано или поздно начинают скучать по своим соседям по парте, по учителям и даже по самому зданию школы, не говоря уже о роли школы в качестве общественного института. Поэтому-то сейчас семья как «ячейка общества» и стоит перед такими сложными вызовами.

swissinfo.ch: Для многих семей нынешнее время и в самом деле стало жестким стресс-тестом. Но действительно ли родители должны теперь еще и брать на себя еще и роль репетиторов?

«Классная комната является фундаментальным центром всего процесса обучения» Маргрит Штамм Конец цитаты

М.Ш.: Учителя поддерживают с учениками формализованные отношения, в то время как родители имеют со своими детьми взаимоотношения, построенные на личных эмоциях. Родительская задача состоит в том, чтобы поддержать детей в процессе их обучения и роста. И если вдруг теперь мать берет на себя роль некого заместителя учителя, это может привести к конфликтам.

Особенно реальна опасность таки конфликтов, на мой взгляд, в благополучных семьях, где родители сейчас стремятся активно использовать время карантина, с тем чтобы компенсировать выявленные ими пробелы в образовании своих детей, или же для того, чтобы научить их еще чему-то дополнительно, дабы те в дальнейшем обладали некими преимуществами по сравнению с другими одноклассниками.

swissinfo.ch: С какими психологическими трудностями сталкиваются сейчас семьи, находящиеся в условиях карантинной изоляции?

М.Ш.: Большую часть дня семьи вынуждены проводить взаперти в четырех стенах. При этом многие родители работают из дома, а некоторые, возможно, как раз в этот момент потеряли работу или собственный бизнес. Раньше семьи жили в соответствии с раз и на всегда заданном ритме: уход и приход родителей с работы, школьные занятия, домашние задания, внеклассные мероприятия. Но теперь им пришлось полностью реорганизовать распорядок дня и для многих родителей это стало серьезным психологическим бременем.

Из-за пандемии коронавируса и карантина множество швейцарских квартир совмещают сегодня фунции офиса, игровой площадки и школьного класса. (Keystone / Jean-christophe Bott)

swissinfo.ch: А что можно сказать про детей?

М.Ш.: Оно, прежде всего, скучают по своим одноклассникам. Школа всегда была местом, где завязывались и поддерживались дружеские отношения. Школа, кроме того, выступает для них в роли клапана, через который можно «стравить» пар напряженности, накопившейся в семье.

Дети ведь очень чутко реагируют на все «сейсмические толчки», которые являются выражением внутрисемейных сложностей. И пусть они на деле окажутся более устойчивыми к стрессам в семье, чем мы думаем, все равно, закрытие школ на слишком долгий период станет для них серьезной психологической нагрузкой.

swissinfo.ch: Какие еще последствия может иметь длительное закрытие школ?

М.Ш.: Существует риск, что пробелы в знаниях могут стать еще больше. С одной стороны, у нас есть множество примеров родителей, которые, будучи дома на карантине, активно уделяют время своим детям, может быть даже слишком много времени. С другой стороны, есть семьи с низким средним уровнем образования, которые не знают, что делать для развития детей и не готовы помогать им с учебой.

Возможно, у кого-то дома просто слишком медленный интернет. Возможно, многие родители могут просто вообще плохо представлять себе, с какой стороны подступиться к дистанционным школьным занятиям, или их не интересуют задачи, которые на них возлагают учителя. Как раз такие дети нуждаются в нашей прямой и непосредственной личной поддержке. Удаленной онлайн-помощи им недостаточно.

Научные исследования показали, что во время летних каникул, школьники, особенно из семей мигрантов, будучи предоставлены самим себе, многое забывают. Возможно, это происходит потому что они проводят слишком много времени за компьютерными играми или потому, что все это время они почти не говорят по-немецки (по-французски или по-итальянски).

Именно летние каникулы часто становятся причиной отставания таких детей и у нас есть основания предположить, что такой же эффект будет иметь место в случае продолжительного закрытия школ. Расплатятся за это прежде всего самые слабые ученики.

Школьники на карантине Учеба в эпоху коронавируса: швейцарские дети учатся самостоятельности В связи с эпидемией COVID-19 обучение школьников переходит в виртуальное пространство. Швейцарские школы срочно готовятся к решению новых задач. Автор: Людмила Клот

swissinfo.ch: А разве учителя не делают всего возможного для того, чтобы закрывать такого рода лакуны в образовании?

М.Ш.: Говоря об этой проблеме я вовсе не стремлюсь раскритиковать учителей. Речь просто идет о том, что в Швейцарии социальная справедливость отнюдь не гарантирована! И школа просто не может взять на себя задачу обеспечения социального равенства, она лишь может постараться немного сгладить существующее неравенство.

Но мы знаем, что решить эту проблему можно с помощью самых разных мер поддержки. Именно поэтому мы должны, не забывая о развитии цифрового дистанционного обучения, отдельно сосредоточиться на разработке возможных стратегий преодоления образовательного разрыва (возникающего между учениками из семей с разной степенью обеспеченности).

swissinfo.ch: Какие стратегии Вы имеете в виду?

М.Ш.: Из результатов научных исследований мы знаем, что специальные педагоги, менторы, действительно в состоянии реально помочь детям из социально неблагополучной среды повысить их успеваемость. Это должны быть люди, находящиеся вне семьи и школы, но при этом знающие, как им поддержать учеников, как поощрить их не бросать учебу и как повысить их самооценку.

Маргрит Штамм (Margrit StammВнешняя ссылка) Бывший профессор Университета Фрибура, основатель и директор Швейцарского Научно-исследовательского института педагогических проблем образования (Forschungsinstitut Swiss Education). В марте 2018 года получила премию «ДоронВнешняя ссылка» за новаторскую работу в области педагогической психологии и педагогики. Премия и одноимённый фонд были учреждены в 1986 году бежавшим из США в Швейцарию американским инвестором и бизнесменом в области торговли сырьевыми ресурсами Марком Ричем (1934-2013), основателем трейдинговой компании «Marc Rich & Co», которая сейчас носит название «Glencore».

Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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