Статистика говорит, что во франкоязычным кантонах малыши чаще ходят в ясли или проводят дни у «дневных мам», чем в немецко- и италоязычной частях страны, где, в свою очередь, заботы о них чаще берут на себя другие члены семьи.

(sda-ats)

Почти у трети живущих в Швейцарии женщин, получивших высшее образование, нет детей. Почему? Большинство из них опасается, что материнство негативно скажется на карьере, показал опрос Федерального статистического ведомства.

Бездетность – явление в Швейцарии достаточно распространенное, говорится в новом отчете Федерального статистического ведомстваВнешняя ссылка (BFS), вышедшем 4 ноября. Детей нет примерно у четверти всех мужчин и женщин в возрасте от 50 до 59 лет. Особенно высока доля бездетных в категории женщин с высшим образованием (30%).

Три четверти бездетных женщин связывают появление ребенка с негативными последствиями для своей профессиональной карьеры; для сравнения – так считают 62% женщин из этой же категории, но с более низким уровнем образования. У мужчин эти пропорции намного меньше: 37% мужчин с высшим образованием опасается негативного влияния родительских обязанностей на карьеру, так же считают 30% тех, кто не оканчивал вузов.



Идеал – двое детей



Около 30% женщин с университетским образованием во всех возрастных группах являются бездетными, в то время как 70% из них говорят, что они боятся влияния ребенка на его карьеру, сообщает «Обследование семей и поколений 2018 года», опубликованное Федеральным статистическим управлением ( FSO) в понедельник.

Так, у 69% женщин в Швейцарии и 62% мужчин в возрасте от 25 до 80 лет есть по крайней мере один ребенок. Среди пока еще не имеющих детей молодых людей и девушек в возрасте от 20 до 29 лет шести из десяти выразили пожелание иметь двоих детей. И лишь относительно немного женщин и мужчин заявили, что хотели бы иметь только одного ребенка или вовсе не хотят становиться родителями.

В более двух третей семей прибегают к дополнительным возможностям по уходу за детьми. Интересно, что от кантона к кантону они различаются: так, во франкоязычным кантонах дети чаще всего ходят в ясли или проводят дни у «дневных мам», чем в немецко- и италоязычной частях страны, где, в свою очередь, заботы о них чаще берут на себя другие члены семьи.

Со временем меняется и отношение к женщинам с детьми дошкольного возраста: если 1994–1995 годах чуть менее половины опрошенных женщин были согласны с тем, что для маленького ребенка вредно, когда его мать уходит на работу. В 2018 году такое мнение поддерживали 27% женщин.

Почему и как так сложилось, что швейцарские матери как нигде в мире часто работают неполный рабочий день, и к чему ведет такое «благо» или «бремя», читайте здесь:

Где швейцарцы встречают свою судьбу

Впрочем, стремление создать семью остается нормой для швейцарского общества нормой. Брак или партнерство здесь по-прежнему являются самым популярным образом жизни: сегодня в паре находятся четверти жителей страны в возрасте от 18 до 80 лет, и подавляющее большинство из них физически живут вместе. Из тех пар, у которых есть дети, 90% состоят в браке.

Способы создания пар за годы не сильно изменились: самыми распространенными местами для встречи с романтическими партнерами оставались дружеский круг, школа, работа или вечеринки. Число интернет-знакомства, хотя и значительно выросло, привело за последние пять лет к созданию 20% всех пар.

Данный статистический опрос проводится каждые пять лет и касается таких тем, как уход за детьми и работа по дому. Для его подготовки в 2018 году было опрошено 16 518 человек в возрасте от 15 до 79 лет.

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