На территории угодий сельхозкооператива Radiesli Hof под Берном несколько профессиональных фермеров вместе с примерно 320 добровольцами обрабатывают около десяти гектар пахотных и пастбищных земель. (swissinfo.ch)

Тот, кто хочет питаться продуктами сельскохозяйственного кооператива «Радизли» («Radiesli» / «РедискаВнешняя ссылка»), должен сам слезть с дивана и принять участие в общем деле. Цель сообщества — совместно работать на своей земле, не испытывая давления рынка.



«Вы пробудили в них напрасные ожидания!», — говорит мужчина среднего возраста корреспонденту swissinfo.ch, который со своей камерой приблизился к курятнику, вызвав громкое кудахтанье его обитателей. «Куры ждут от Вас корма». Кристоф Шюэп (Christoph Schüep) по образованию биолог, он работает в сфере торговли продуктами питания. А здесь, в десяти километрах от Берна, на сельхозпредприятии «Радизли» он является одним из добровольных помощников.

«Мне интересно лично узнать, что это значит, самому производить продукты питания и работать на земле, которая нас кормит», — говорит К. Шюэп в ответ на вопрос о том, каковы мотивы, побуждающие его принимать участие в работе коллектива фермы. Сегодня он помогал на прополке и упаковке. «Здесь производят самые свежие, экологически чистые овощи наилучшего качества», — одобрительно говорит он. Все добровольцы работают в хозяйстве как минимум четыре дня в неделю по полдня.

«Мы напрямую заинтересованы в производстве качественных и полезных для здоровья продуктов питания, просто потому, что потом сами же из и едим», — говорит К. Шюэп. Однако качество продуктов питания является для него только одной из целого ряда причин безвозмездно работать на полях этого сельхозколлектива. Многие волонтёры считают важным привлекать к работе и своих детей, чтобы те могли соприкоснуться с сельским хозяйством и понять, что картошка растет не в магазине.



«Мобильный дом» для домашней птицы: эти куры откладывают меньше яиц, чем куры, которые в рамках индустриального сельскохозяйственного производства используются только для производства яиц и чьи «братья» ликвидируются в цыплячьем возрасте под воздействием угарного газа.

(swissinfo.ch)

Не менее важна и социальная составляющая, то есть возможность встретить здесь единомышленников и наладить с ними контакты. Кроме овощей тут выращивают зерновые культуры, производят мясо и яйца био-качества — разумеется, в условиях, соответствующих биологическим особенностям кур. Этих кур выращивают без однобокой специализации только на получении яиц. В отличие от 99,9% их сородичей, на этом предприятии дожить до взрослого состояния дают не только курам-несушкам, но и их братьям, молодым петушкам.

Почему миллионы цыплят гибнут, отравленные газом? Коммерческое птицеводство — отрасль высокоспециализированная. Есть линии разведения, направленные на получение большого количества яиц от кур-несушек, а есть линии, где за короткое время достигается большой прирост объёмов товарного мяса. На линиях по получению мяса откармливаются как самочки, так и самцы. То есть тот, кто покупает цыпленка-бройлера, ест или курицу, или петуха. На линиях разведения кур для получения яиц полезными оказываются только птицы женского пола. Петушки же не способны наращивать мясную массу за кратчайшие сроки, а потому откармливать их становится невыгодно и они становятся «ненужными». В одной только Швейцарии каждый год уничтожается более двух миллионов цыплят-петушков яйценоской породы. Сразу после того, как они вылупятся из яиц, их травят газом, а до недавнего времени их также и измельчали живьём в специальных «мясорубках». Так называемые «двухцелевые» принципы разведения кур, которые применяются как для получения мяса (петушки), так и яиц (несушки) были раньше стандартом, но такой метод стал редкостью, поскольку он менее производителен, и вследствие этого обходится дороже. Конец инфобокса

Поэтому-то девизом предприятия «Радизли» является простой принцип: «Хочешь иметь яйца от курицы, купи мяса петуха», — говорит Кристоф Хирсбруннер (Christoph Hirsbrunner), один из основателей предприятия и на общественных началах ответственный за его финансы. Все 320 волонтёров не являются специалистами, они работают под руководством шести сотрудников-профессионалов.

