В богатой Швейцарии примерно 30% молодых людей хотя бы раз в своей еще молодой жизни сталкивались с финансовыми проблемами.

(Keystone)

Треть молодых людей в Швейцарии хотя бы один раз столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями. Таковы результатыВнешняя ссылка обзорного опроса «Положение молодежи в Швейцарии» (Young Adult Survey Switzerland — YASSВнешняя ссылка).

Цель опроса, который проводится каждые четыре года и участие в каждом из которых принимает около 35 тыс. человек в возрасте 19-ти лет, состоит в том, чтобы, «с опорой на междисциплинарные методы получить надежный массив эмпирической информации на предмет о том, каков образовательный уровень швейцарской молодежи, каковы ее условия жизни, а также социальные и политические предпочтения».

Финансовые проблемы Конец цитаты

Как показал опрос, в богатой Швейцарии примерно 30% молодых людей хотя бы раз в своей еще молодой жизни сталкивались с финансовыми проблемами. В немецкоязычной Швейцарии доля таких молодых людей значительно ниже, чем в франкоязычной Швейцарии. Кроме того, молодые швейцарцы, не продолжающие свое образование после того, как оно перестает быть обязательным, то есть после окончания 9-го класса, чаще сталкиваются с финансовыми проблемами, чем те, кто обладает средне-специальным профессиональным или университетским (вузовским) образованием. Кроме того, сейчас чаще, чем раньше, финансовые трудности ведут у молодых людей к развитию депрессии.

Политические ориентиры Конец цитаты

Опрос 2014/15 года показывает, что в среде молодежи правый край политического спектра больше не обладает такой популярностью, как раньше. Зато заметно укрепил свои позиции политический центр. Результаты опроса YASS за 2010/11 и 2014/15 годы показывают, что молодые люди из семей с иммигрантским прошлым с большей вероятностью оказываются приверженцами левых партий, чем их сверстники без иммигрантского происхождения. Все чаще левые позиции занимают, хотя и в меньшей степени, чем ранее, молодые люди или совсем без образования или, наоборот, всесторонне образованные, правые же взгляды встречаются прежде всего среди молодых людей, получивших профессионально-техническое и средне-специальное образование.

Медицинская грамотность Конец цитаты

Начиная с 2010/11 года и вплоть до прошлого года Заметно выросла способность молодых людей в Швейцарии находить и воспринимать полезную медицинскую информацию. Доля тех, кто не может отличить надежные сетевые источники информации от сомнительных, несколько снизилась. Как и раньше, девушки оценивают степень своей медицинской грамотности и осведомленности значительно выше, чем юноши. Из указанного исследования следует также, что важную роль в области осведомленности в области здравоохранения играют уровень образования и социальный статус семьи подростка.





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

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