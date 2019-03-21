Берн, Швейцария, здание швейцарского Министерства обороны, защиты населения и спорта (VBS), автономным подразделением которого является Федеральная разведывательная служба (NDB).

(Keystone / Peter Schneider)

Швейцарская разведывательная служба (NDB) считается не слишком большой, но зато весьма «интеллектуально подкованной» спецслужбой. Известна же она скорее своими непростительными, почти детскими ошибками, чем кровавыми акциями. Что она из себя представляет, как работает? Перед вами 10 вопросов и ответов о швейцарской разведке.

Шпионят ли в Швейцарии? Конец цитаты

Да, и еще как! Швейцария была и остается основной площадкой мирового шпионажа, а всеми признанной его столицей является Женева. Во время Второй мировой войны в Берне просто толпились представители спецслужб нацистской Германии и стран-союзниц, во времена холодной войны он был наводнен шпионами из стран Восточного блока. И хотя Блюменштрассе в Берне никогда не было, но здесь сохранились и реальный дом, где жил Аллен Даллес, и тот самый пресловутый «особняк специального ведомства Соединённых Штатов» (сейчас это посольство Болгарии).

Интересной для иностранных разведок Швейцария остаётся и в наши дни, прежде всего потому, что здесь находятся представительства и головные офисы многочисленных международных структур и организаций. Шаейцарский эксперт в области истории и практики работы спецслужб Клемент Гиттон (Clement GuittonВнешняя ссылка) говорит, что истинные масштабы разведывательной деятельности, осуществляемой в Швейцарии иностранными государствами, учету и точному контролю не поддаются.

«Даже сама разведывательная служба Швейцарии NDB вряд ли имеет полную и ясную картину происходящего — а все потому, что у нашей страны с противодействием шпионажу сложились неоднозначные отношения. С одной стороны, будучи малым государством, Швейцария традиционно пыталась и пытается до сих пор зарекомендовать себя в качестве удобного места дипломатических переговоров и неформальных консультацийВнешняя ссылка, напрямую конкурируя с Веной и Нью-Йорком. С другой стороны, Швейцария, конечно же, хочет, чтобы ее гости чувствовали себя здесь как дома и в полной безопасности».

Любой громкий акт шпионажа, произошедший в Швейцарии, вредит ее репутации страны-хозяйки и безопасного места для переговоров. Поэтому-то Конфедерация всякий раз заново оценивает плюсы и минусы, выгоды и упущения и принимает решение о том, стоит ли делать тот или иной сюжет достоянием гласности. «Другими словами, контрразведка вовсе не является главным приоритетом для Швейцарии». А между тем, по мнению К. Гиттона, ей следовало бы уделить особое внимание именно контрразведывательному прикрытию своих стратегических объектов и учреждений.

Что она и сделала в прошлом 2018 году, когда деятельность российских спецслужб напрямую и в невиданных ранее масштабах затронула, в частности, Лабораторию Министерства обороны по радиологическому и химико-бактериологическому анализу в городе Шпиц и отделение ВАДА (Всемирного Антидопингового агентства) в Лозанне. Терпение Швейцарии впервые демонстративно лопнуло, в дело вмешались Федеральный совет (правительство) и МИД, глава которого, равно как и глава швейцарской разведки, указал, что на сей раз российские спецслужбы перешли черту: «Мы должны показать российским властям, что мы следим за происходящим и иногда наступает момент, когда нам совсем уже не смешно».

Сколько человек работает в швейцарской разведслужбе NDB? Конец цитаты

Она относительно небольшаяВнешняя ссылка. В 2017 году в штат швейцарской разведывательной службы входили 303 сотрудника, работающих на полную ставку, в 2018 году их было уже 314. Для полноты картины отметим, что в 2015 году штатных сотрудников в секретной службе было 266. По сравнению с другими странамиВнешняя ссылка в швейцарской разведывательной службе числится все еще гораздо меньше сотрудников, чем это принято, поэтому ей не остаётся ничего иного, как упирать на качество. «NDB — это небольшая, но эффективная и действенная спецслужба», — утверждается на ее сайтеВнешняя ссылка.

