В Швейцарии нет государственных СМИ: есть общественные электронные и частные печатные.

(Keystone / Jean-christophe Bott)

Федеральный совет, правительство Швейцарии, на своем очередном заседании на этой неделе в среду заявилоВнешняя ссылка, что оно намерено усилить поддержку печатных СМИ, а также, — и это совсем новое явление, — массмедиа онлайн-формата в условиях цифровой революции и резкого сокращения доходов СМИ от рекламы.

Правительство также отказалось пока от разработки нового Закона о СМИ, который получил разгромную критику заинтересованных сторон, включая СМИ и гражданское общество. Намерение поддержать дополнительными мерами средства массовой информации правительство мотивирует важностью СМИ для демократии и свободного формирования гражданами своего мнения по релевантным вопросам политической повестки.

Напомним, что в марте 2018 года на референдуме по так называемой инициативе NoBillag народ Швейцарии поддержал солидарное финансирование независимых общественных (в Швейцарии, как известно, нет государственных СМИ) электронных средств массовой информации, прежде всего телевидения и радио. О СМИ в режиме онлайн речи тогда не шло. Как показала практика, народ принял мудрое решение, особенно если учесть постоянное сокращение доходов от рекламы, за счет которой до последнего времени существовала частная печатная пресса.

Напомним также, что за счет солидарного медиа-сбора (1 франк в день) в Швейцарии финансируется и большое количество частных региональных теле- и радиоканалов. Однако СМИ в формате онлайн опять же в список тех, кто имеет право на ту или иную форму финансовой поддержки, не попадают. И вот теперь правительство хочет исправить этот перекос, особенно на фоне стремительной цифровой революции: почти все СМИ сейчас становятся прежде всего медиа формата онлайн, кроме того, перестройка креативных, технических и административных процессов в соответствии с объективными требованиями «цифровизации» в СМИ требуют значительных инвестиций.

В связи с этим «Федеральный совет считает целесообразным разработать и оперативно реализовать пакет адекватных мер по поддержке средств массовой информации, в том числе СМИ формата онлайн, с использованием потенциала действующего в настоящее время Федерального закона «О телевидении и радио» (Bundesgesetz über Radio und FernsehenВнешняя ссылка). Значение СМИ, работающих только в интернете, растет, с другой стороны готовность граждан платить за цифровые массмедиа все еще находится на низком уровне.

Только тем, у кого есть «пейвол»

Правительство рассчитывает поддержать такие СМИ, однако при условии наличия у них пакета платных услуг и определенного числа статей, доступных только платящим клиентам / пользователям / читателям. Наличие «пейвола», указывает правительство, является важным критерием и доказательством серьезности СМИ. Всего на эти цели могут быть из федерального бюджета выделены до 50 млн франков в год.

Среди других критериев, которым должно соответствовать онлайн-СМИ, претендующее на государственную поддержку, правительство называет минимальное количество статей, регулярно публикуемых за определенный промежуток времени, а также соблюдение действующих в Швейцарии общих стандартов журналистики. Пока поддержка онлайн-СМИ будет ограничена по времени. После завершения этой «пилотной» фазы правительство проведет аналитическую оценку эффективности реализованных мер и примет решение о переводе такой поддержки в постоянный формат — или об отказе от нее.

Непрямая поддержка

Усовершенствованы должны быть и форматы непрямой поддержки прессы, в частности, в области снижения расходов СМИ на услуги почты и доставки. Правительство предлагает расширить перечень СМИ, имеющих право на такие скидки, и отменить правило, по которым на них имеют право средство массовой информации с минимальным тиражом в 40 тыс. экз.

Ликбез Как работают швейцарские масс-медиа? Как работают СМИ в Швейцарии? Об этом мы напоминаем в нашем коротком материале в формате «ликбез». Автор: Сибилла Бондольфи (Sibilla Bondolfi), Игорь Петров

В настоящее время со скидкой по почтовым ящикам в год развозятся 35 млн экземпляров газет и журналов. Об этом сообщил Федеральный департамент / Министерство экологии, транспорта, энергетики и коммуникации (Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation — UvekВнешняя ссылка). Предполагается повысить тариф скидки в пересчете на каждый экземпляр рассылаемого СМИ, с тем чтобы право на финансовую поддержку получили и издания с минимальными тиражами.

Такие меры пойдут на пользу, прежде всего, локальной и региональной прессе, но для этого придется внести соответствующие изменения в Федеральный закон «О почте» (PostgesetzВнешняя ссылка). Среди других мер: поддержка образовательных программ и программ переподготовки и повышения квалификации для журналистов, новостных агентств, а также отраслевых проектов в области IT.

«Закон о СМИ» провалился на стадии обсуждения

Конкретные предложения должны быть разработаны «министром средств массовой информации» Симонеттой Соммаругой (Simonetta Sommaruga). Напомним, что ее предшественница Дорис Лойтхард (Doris Leuthard) направила на общественное обсуждение и межведомственное согласование (Vernehmlassung) проект нового «Федерального Закона о СМИ», который должен был, как предполагалось, заменить собой ныне действующий «Закон о радио и телевидении».

В проекте закона также предусматривалась поддержка онлайн-СМИ, но только тех, кто работает в области производства аудиовизуального контента. Тем самым, как подчеркивала Д. Лойтхард, правительство хочет защитить СМИ, не получающие поддержки, от конкуренции со стороны тех, кто такую поддержку получает. Для прямой же поддержки печатных СМИ в стране нет, де, «правовой основы». Новый «Закон о СМИ» должен был такую основу дать.

Однако по итогам процесса обсуждения и согласования его проект подвергся со всех сторон такой уничтожающей критике, что от него пока решили отказаться. Как сообщает Министерство экологии, транспорта, энергетики и коммуникации, многие эксперты и журналисты ссылались на тяжелую ситуацию в области финансирования СМИ и требовали не ждать нового закона, а принять какие-то самые неотложные меры прямо сейчас. Правительство решило принять к сведению эти просьбы и представить проект пакета таких мер уже в первой половине 2020 года.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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