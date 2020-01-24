(© Keystone / Gaetan Bally)

С каждым годом швейцарские женщины рожают все меньше детей, причем делают это во все более позднем возрасте. Многие откладывают планирование семьи на потом, потому что на первом месте стоят образование и карьера, а еще и потому, что отсутствует подходящий партнер. Итак, начинаем нашу серию, тема которой – каково быть родителями в Швейцарии.

Первый ребенок, когда тебе уже за тридцать? В Швейцарии это тоже теперь не редкость. Многие женщины решаются завести ребенка довольно поздно. В среднем у швейцарской женщины появляется потомство, когда ей 30,9 лет. Еще 20 лет назад возраст женщин, родивших первого ребенка, составлял в среднем 28,3 года.

Серия «Родители в Швейцарии» Что значит брать на себя ответственность за детей? В чем трудность родительской доли в Швейцарии? И каково это, если желание иметь детей остается несбыточным? В этой серии публикаций мы рассматриваем различные аспекты родительства. Конец инфобокса

Согласно данным Института Макса Планка и Венского университета возраст, когда у женщин появляется первый ребенок, за последние десятилетия увеличился во всех странах Евросоюза. В среднем для женщин стран Евросоюза при рождении первого ребенка он составлял в 2016 году 28,9 лет. Однако лишь в Испании женщины, родившие первого ребенка, были еще старше, чем в Швейцарии.

Супружеские пары в Швейцарии заводят детей не только поздно, но и в малом количестве. Швейцарская женщина производит на свет в среднем 1,52 ребенка, и эта цифра с 1990 года относительно постоянна. Иностранки, проживающие в Швейцарии, в среднем имеют больше детей, чем швейцарские женщины

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Если проводить сравнение на международном уровне, то у швейцарских женщин хотя и мало детей, но в европейском рейтинге они стоят где-то посередине. К примеру, в Испании, Италии, Румынии и на Кипре женщины рожают еще меньше детей, о чем свидетельствуют данные Венского демографического центра Виттгенштайн (Wittgenstein Zentrums für Demografie in WienВнешняя ссылка).



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Больше всего детей у женщин Грузии, Турции и Франции. То, что Франция находится в первых строчках рейтинга, имеет свои причины: уже в начале 20 века там существовали детские дошкольные учреждения, принимавшие детей с трехлетнего возраста. Государство уже с первых лет жизни детей способствовало тому, чтобы за ними был уход, а женщины после рождения ребенка могли бы снова работать. Но даже и во Франции рождаемость падает.

Чем дольше путь к получению образования, тем меньше детей

Каковы же причины столь позднего деторождения в Европе и Швейцарии? С одной стороны, сейчас женщины, чтобы получить образование, должны пройти более долгий путь, чем это было еще несколько десятков лет назад. Так считает Беттина Изенгард (Bettina IsengardВнешняя ссылка), социолог из Цюрихского университета. Это относится ко всем западным странам. Академическое образование требует затраты нескольких лет, и в результате возраст, когда можно создать семью, отодвигается на более позднее время.

Выбор партнера за последние два поколения тоже претерпел изменения, говорит Беттина Изенгард. Женщины стали более требовательными, и это приводит к тому, что подходящего партнера для создания семьи не находится.

Die Partnerwahl ist anspruchsvoller geworden: Auch aus diesem Grund werden Schweizer in der Regel eher spät Eltern. (© Keystone / Gaetan Bally)

Еще одной причиной низкого коэффициента рождаемости служит сложившаяся в Швейцарии ситуация с услугами по уходу за детьми, говорит она. Здесь у женщин сравнительно короткий декретный отпуск. Мало чем может помочь родителям и принятое недавно решение о двухнедельном отцовском отпуске. Оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком нет ни для матерей, ни для отцов. Поэтому рождение ребенка для многих женщин означает брешь в карьере, и этот шаг тщательно обдумывается.

Высокая стоимость услуг по уходу за детьми в Швейцарии

Поскольку стоимость услуг по уходу за детьми в Швейцарии по сравнению с другими странами очень высока, многим это не по карману. «Не все родители могут позволить себе водить ребенка в детские ясли. Несмотря на субсидии, для многих семей, учитывая их доходы, это очень дорого», – говорит Изенгард.

Дорого обходятся не только детские сады. Завести здесь ребенка – это почти роскошь. По результатам исследованияВнешняя ссылка, проведенного Ведомством по делам молодежи Цюриха (Zürcher Jugendamt), расходы на ребенка в зависимости от его возраста составляют от 1200 до 1800 франков в месяц. Средняя зарплата брутто, то есть без учета вычетов и налогов, составляет примерно 6500 франков. Таким образом, на содержание ребенка затрачивается в зависимости от обстоятельств от 18 до 27 процентов зарплаты брутто одного из родителей.

К примеру, за десятилетнего ребенка родители должны заплатить в месяц 1500 франков, а в год это будет 18000 франков. Больше всего денег уходит на оплату жилья (560 франков в месяц), еды (340 франков) и досуга (300 франков). Беттина Изенгард это подтверждает. У людей, чья зарплата ниже средней, могут иногда возникать проблемы, например, при переезде в более просторную квартиру, прежде всего в городах.

Многие бездетны не по своей воле

Существует множество причин повременить с появлением детей. Многие отодвигают деторождение на будущее – возможно, потому что для них на первом месте стоят образование и карьера или же не находится подходящего партнера. В результате родителями становятся люди все более старшего возраста, а многие так и остаются бездетными, и не по собственной воле. Ведь с возрастом как у женщин, так и у мужчин снижается способность иметь детей. По достижении женщинами 35-летнего возраста она падает стремительно.

Но есть супружеские пары, которые вне зависимости от возраста не могут зачать ребенка. Если у пары через два года супружеской жизни без предохранения не рождается ребенок, эта пара считается бесплодной. В Швейцарии это распространяется почти на 7 процентов супружеских пар. Поэтому многие пары решаются на искусственное оплодотворение (ЭКО).

В 2000-е годы число женщин, прибегнувших к процедуре ЭКО, в Швейцарии возросло, и к 2010 году достигло своего пика. В настоящее время при помощи искусственного оплодотворения рождается каждый сороковой ребенокВнешняя ссылка.





Русскоязычную версию подготовила Юлия Немченко.

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