Каков бюджет NDB? Конец цитаты

Согласно правительственным отчетам в 2017 году расходы на швейцарскую разведывательную службу, включая инвестиции, составили 74,5 млн франков. В 2018 году эта сумма составила уже 77,2 миллиона. Бюджет на 2019 год оценивается почти в 80 миллионов франковВнешняя ссылка.

Что позволено швейцарской спецслужбе? Конец цитаты

По сравнению с возможностями спецслужб других стран у швейцарской NDB возможностей не очень много. Это как раз и есть одна из причин, по которой Швейцарию так любят иностранные разведки. «Либеральный климат в нейтральной Конфедерации всегда ценился шпионами. В страну легко приехать, легко уехать, и здесь почти никто ни за кем никогда не следит», — рассказал бывший руководитель NDB Петер Регли (Peter Regli) в интервью газете Neue Zürcher ZeitungВнешняя ссылка.

«До вступления в силу нового Закона о разведке в 2017 году швейцарская разведывательная служба явно отставала от большинства европейских служб в плане своих полномочий», — подтверждает К. Гиттон. «Сейчас, правда, многое изменилось, по крайней мере, в теории». Новое законодательство предоставляет разведывательным органам больше возможностей, например, NDB может теперь ставить жучки в домах подозреваемых, прослушивать телефонные разговоры или вторгаться в их компьютеры, при наличии соответствующего судебного решения, разумеется.

Критики уверены, что в этом Швейцария зашла уже слишком далеко: «Закон содержит ряд положений, которые противоречат конституционному и международному праву, потому что они переходят барьеры, установленные решениями соответствующих судебных инстанций», — указывает профессор права на пенсии Райнер Швайцер (Rainer J. SchweizerВнешняя ссылка). «Законом не предусмотрены, например, опции истребования и получения информации от спецслужб, защитить же свои интересы в суде можно только в исключительных случаях. Это очень сомнительно с точки зрения защиты основных прав и свобод человека».

Какими были самые крупные скандалы в Швейцарии, связанные с работой спецслужб? Конец цитаты

В 1989 году разразился так называемый «картотечный скандал» («Fichenskandal»). Оказалось, что за период с начала 20 века «заботами» кантональных органов полиции, а также швейцарской контрразведки были охвачены 900 тыс. человек, то есть каждый 20-й швейцарец и каждый третий проживавший в стране иностранец. Вся собранная информация была тщательно каталогизирована («карточки» — «Fichen», отсюда и название).

Под предлогом обеспечения интересов государственной безопасности «органы» особенно шпионили за левыми политическими и профсоюзными активистами, за теми, кто критиковал политику государства в области военного строительства, а также за противниками атомной энергетики. Тот факт, что большинство людей были абсолютно безвредны, доказывает банальность записей на этих «карточках». Например, в досье на одну женщину-парламентария было записаноВнешняя ссылка: «Вечером она любит выпить кружку пива», а в деле одного журналиста было указано: «Возвращаясь из Праги привез с собой бутылку тамошней водки».

29 мая 1990 года члены комитета «Покончить с государством, которое выслеживает своих граждан» митингуют перед зданием Федерального суда в Лозанне. Суд как раз занимался «картотечным скандалом» («Fichenskandal»).

(Keystone / Str)

Еще один скандал произошел в 2010 году, когда спецслужбы обвинили в создании незаконного банка данных, в котором хранилась информация на более чем 200 тыс. граждан. Опять же, в подавляющем большинстве информация, собранная в этом банке данных, не имела никакой практической ценности. После жалобы в надзорные органы NDB пообещала удалить ненужные и банальные «дела».

А вот это провал, подумали в NDB! Конец цитаты

В истории швейцарской разведки можно отыскать целую серию неудач и нелепых проколовВнешняя ссылка, немыслимых, по большому счету, для профессиональных разведчиков. Вот три самых невероятных примера.

