Член Федерального совета (правительства) и глава Федерального департамента (министерства) экономики, образования и научных исследований Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн (Johann Schneider-Ammann) покинет свой пост в конце года. Таково его собственное его окончательное решение, о котором стало известно сегодня.
Известие об этом не грянуло громом среди ясного неба, однако уже циркулировавшая в последние дни в федеральном Берне новость получила окончательное подтверждение только сегодня: президент парламента Конфедерации Доминик де Бюман (Dominique de Buman) официально объявил об уходе Иоганна Шнайдера-Аммана.
Этому видному швейцарскому политику 66 лет, он принадлежит к центристской Либеральной партии и является членом правительства с ноября 2010 года. Он объявил, что на следующих выборах в декабре 2018 года не будет больше баллотироваться в правительство (такие выборы в Швейцарии проходят каждые четыре года, однако действующие члены правительства, практически всегда, за редчайшими исключениями, переизбираются Федеральной ассамблеей на новый срок, – прим. ред.)
Д. де Бюман и его коллега, президент малой палаты парламента Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) совместно выразили благодарность И. Шнайдеру-Амману за его «неустанную работу». Депутаты приветствовали его аплодисментами стоя. «Мы все знаем, что он был человеком убеждений», – заявила К. Келлер-Зуттер, добавив, что тот выразил желание проводить больше времени с семьей и внуками.
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