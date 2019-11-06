Студенты занимаются в учебном центре Rolex в EPFL

(© Keystone / Gaetan Bally)

Швейцарские высшие учебные заведения обычно получают высокие оценки профильных рейтингов. Но как к ним относятся сами вузы, и почему результаты разных рейтингов настолько различаются?

Одни считают, что рейтинговые таблицы помогают оценить качество учебного заведения в условиях растущей международной конкуренции и всё большего разнообразия вузов, другие утверждаютВнешняя ссылка, что в погоне за рейтингами университеты в ущерб своей образовательной и общественной функции могут сосредоточиться лишь на исследовательской деятельности, поскольку наличие научных достижений способствует получению высоких оценок.

Настроенные критически по отношению к этой системе также отмечают, что рейтинги, как правило, оценивают лишь 200 лучших университетов мира, многие из которых находятся в Европе и Северной Америке.

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH ZürichВнешняя ссылка) традиционно занимает в таких рейтингах самое высокое место из всех швейцарских вузов, а на следующем после него месте обычно оказывается Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFLВнешняя ссылка). Тем не менее, есть и другие университеты, которые буквально наступают этим двум лидерам на пятки.

Например, Женевский университет. Он теперь может похвастаться двумя лауреатами Нобелевской премии по физике, что может существенным образом повлиять на его рейтинг. Напомним, в октябре 2019 года его сотрудники Мишель Майор и Дидье Кело получили Нобелевскую премию за открытие 51 Пегаса b, первой экзопланеты, обращающейся вокруг солнцеподобной звезды (51 Пегаса).

Согласно THE World University 2020, мировому рейтингу высших учебных заведений журнала Times Higher Education, в Швейцарии на душу населения приходится больше университетов из числа 200 лучших в мире, чем в любой другой стране.

Какие рейтинги наиболее важны для Швейцарии? Конец инфобокса

Государственный секретариат по образованию, исследованиям и инновациям Швейцарии (SBFIВнешняя ссылка) на своей онлайн платформе universityranking.chВнешняя ссылка выделяет четыре из них: QSВнешняя ссылка (всемирный рейтинг университетов компании Quacquarelli Symonds), Shanghai RankingВнешняя ссылка (академический рейтинг университетов мира Шанхайского университета), THEВнешняя ссылка (мировой рейтинг университетов журнала Times Higher Education) и CWTS Leiden RankingВнешняя ссылка (ежегодный мировой рейтинг вузов Лейденского университета, основанный исключительно на библиометрических показателях).

Вебсайт universityranking.ch был запущен SBFI в 2006 году в ответ на огромный интерес, вызванный выпуском самого первого вузовского рейтинга, составленного в 2003 году Шанхайским университетом (академические рейтинги – явление относительно новое). Как рассказал представитель ведомства в интервью порталу swissinfo.ch, онлайн платформа SBFI сами рейтинги не заказывает, а составляет по их результатам резюме, отражающее положение швейцарских высших учебных заведений в различных рейтинговых таблицах. По его словам, она также «разъясняет вопросы, связанные с используемыми в них методологиями, а главное - предостерегает читателей от их неверной интерпретации».

Представитель SBFI также добавил, что перечисленные рейтинги не использовались в целях разработки государственной политики в области высшего образования и исследований, но они помогли получившим высокую оценку университетам в налаживании связей с политиками и будущими студентами.

Что говорят швейцарские университеты? Конец инфобокса

Швейцарским вузам известны обе стороны медали. Возьмём Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха (ETH Zürich), занявшую 13 место в рейтинге THE 2020, самое высокое из всех университетов, находящихся за пределами Великобритании и США.

«Хотя академические рейтинговые таблицы - это ценный инструмент для сравнения вузов, они отражают лишь односторонний взгляд на университет», - указывает в своём письменном комментарии президент ETH Zürich Жоэль Месо (Joël Mesot). «Стратегия ETH Zürich разработана на основе полученного нами федерального мандата на проведение фундаментальных исследований, обучение специалистов и передачу знаний сегменту швейцарской экономики и обществу. В этих обстоятельствах тот факт, что наша школа продолжает занимать высокие позиции в рейтингах лучших университетов мира, - это огромное достижение», - отмечает он.