В 2012 году сотрудник разведывательной службы похитил совершенно секретные данные, в том числе подробную информацию о сотрудничестве Швейцарии с иностранными спецслужбами. Цель его была продать эти сведения как можно дороже. Дело всплыло на поверхность и сорвалось только благодаря внимательным банковским служащим, которые сообщили разведслужбе о том, что некий странный человек захотел открыть счет в банке UBS. В самой же NDB на тот момент не было накоплено ровным счетом никакого опыта в области управления рисками.

Еще одна неприятная ситуация сложилась, когда в 2012 году оказалось, что номер мобильного телефона тогдашнего начальника разведки Маркуса Зайлера (Markus Seiler) можно было легко найти в Интернете. Маркус Зайлер просто и элементарно, перейдя на работу в разведку, забыл сменить номер сотового.

Маркус Зайлер, бывший глава NDB (2015 год).

(Keystone / Peter Klaunzer)

А в 2016 году начальник Отдела обеспечения информационной безопасности Швейцарской разведывательной службы впервые дал на условиях анонимности интервью в СМИ. Однако простого поиска в Google было уже достаточно, чтобы идентифицировать этого человека: программа мероприятий и участников одной из открытых конференций, в которой тот принимал участие, выдала его с головой.

Особенно же позорным для спецслужб был тот факт, что заметил и предал гласности эту ошибку некто Каасим Илли (Qaasim Illi, урожденный швейцарец, программист, перешедший в ислам и считающийся весьма радикальным последователем этой религии), который, будучи представителем «Исламского центрального совета Швейцарии» (Islamischer Zentralrat der Schweiz) сам был в центре вниманияВнешняя ссылка разведслужб.

Каасим Илли, радикальный последователь ислама.

(© Keystone / Peter Schneider)

Какие успехи на счету у швейцарской разведки? Конец цитаты

Швейцарская разведка не подтверждает этот факт, но согласно сообщениям средств массовой информации в августе 2016 года NDB сумела предотвратить на территории Швейцарии похищение некоего человека: предположительно, турецкий агент подмешал седативное вещество в напиток одному из находившихся тогда в Швейцарии последователей движения Гюлена. И только благодаря слежке за турецкими агентами со стороны швейцарской контрразведки это похищение было сорвано. Другие успехи наверняка тоже имеются, но они остаются, что понятно, засекреченными.

Что говорят критики? Конец цитаты

«У меня много вопросов в связи с деятельностью Федеральной разведывательной службы (NDB)», — говорит профессор права Райнер Швайцер. Сам он в течение десяти лет непосредственно занимался работой этой секретной службы, будучи сотрудником соответствующего надзорного органа. «Я столкнулся с немалым количеством нарушений юридических норм и с халатным отношением к обработке и хранению служебной информации». К расширению полномочий швейцарской разведывательной службы он также относится весьма скептически.

«NDB перестала ставить в центр своей работы выполнение основных задач, обычно решаемых органом охраны и защиты государственных интересов, будь то противодействие разведывательной деятельности иностранных спецслужб, будь то незаконная торговля оружием, экстремизм или борьба с терроризмом», — указывает Райнер Швайцер.

Внешняя политика Швейцария требует от России прекратить шпионаж Воскресная пресса Швейцарии: каждый четвёртый дипломат России в Швейцарии — представитель спецслужб. Посла России уже вызывали «на ковёр» в МИД. Этот контент был опубликован 16 сентября 2018 г. 13:45 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss probe Russians over alleged World Anti-Doping Agency hack

«Теперь разведка куда охотнее берется за такие туманные дела, как защита интересов Швейцарии в качестве мирового финансового центра. Разведка и аналитика осуществляется здесь даже в отсутствие минимально обоснованного подозрения в совершении какого-либо противоправного деяния, просто следуя политическим интересам и критериям. Вся эта деятельность остается совершенно секретной и совершенно непрозрачной, что никак не сочетается с демократическими принципами», — уверен Р. Швайцер.