Объем работы добровольцев составляет примерно половину от того объема, что выполняют штатные сотрудники фермы. На такие вопросы, как, например, сколько стоит килограмм морковки или рентабельно ли производство, К. Хирсбруннер не отвечает. «Мы не хотим здесь продавать отдельные продукты по какой-либо установленной цене за килограмм. Наша цель — совместно работать и распределять продукты нашего труда между нами», — говорит он.

Распределяется же между ними то, что можно вырастить на обрабатываемой земле. Все добровольцы, независимо от их труда, ежегодно вносят 1 200 франков на финансирование предприятия — деньги идут на зарплаты штатным сотрудникам, на покупку и ремонт машин, инструментов, на арендную плату или покупку семян.

Недостатка в кадрах предприятие «Радизли» не испытывает, более того: урожай с десяти гектаров земли способен прокормить 320 человек, а потому сейчас существует даже целая очередь из претендентов на право работать в хозяйстве. Ждать, пока кто-нибудь покинет коллектив и освободиться место, приходится порой очень долго.

«Каждому по потребности»

Зарплаты штатных сотрудников базируются не на принципе оплаты по труду, а на принципе оплаты по потребностям, поясняет Марион Зальцманн (Marion Salzmann), которая работает в этом коллективе с самого начала его существования. «Раз в году мы собираемся, чтобы определить, кому сколько нужно на жизнь».

По образованию М. Зальцманн школьная учительница, а здесь она вместе с другими штатными сотрудниками предприятия отвечает за выращивание овощей. «Для нас это профессия мечты — при поддержке такого количества абсолютно разных людей заниматься сельским хозяйством», — говорит она.

«На 70% я садовник и на 30% педагог», — продолжает она, отвечая на вопрос, как ей удается работать с сотнями непрофессионалов. «Каждое утро ты сталкиваешься с новыми людьми, и надо иметь склонность к менеджменту, потому что надо каждый раз думать, к каким работам сегодня привлечь пришедших добровольцев».

«Крестьяне из соседних хозяйств удивляются»

Стимулом для Марион являются не бонусы и не премии. «Я рада, конечно, что получаю зарплату, на которую можно жить. Но для меня гораздо важнее иметь работу, которую я выполняю от и для души. Я привязана к этим местам и я рада видеть, как постепенно здоровее становится земля, как она становится красивее и многообразнее, и как растет число видов растений и животных, способных найти здесь себе своё жизненное пространство».

Восемь лет назад, когда Зальцманн и Хирсбруннер с коллегами начинали этот проект, они подвергались насмешкам со стороны большинства фермеров из соседних хозяйств. И некоторые до сих пор не могут проверить, что кооператив «Радизли» живет и процветает. «Некоторые крестьяне сами говорят нам по секрету, что те методы, которыми они сами ведут хозяйство, не имеют будущего. Один из них подробно расспрашивал меня, как мы работаем, потому что понял, что продолжать работу традиционным способом он больше не может», — говорит М. Зальцманн.

Отношения с фермерами из соседних хозяйств у кооператива вполне хорошие, «даже несмотря на то, что некоторые на вещи они смотрят иначе, чем мы. И мы без вопросов помогаем друг другу, если дело срочное или если надо одолжить какую-нибудь машину».

Сорок предприятий с солидарной ответственностью Сельское хозяйство Швейцарии находится под давлением. Оптовики и импортеры проводят политику, заставляющую аграриев выжимать из своей земли все больше и больше. Многие крестьяне и фермеры не хотят становиться «рабами лампы» и класть буквально всё на алтарь процесса интенсификации сельского производства. В качестве альтернативы во многих регионах Швейцарии уже сейчас возникают сельхозкооперативы, в основе которых лежит идея коллективного труда и совместной кооперации как потребителей, так и производителей. Согласно данным «Кооперационной службы сельхозпредприятий с солидарной ответственностью» (Kooperationsstelle für solidarische LandwirtschaftВнешняя ссылка) в Швейцарии существует примерно сорок предприятий, которые привлекают к работе в сельском хозяйстве потребителей на добровольной основе. Целью их инициатив является, кроме всего прочего, повышение уровня общественной оценки крестьянского труда и пробуждение должного отношения к нему со стороны граждан. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовили Юлия Немченко, Игорь Петров.

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