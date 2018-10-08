Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 11:00 08.10.2018 - 11:00

В особенной степени первая волна гриппа затронула военнослужащих, дислоцированных недалеко от германо-французского фронта, в регионе деревни Бонфоль. (RDB)

Пандемия испанского гриппа 1918-1919 годов стала одной из самых страшных катастроф в новейшей истории Швейцарии. Из-за гриппа тогда в стране умерло более 25 тыс. человек, заражению подверглась в буквальном смысле слова половина населения страны. Своей кульминации волна смертельного гриппа достигла в октябре 1918 года.

Самое первое заражение испанским гриппом произошло в начале июля 1918 года. В особенной степени первая волна гриппа затронула военнослужащих, дислоцированных недалеко от германо-французского фронта, в регионе деревни Бонфоль. Очень быстро доля заболевшего личного состава доросла до уровня в 40 - 80 процентов, и тогда командование приняло решение прервать учёбу и несение службы и распустить молодых людей в форме по домам. Хотели, как лучше, а получилось, что болезнь начала быстро распространяться сначала по территории Западной франкоязычной Швейцарии.

В сентябре 2018 года волна гриппа пошла на спад, власти и командование были уверены в том, что самое страшное уже позади. Но получилась иначе. Следуя своей внутренней динамике болезнь пошла на второй виток, возникла вторая, куда более опасная волна гриппа, которая продлилась с конца сентября до конца ноября 1918 года. В январе 1919 года последовала третья волна, которая оказалась гораздо мягче, стало ясно, что возбудитель гриппа утратил свою мощь. Архивные кинокадры и фотографии той эпохи показывают, что в лице пандемии «испанки» мы действительно имеем дело с тяжелейшей катастрофой новейшей истории Швейцарии.

Основными жертвами гриппа во всех швейцарских кантонах, за исключением Тичино, были мужчины молодых возрастных категорий. Видимо, это объясняется тем, что многие мужчины тогда были призваны в армию и людская скученность в казармах и в подземных оборонных бункерах представляла собой идеальную среду для распространения опасного вируса. Поэтому самую большую долю (60%) погибших от гриппа составили именно особенно молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет, причем в городах смертность была куда ниже, нежели чем за их пределами.

От момента заражения до смерти могло тогда пройти всего-то несколько часов. Обычно у человека начиналось внезапное кровотечение из носа и рта, и он буквально падал замертво. Чтобы избежать распространения заразы умерших старались хоронить немедленно.заражения, мертвых старались похоронить немедленно. Страна, оправившись от первого шока, начала реализацию плана противодействия гриппозной угрозе. Заболевших не бросали на произвол судьбы, их размещали для лечения в военных госпиталях и в горных санаториях.

Жертв гриппа нужно было как можно скорее предать земле. (Wikipedia Commons )

Швейцарский Красный Крест мобилизовал для ухода за больными 742 медсестёр, большинство из них окончили сестринскую школу La Source в Лозанне и школу медсестёр Красного Креста при в больнице Lindenhof в Берне. Всего из них заразились испанским гриппом и погибли 69 медсестёр. В ноябре 1918 года все оставшиеся в живых медсёстры из школы La Source были отмечены за свою работу военными наградами.

Швейцария села на карантин и поверила в чудо

В период кульминации гриппозной волны общественная жизнь в Швейцарии фактически прекратилась. Были временно закрыты школы, церкви, рынки; концерты и театральные спектакли были отменены, равно как и танцевальные вечера. Военные казармы и здания школ были переоборудованы в больницы неотложной помощи.

Власти обратились к населению с просьбой жертвовать в пользу заболевших одеяла и матрасы, предоставлять свои автомобили в распоряжение врачей и оказывать любую другую посильную добровольную помощь. В СМИ была развёрнута широкая агитационная кампания с призывами проводить тщательную дезинфекцию, в том числе и телефонов — будучи самым современным тогда информационным «гаджетом», они были широко распространены в общественных местах, став идеальным источником заражения и переноса болезнетворных микробов.

Реклама средства для дезинфекции телефонных аппаратов. Находясь в общественном пользовании, телефоны были потенциальным источником заражения гриппом. (Archiv Schweizerisches Rotes Kreuz)

На фоне этого у швейцарцев проявилась склонность верить в чудеса. В стране на полном серьёзе рекламировались различные виды чудодейственных средств против гриппа: к примеру, жидкость для полоскания рта, мазь для носа и даже пылесосы, которые должны помочь избавиться от микробов. Ходили слухи, что употребление табака и алкоголя служит профилактики гриппа и даже помогает вылечить его.

«Недостаток ментального пространства»

И все равно, запоздалая реакция властей на пандемию привела к тому, что и без того политически расколотая страна оказалась почти что на грани гражданской войны. Военно-санитарную службу Вооружённых сил, например, обвиняли в том, что она оказалась не готова к такой ситуации и что она не была в состоянии предоставить достаточное количество транспорта и медикаментов.

Средства массовой информации жёстко критиковали сложившуюся в стране катастрофическую ситуацию, в итоге парламент даже сформировал специальную комиссию по расследованию причин и обстоятельств возникновения пандемии. Реального положения швейцарцев это решение никак не улучшило, но зато оно дало возможность «стравить пар» и ослабить степень общественного возмущения.

Как ни парадоксально, но об эпидемии «испанки» в Швейцарии сохранилось крайне мало исторических свидетельств и воспоминаний. К примеру, в стране до сих пор нет национального дня поминовения памяти умерших и пострадавших. Чем это можно объяснить? В статье, опубликованный недавно в газете Neue Zürcher Zeitung, швейцарский историк Якоб Таннер (Jakob Tanner) подчёркивал, что причиной такой ситуации стали другие важные исторические события, происходившие в тот же момент и фактически затмившие собой в будущем тему «испанского гриппа» в памяти народа.

«Эти годы были отмечены серьёзными внутренними политическими конфликтами, связанными в том числе и с событиями Всеобщей забастовки ноября 1918-го года. У народа просто не оказалось достаточного ментального пространства для воспоминаний о просто инфекционном заболевании, сколь бы катастрофическим оно ни было», — резюмирует историк.



Перевод с английского языка и адаптация: Людмила Клот

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