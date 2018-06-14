Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 12:14 14.06.2018 - 12:14

В Швейцарии пенсии женщин очень часто в итоге оказываются ниже пенсий, заработанных мужчинами. (Keystone)

Многие женщины в Швейцарии работают неполный день или не работают вообще. В результате начисленной им пенсии по старости просто не хватает на жизнь. Марианна де Местраль (Marianne de Mestral) — одна из таких женщин. Сейчас ей 80 лет, а свою трудовую биографию она начала в США. Позже, пока ее сын еще был маленьким, она работала неполный день. В результате сейчас она получает весьма скромную пенсию.

«Во времена моей молодости место женщины в обществе было совсем другим. Не сравнить с нашим временем. Мы не имели права голосовать, женщины сидели дома с детьми, а если и работали, то только для удовольствия. Но по мере того, как я становилась старше, росло и понимание, что на самом-то деле я сама должна нести ответственность за себя», — вспоминает она в разговоре с порталом swissinfo.

Вести активную политическую деятельность она начала в 1971 году после того, как женщины в Швейцарии получили право голосовать, избирать и быть избранными. В то время она не особенно думала о пенсии и о том, что однажды и она достигнет пожилого возраста, который казался ей тогда очень отдаленной перспективой. Зато она активно боролась за права женщин и за расширение в Швейцарии сети государственных детских дошкольных учреждений. Марианна де МестральВнешняя ссылка до сих пор является сопредседателем организации «SP60+», объединяющей пожилых членов швейцарской Социал-демократической партии.

Как говорит М. де Местраль, к счастью с тех пор роль женщины в обществе заметно изменилась, хотя проблемы существуют и в наши дни. Для поколения ее сына, например, серьезным вызовом является поиск способов, позволяющих совмещать карьеру и семью. Кроме того, люди все еще продолжают закрывать глаза на неизбежную старость, предпочитая не говорить о пенсиях до самого последнего момента.

Даже если вы не одиноки!

Марианна де Местраль не единственная, кто получает в стране невысокую пенсию, не дотягивающую даже до прожиточного минимума, который в Швейцарии составляет 3 100 швейцарских франков в месяц или примерно 180 тыс. рублей (по курсу на начало марта 2017 года). Исследование гендерной разницы в пенсиях, опубликованное в июле 2016 года швейцарским Федеральным ведомством социального страхования (Bundesamt für SozialversicherungenВнешняя ссылка), показало, что пенсии женщин в Швейцарии на 37% или на 20 тыс. швейцарских франков в год ниже пенсий мужчин. Разница в размерах пенсий частично объясняется структурой швейцарской пенсионной системы, которая наглядно представлена на данном графике.

(swissinfo.ch)

Более низкая пенсия, основная проблема для женщин в старости, является результатом особенностей функционирования «второй опоры», в рамках которой пенсия начисляется исходя из длительности рабочего стажа и размеров заработка в этот период. Таким образом, негативное влияние на общую сумму пенсии оказывает каждый год, в течение которого данное лицо зарабатывало ничего или очень мало.

Компенсировать эту убыль не в состоянии даже последующее существенное увеличение стажа и заработной зарплаты, то есть год без работы дополнительным рабочим годом не восполняется. Пенсия по старости, полагающаяся каждому независимо от стажа работы, менее подвержена такого рода внешним влияниям. Но прожить только на нее с некоторых пор стало в Швейцарии просто невозможно, поэтому сейчас центральным элементом всей швейцарской пенсионной системы является именно «вторая опора». Еще одной причиной серьезной разницы в стаже между мужчинами и женщинами является все еще существующее в стране традиционное разделение социальных ролей.

Марианне де Местраль (Marianne de Mestral). (Sozialdemokratische Partei)

В Конфедерации мужчина по-прежнему выступает главным кормильцем и работает на полную ставку, а женщина, как правило, выполняет неоплачиваемую домашнюю работу, занимается детьми и работает на неполную ставку или вообще не работает. В Швейцарии 80% матерей семейств работают неполный день, половина из них — на ставках менее 50%. В результатеВнешняя ссылка мы и получаем меньше стажа у женщин и меньшие пенсионные начисления по линии «второй опоры».

Развод и «дополнительная социальная помощь»

Семейный юрист и руководитель «Центра социальной поддержки женщин» в Цюрихе («Frauenzentrale ZürichВнешняя ссылка») Андреа Гислер (Andrea Gisler) не раз сталкивалась с клиентками, которые были просто шокированы небольшими размерами своей пенсии. «Многие женщины, даже будучи хорошо образованными, почему-то совершенно не думают о собственной пенсии», — говорит она. Начинать же думать о собственном финансовом положении в старости их нередко заставляет сама жизнь, например, развод, после которого бывшая теперь уже супруга лишается возможности рассчитывать на пенсионные накопления мужа.

Очень часто такие женщины обнаруживают, что из-за перерыва в карьере месячная пенсия, которую они смогут получать, едва достигает 3 тыс. швейцарских франков, из которых 1 200 франков — это часть, начисляемая как раз по линии «второй опоры». И так как данная сумма будет меньше прожиточного минимума в 3 100 франков, то им, как и многим другим женщинам-пенсионеркам в Швейцарии, придется оформлять так называемую «дополнительную социальную помощь» («Ergänzungsleistungen» / «EL»). Столь же негативно перерыв в стаже отражается и на женщинах, живущих в гражданском браке, но работающих неполный день.

