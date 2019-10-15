Последнее общешвейцарское исследование, посвященное здоровью людей в возрасте 55 лет и старше, показывает, что социальные факторы, такие как образование, весьма влияют на здоровье в пожилом возрасте.
Согласно последнему исследованию здоровья пожилых людей в Швейцарии, три четверти населения старше 55 лет сообщают, что находятся в очень хорошем физическом состоянии. Ученые отмечают существующие значительные различия между уровнями образования опрошенных пожилых людей.
Приблизительно 59% из тех, кто закончил только обязательное школьное образование, указывают, что у них очень хорошее здоровье; среди тех, у кого среднее профессиональное образование, - таковых 76%; у тех, кто имеет высшее образование, - 84%. Эти различия также не сходят на нет с возрастом, хотя доля людей с хорошим здоровьем уменьшается.
Здоровый образ жизни
Исследование показало, что пожилые люди с более высоким уровнем образования также склонны придерживаться образа жизни, способствующего укреплению здоровья, включая потребление пяти фруктов и овощей в день.
Различия более выражены среди женщин, чем среди мужчин: хорошо образованные женщины в два раза больше склонны к здоровому образу жизни, чем женщины с низким уровнем образования. Они также в три раза реже страдают от ожирения, чем пожилые женщины, имеющие только обязательное образование (22% по сравнению с 8%); образованные пожилые мужчины страдают от ожирения в два раза меньше, чем их менее образованные коллеги.
Без вредных привычек
Мужчины с более высоким уровнем образования также меньше употребляют крепкий алкоголь и реже курят. Около 24% мужчин в возрасте от 55 до 64 лет с высшим образованием курили или курят – среди тех, у кого только обязательное образование, таких 40%. Тем не менее, авторы исследования также отмечают, что хорошо образованные пожилые люди с меньшей вероятностью захотят бросить курить.
Исследование основано на цифрах 2017 года и является частью Швейцарского федерального опроса по вопросам здоровья, проводимого каждые пять лет. В нем зафиксированы ответы более 8000 человек старше 55 лет.
Подготовила Надежда Капоне