Женевский университетВнешняя ссылка, среди сотрудников которого недавно появились нобелевские лауреаты (№ 144 место в рейтинге THE 2020), заявил, что он не принимает специальных мер, чтобы улучшить свою позицию в конкретных рейтингах или с точки зрения определённых критериев. Усилия университета сосредоточены на «повышении качества преподавания и исследований». При этом ожидается, что получение Нобелевской премии двумя его сотрудниками «поднимет рейтинг вуза, правда, невозможно сказать, насколько», - говорит представитель университета Марко Жерар Каттанео (Marco Gérard Cattaneo).

«В целом, как считается, топ-200 университетов рейтинга THE составляют 1% от всех высших учебных заведений мира, поэтому его влияние на учёных и студентов невозможно игнорировать. Но любые рейтинги не отражают всей полноты картины, поэтому подходить к ним нужно с осторожностью. В особенности, не стоит слишком серьёзно относиться к резким изменениям места университета, ведь они зачастую связаны со сменой методологии», - добавляет он.

Что оценивают рейтинги? Конец инфобокса

Рейтинг THE основан на оценке 13 показателей эффективностиВнешняя ссылка, сгруппированных по пяти областям - качество обучения/репутация вуза, исследования, частота цитирования опубликованных университетом научных работ, а также его международная вовлеченность (количество иностранных преподавателей и студентов и международных проектов) и вклад университета в развитие индустрии/количество инноваций.

Рейтинг QS учитывает пять коэффициентов, главный из которых – оценка университета экспертами академического сообщества (40%). В центре внимания рейтинга, который составляет Шанхайский университет, - исследовательская деятельность вуза, включая полученные им награды и часто цитируемые публикации, а главный критерий рейтинга Лейденского университета - научные достижениях высшего учебного заведения, которые оцениваются, исходя из библиометрических показателейВнешняя ссылка.

Этим объясняется, почему ETH Zürich заняла шестое место в рейтинге QS 2020 и тринадцатое в списке THE 2020.

Какой же рейтинг лучший? Конец инфобокса

Ответить на этот вопрос сложно. Даже Фил Бэти (Phil BatyВнешняя ссылка), главный специалист по обработке данных рейтинга журнала Times Higher Education написал в TwitterВнешняя ссылка, что «что не существует ни одного абсолютно правильного или точного рейтинга университетов».

Как он рассказал корреспонденту swissinfo.ch на конференции THE в ЦюрихеВнешняя ссылка, их результаты могут «существенно различаться, в зависимости от выбранных параметров, показателей и заданной степени их значимости».

«Как составители рейтинга мы должны честно сказать, что никто не высечет на каменных скрижалях утверждение о том, что ETH Zürich занимает 13 место среди лучших вузов мира, а Оксфорд – университет номер один», - сказал Бэти. Как он объяснил, результат оценки основан на специфическом наборе показателей, «согласованных в ходе консультаций с экспертами из академического сообщества».

По этой причине он советует заинтересованным лицам анализировать данные рейтингов, исходя из собственных потребностей: студентам может быть особенно интересно, какие образовательные ресурсы предлагает вуз, а аспирантам важна частота цитирования научных исследований университета и его репутация.

Школа EPFL (38-е место в рейтинге THE 2020) прекрасно описывает эту дилемму на своём сайтеВнешняя ссылка: «Ни один из этих рейтингов не идеален, но они проливают некий свет на качество оцениваемых университетов. Анализ глобального характера всех рейтингов создаёт достаточно достоверное представление о сравнительном влиянии, восприятии в обществе и результатах деятельности высших учебных заведений».







Перевод с английского: Нина Шулякова

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