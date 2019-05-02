Базель принимает все больше иностранцев. На этой фотографии представители разных национальностей, которые проходят курс разговорного немецкого языка, вышли на экскурсию в Музее фармацевтики в Базеле.

(Keystone)

Крупные швейцарские города обретают международный шарм: в Женеве, Лозанне, Цюрихе и Базеле живет все больше иностранцев-иммигрантов. Пока самой большой является иностранная община в Базеле, городе на излучине Рейна и на границе трёх государств, а вот Берн пока остается тихим швейцарским исключением среди прочих космополитичных урбанистических центров.

Пятая часть всех зарегистрированных в Швейцарии иностранцев проживает в городах с населением более 100 тыс. человек. В пяти крупнейших городах Швейцарии — а это Цюрих, Базель, Женева, Лозанна и Берн — по крайней мере каждый четвертый постоянный житель не обладает красным паспортом с белым крестом. Начиная с 1990 года доля иностранцев в городских центрах Конфедерации увеличивается постоянно, единственным исключением из этого правила можно назвать Берн, город федерального значения, который хоть и выполняет столичные функции, но от наплыва иностранцев не «страдает», особенно по сравнению с другими швейцарскими городами.

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В международном же сравнении крупнейшие города Швейцарии относятся к категории самых космополитичных в мире. «Швейцария — великая иммиграционная держава, и это несмотря на довольно-таки жесткую ограничительную политику в области миграции», — говорит Этьен Пиге (Etienne PiguetВнешняя ссылка), профессор экономической географии в Университете Невшателя и вице-президент Федеральной миграционной комиссии.

По словам этого эксперта, иностранных граждан в основном привлекает именно динамичное экономическое развитие, которое связано не только с присутствием в этих городах международных компаний, но и с наличием атмосферы глобальной открытости. Кроме того, в каждом городе Швейцарии есть свои специфические факторы, которые влияют как на количество иммигрантов, так и их структуру занятости.

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Женева — влияние ООН

Город Кальвина — швейцарская метрополия с наиболее высокой долей проживающих здесь иностранцев. Почти половина (на 2018 год — 47,8%) жителей города Кальвина не имеют швейцарского паспорта. Несомненно, говорит Этьен Пиге, что Женева получила титул самого космополитического города страны именно благодаря присутствию здесь штаб-квартиры Европейского отделения ООН и множества других международных организаций.

Лозанна — «олимпийская столица»

За последние три десятилетия доля иностранного населения в Лозанне резко увеличилась с 31% в 1990 году до 43% в 2018 году. Благодаря этому стремительному развитию главный город кантона Во приблизился даже к своей соседке, международной Женеве. «Мы наблюдаем в Лозанне эффект, похожий на женевский, но он достигается за счет других факторов», — отмечает Этьен Пиге.

Так, здесь работают Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные федерации и всемирно известные вузы, такие как Высшая федеральная технологическая школа (EPFL), которые, разумеется, привлекают на берега Женевского озера людей со всего мира. Дополнительно придают городу космополитичный характер большое количество международных компаний, разместивших здесь свои штаб-квартиры и головные офисы.

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японский (ja) 中世の街ローザンヌ、緑あふれる未来の都市の実験場に

Базель — «волшебная таблетка»

Именно в Базеле доля иностранцев увеличилась наиболее сильно по сравнению с другими городами. В 1990 году только 24% жителей не имели швейцарского паспорта, а к 2018 году эта доля достигла целых 37,5%. Как и в других крупных городах, основным фактором, притягивающим иммигрантов, стали не воды Рейна и не красоты природы, и даже не замечательная архитектура Старого города, а гибкий и динамичный рынок труда. Здесь, в гигантских международных фармацевтических корпорациях, можно встретить сотрудников буквально со всего мира.

Темпы роста числа иммигрантов в Базеле оказался настолько значительными, что начиная с 2000 года в этом городе пропорция иностранцев по отношению к местным жителям стала даже выше, чем в Цюрихе, при том, что город на реке Лиммат все-таки является деловой и финансовой столицей страны.

По словам Патрика Коха (Patrick Koch), научного сотрудника Ведомства интеграции в кантоне Базель-городской, это может объясняться ситуацией с жильем — найти квартиру или дом в Базеле действительно проще и дешевле. В 2018 году в Цюрихе было свободными на рынке были только 0,2% квартир от общего объёма жилого фонда. В Базеле же, напротив, доля доступного жилья несколько увеличилась в последние годы — с 0,3 до 0,7%. Кроме того, арендная плата здесь немного ниже.

Цюрих — огни большого города

И тем не менее, Цюрих, безусловно, остается самым сильным магнитом для иммигрантов и экспатов, особенно благодаря международным компаниям, работающим в финансовом и банковском секторах, а также предприятиям биотехнологической промышленности. Насыщенная культурная и творческая жизнь, ведущие мировые вузы (Высшая техническая школа Цюриха и Цюрихский университет) также привлекают сюда множество иностранных сотрудников.

Бонусом может считаться и тот факт, что в Цюрихе стало легче, чем в 1990-х годах, найти работу, так как за последние 20 лет здесь было создано множество рабочих мест, например, в сфере компьютерных технологий, области социальных и бытовых услуг, а также и в научной отрасли.

Берн — административный ресурс

И только федеральный центр Швейцарии отличается по своей структуре от других крупных городов страны: доля иностранцев здесь несколько снизилась с 2016 года. Не имеют швейцарского паспорта чуть менее четверти жителей города на реке Аре — это очень небольшая доля по сравнению с другими городами, она даже ниже, чем в Швейцарии в целом в 2017 году. Причина тому экономическая структура Берна, которая заметно отличается от таковой в Цюрихе, Базеле или Женеве.

Так считает Сьюзанн Ребзамен (Susanne RebsamenВнешняя ссылка), ведущий эксперт-специалист в области интеграции иностранцев при городской администрации Берна. Здесь, по ее словам, мало международных компаний, которые были способны привлечь иностранцев. Кроме того, Берн никогда не был таким промышленным городом, как Базель, что делает его менее привлекательным для иностранных работников. Экономика Берна строится вокруг факта присутствия здесь федерального правительства и его структур, а в этом секторе иностранцы, как нетрудно догадаться, представлены в крайне ограниченной степени.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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