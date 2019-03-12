Готовы приступить к работе: горные спасатели Вали Майер и собака Вупи. (SRF-SWI)

Вали Майер (Vali Meier), ответственный за организацию поисково-спасательных работ в швейцарском горном регионе Давос-Клостерс (кантон Граубюнден), спускается по склону на лыжах, но не один — на плечах у него коллега по работе, собака по кличке Вупи. Сегодня она выполняет тренировочное задание: ей нужно отыскать в снегу заваленного лавиной манекена.

avalanche dogs собака на тренировках

Трудно с точностью сказать, когда в Швейцарии к поиску и спасению жертв лавин начали привлекать собак. В Швейцарской альпийской службе спасения RegaВнешняя ссылка даже не уверены, что это впервые начали делать на тот самом знаменитом перевале Сен-Бернар, давшего имя целой породе собак. Существует, однако, легенда, что сенбернар по кличке Барри в 1800-х годах «работал» именно на этом перевале и спас из-под лавин четыре десятка человек.

Не легендой, а абсолютной правдой является история, произошедшая в 1937 году, когда лавина застигла в Бернских Альпах группу из 18 школьников. К счастью, спасателям удалось найти 17 из них. Когда спасатели уже отчаялись найти последнего исчезнувшего под снегом школьника, местная собака «дворянской» породы по кличке Моритцли вдруг учуяла что-то под снегом и привлекла внимание спасателей к одному из участков склона, засыпанного снегом. В итоге и последний школьник был найден, причем вовремя: еще немного и он просто бы задохнулся под массой снега.

В 1940 году, проанализировав эти события, швейцарский кинолог Фердинанд Шмутц (Ferdinand Smutz) представил первую систематическую концепцию дрессировки собак-спасателей для нужд вооруженных сил. Во время Второй мировой войны военные в Швейцарии начали проводить регулярные учебные поиски жертв лавин с участием собак. В 1945 к ним присоединился Швейцарский альпийский клуб (SACВнешняя ссылка), который тоже взялся за подготовку спасательных собак.

В 1951 году Федеральный совет, правительство, уже официально постановил, что спасательные собаки должны проходить спец-подготовку на базе Швейцарского альпийского клуба. В 1950-е годы собак впервые начали сбрасывать с парашютом районы схода лавин, позже парашюты были заменены на вертолеты.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!