Мужчина в такой ситуации вполне может рассчитывать на хорошую пенсию, а вот положение женщины куда хуже, ведь при начислении пенсии будет учитываться только ее собственный рабочий стаж, работа же по дому ей в «зачет» не пойдет. И совсем уже в тяжелом положении может оказаться женщина в случае, если ее брак вдруг распадется уже в пожилом возрасте. Недостаточное осознание женщинами важности пенсионной проблемы стало, кстати, причиной, по которой консультационные семинары по пенсионным вопросам, организуемые «Центром социальной поддержки женщин», в последнее время не могут пожаловаться на отсутствие к ним широкого интереса.

Возможные решения?

Как можно было бы выправить положение? Колетт Нова (Colette NovaВнешняя ссылка), заместитель директора Федерального ведомства социального страхования, подчеркивает в письменном ответе на запрос swissinfo, что она все-таки рассчитывает на то, «что в будущем традиционные гендерно-социальные модели будут всё более активно ставиться под вопрос и пересматриваться. Кроме того, разрыв в пенсиях можно было бы сократить при условии, что оба супруга после рождения ребенка будут инвестировать в свою трудовую карьеру одинаковое количество времени. Но для этого нам необходимы доступные детские дошкольные учреждения и гибкие модели занятости».

Запланированный к обсуждению в парламенте в марте 2017 года правительственный проект пенсионной реформы «Altersvorsorge 2020Внешняя ссылка», по словам Колетт Нова, «ставит своей целью улучшить ситуацию женщин в области пенсионного обеспечения и устранить все слабые места существующей в настоящее время пенсионной системы».



План реформ включает в себя, например, корректировку ставки так называемого «координационного вычета» (Koordinationsabzug), в соответствии с которым определяется доля в общей оплате труда, застрахованная по линии «второй опоры». Такая мера, говорит Колетт Нова, улучшит положение людей, занятых неполный рабочий день, также лиц с низким уровнем доходов.

Тонкая настройка

А что само общество? Может быть, пришла пора «подкрутить» немного какое-то настройки, на основе которых оно функционирует? М. де Местраль считает, что равная оплата за равный труд помогла бы вовлечь в профессиональную жизнь большее число женщин. Но для этого необходимо достаточное количество доступных детских дошкольных учреждений.

«Нам очень осложняют жизнь недостаток детских садов и с возросшая мобильность населения. Зачастую бабушки, которые могли бы помочь с детьми, живут далеко. А многие из них еще и сами работают», — отмечает она. «Детский сад должен быть в каждой деревне. Мне кажется, в больших городах это более-менее хорошо организовано, но такие услуги по-прежнему очень дороги». Андреа Гислер согласна с этим и добавляет, что общество должно перестать смотреть на женщин, желающих больше работать, как на безумных или «ненастоящих».

Колетт Нова считает, что, если мы хотим сократить гендерный разрыв в пенсиях, то тогда необходимо сделать так, чтобы мужчины и женщины имели равные возможности и равное желание работать, но для этого сначала следует усовершенствовать порядок распределения семейных обязанностей и модернизировать соответствующие общественные институты. Наконец, свое слово должен сказать и бизнес. Фирмы и компании должны не только открыто говорить о проблемах, связанных с гендерными стереотипами, но и предпринимать активные меры к поиску решений данных проблем.

В своем отчете, опубликованном в июне 2016 года, участники швейцарского «Постоянного совещания уполномоченных по вопросам гендерного равенства» («Schweizer Konferenz der GleichstellungsbeauftragtenВнешняя ссылка») пошли еще дальше. В нем они призывают и мужчин, и женщин работать одинаково, в среднем по 70%. «По крайней мере, тогда пенсионные потери будут компенсированы большим количеством времени, проведенным с семьей и детьми», — говорится в отчете.

Гендерная разница в пенсиях По данным очередного ОтчетаВнешняя ссылка Европейского союза за 2015 год, в Европе наблюдается «значительный» гендерный разрыв в размере начисленных пенсий по старости. Женщины в среднем получают пенсии, которые на 40% ниже, чем у мужчин. Вариативность этих различий меняется в зависимости от страны — от 4% разницы в Эстонии до 46% в Нидерландах. Швейцария находится немного ниже среднеевропейских показателей. Здесь разница между пенсиями у мужчин и женщин составляет 37%, а вот у соседней Германии этот показатель находится на уровне 45%. Италия и Франция находятся на швейцарском уровне — 38% и 36% соответственно. Показатель Великобритании — 42%. «Большинство стран Западной Европы объединяет один и тот же критерий: размеры пенсионных выплат рассчитываются по итогам профессиональной деятельности данного лица. Меньший разрыв в пенсиях между мужчинами и женщинами наблюдается в Скандинавии и Восточной Европе, то есть в странах, в которых система пенсионного страхования не столь тесно связана с такими показателями, как стаж работы», — замечает Колетт Нова (Colette Nova). Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Татьяна Смородина, swissinfo.ch

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