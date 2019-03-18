Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 7:00

Швейцарский интернет-портал, финансируемый МИД Конфедерации, обвиняют, в частности, в необъективной промигрантской пропаганде.

(¬© Keystone / Anthony Anex)

Дирекция по развитию и сотрудничеству (Deza), департамент Министерства иностранных дел Швейцарии, временно приостановила оказание финансовой поддержки гуманитарно-информационному сайту со специализацией на мигрантской проблематике и на вопросах интеграции беженцев. На данный момент выясняется, имеет ли место в рамках этого проекта финансовый конфликт интересов и насколько обоснованы обвинения в адрес платформы в том, что она занимается пропагандой в пользу беженцев.

На прошлой неделе в четверг 14 марта 2019 года МИД Швейцарии подтвердил, что интернет-портал «Швейцарская платформа гражданского общества по вопросам миграции и развития» (Swiss Civil Society Platform on Migration and DevelopmentВнешняя ссылка) не будет получать финансовых средств из бюджета министерства. Сайт был создан неправительственными швейцарскими организациями Helvetas и Caritas в 2015 году для содействия общественному диалогу в сфере миграции.

Миграция и беженцы Швейцария будет быстрее рассматривать дела беженцев В Швейцарии с 1 марта 2019 г. вступает в силу новая редакция законодательства, регулирующего порядок предоставления убежища. Основные пункты реформы. Этот контент был опубликован 1 марта 2019 г. 11:43 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) New asylum rules come into force

Участниками проекта являются также несколько неправительственных организаций и учебных заведений, а также большое количество объединений разных диаспор и ассоциаций мигрантов всех национальностей. Разбирательства начались из-за внутренних конфликтов по поводу координации проекта и обвинений в позитивной пропаганде, касающейся беженцев и миграционных процессов. Скандальность ситуации придает тот факт, что платформа финансируется из денег налогоплательщиков, что, впрочем, оспаривает организация Caritas.

МИД дал руководителям проекта время до этой недели, чтобы те ответили на ряд обвинений, выдвинутых в их адрес. По просьбе Deza была отменена и «Генеральная ассамблея» участников проекта, которая должна была состояться в четверг на прошлой неделе. На поддержку интернет-платформы Дирекция по развитию и сотрудничеству запланировала выделить 2,5 миллиона швейцарских франков в течение шести лет до октября 2021 года.

На данный момент было уже выплачено около 1,3 миллиона швейцарских франков. Напомним, что в прошлом году уже имел место беспрецедентный скандал вокруг благотворительной организации, а именно Oxfam. Зимой 2018 года стало известно, что ее высокопоставленные сотрудники пользовались услугами проституток на Гаити в 2011 году, «рекрутированных» из числа тех, кому оказывалась помощь.





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне

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