Насколько популярна швейцарская NDB? Конец цитаты

На самом деле швейцарская разведывательная служба имеет всё необходимое для того, чтобы стать самой популярной в мире. «Мы не отслеживаем оппозиционеров и не преследуем журналистов, как это делают другие спецслужбы, то есть у нас нет политического сыска. Мы по сути своей являемся чисто аналитической, интеллектуальной разведывательной службой, которая предоставляет Федеральному совету, правительству, всю необходимую информацию», — рассказывает бывший начальник разведки Петер Регли газете NZZВнешняя ссылка.

Тем не менее, в швейцарском обществе уровень скепсиса по отношению к NDB сейчас значительно выше среднего. Клемент Гиттон объясняет это неточными или даже неверными заголовками в СМИ в сочетании с недостатком знаний. «Тот факт, что спецслужбе все еще припоминают „картотечный скандал“, показывает, что в этом деле из общественного сознания уже исчезли многие нюансы и тонкости, например, никто не говорит о роли парламента в организации той системы тотальной слежки за гражданами. В Швейцарии давно назрела необходимость создания академической кафедры или факультета, занимающегося историей и практикой разведывательной деятельности. Не хватает и квалифицированных публикаций (монографий) на эту тему, а ведь только так можно ближе познакомить общественность с работой разведки. И именно так дело поставлено в других странах».

Кто осуществляет надзор за деятельностью разведслужбы? Конец цитаты

«Я, наверное, самый контролируемый человек в Швейцарии», — заявил недавно глава швейцарской разведки Жан-Филипп Годен (Jean-Philippe GaudinВнешняя ссылка) на пресс-конференции. А бывший глава NDB Петер Регли в интервью NZZ Внешняя ссылкапродолжил эту тему: «Наша разведывательная служба самая контролируемая в мире». В самом деле, новая редакция Федерального Закона «О разведывательной службе» значительно усовершенствовала правовые основы контроля и надзора за деятельностью спецслужб в стране.

Существуют, в частности, «Независимый Надзорный орган разведывательной службы при МО Швейцарии» (Unabhängige AufsichtsbehördeВнешняя ссылка des Nachrichtendienstes) и «Независимая контрольная инстанция в области электронной разведки» (Unabhängige Kontrollinstanz für die Funkaufklärung — UKIВнешняя ссылка). Федеральный совет, правительство Швейцарии, тщательно контролирует работу NDB по всем досье, имеющим особое политическое значение. Спецпредставитель Федерального правительства по вопросам защиты персональных данных (Eidgenössischer Datenschutz- und ÖffentlichkeitsbeauftragterВнешняя ссылка) контролирует корректность деятельности кадровой службы разведки, а влиятельная парламентская Контрольно-ревизионная делегация (Geschäftsprüfungsdelegation — GPDelВнешняя ссылка) контролирует соблюдение NDB норм законности и рабочей эффективности. Но и это еще не всё! Секретная служба также ежегодно контролируется Федеральным ведомством финансового контроля и аудита (Eidgenössische FinanzkontrolleВнешняя ссылка).

Эксперт Р. Швайцер, тем не менее, сомневается в эффективности этой системы надзора. «Независимый надзорный орган» находится в Министерстве обороны. И хотя он несколько более независим, нежели существовавшие ранее органы, все равно, подключить к надзорной деятельности общественность он не позволяет». О «Независимой контрольной инстанции в области электронной разведки» он вообще ничего никогда не слышал. «Но что действительно важно, так это обеспечение надлежащей работы парламентской Контрольно-ревизионной делегации, у которой мало кадровых ресурсов, но которая работает очень хорошо. Именно этот орган очень неплохо проявил себя в ходе разбирательства по делу швейцарского шпиона Даниэля М.» (здесь подробнее).

Разведка Ничто не заменит человеческий контакт Однако агентурная деятельность все еще играет весомую роль. Швейцария традиционно была и остается удобной площадкой для работы разведок. Автор: Даниэле Мариани (Daniele Mariani)

Свои вопросы и комментарии автору статьи Сибилле Бондольфи Вы можете направить в соцсетях FacebookВнешняя ссылка и TwitterВнешняя ссылка.





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!