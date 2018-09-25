Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 12:30 25.09.2018 - 12:30

66-летний политик-либерал из центристской партии занимает пост министра экономики на протяжении восьми лет. (© KEYSTONE / ANTHONY ANEX)

Член Федерального совета (правительства) и глава Федерального департамента (министерства) экономики, образования и научных исследований Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн (Johann Schneider-Ammann) покинет свой пост в конце года. Таково его собственное его окончательное решение, о котором стало известно сегодня.

Известие об этом не грянуло громом среди ясного неба, однако уже циркулировавшая в последние дни в федеральном Берне новость получила окончательное подтверждение только сегодня: президент парламента Конфедерации Доминик де Бюман (Dominique de Buman) официально объявил об уходе Иоганна Шнайдера-Аммана.

Этому видному швейцарскому политику 66 лет, он принадлежит к центристской Либеральной партии и является членом правительства с ноября 2010 года. Он объявил, что на следующих выборах в декабре 2018 года не будет больше баллотироваться в правительство (такие выборы в Швейцарии проходят каждые четыре года, однако действующие члены правительства, практически всегда, за редчайшими исключениями, переизбираются Федеральной ассамблеей на новый срок, – прим. ред.)

Д. де Бюман и его коллега, президент малой палаты парламента Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) совместно выразили благодарность И. Шнайдеру-Амману за его «неустанную работу». Депутаты приветствовали его аплодисментами стоя. «Мы все знаем, что он был человеком убеждений», – заявила К. Келлер-Зуттер, добавив, что тот выразил желание проводить больше времени с семьей и внуками.







Русская редакция Swissinfo.ch/LC, Keystone-SDA

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