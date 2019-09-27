Позорная ли была эта уступка США или нет — это дело десятое. Главное, что удалось предотвратить гибель Всемирного почтового союза.

(Keystone / David Goldman)

Швейцария международная, об этом уже все забыли, начиналась ведь не в Женеве вовсе, а в Берне. Поэтому Всемирный почтовый союз (Universal Postal Union — UPU), организация системы ООН, расположен именно здесь. Недавно она едва не стала жертвой тарифного конфликта: США угрожали покинуть эту структуру и перестать уплачивать свои взносы в ее доход, что означало бы конец UPU в его сегодняшней форме. Но самого худшего сценария удалось избежать. Подробности.

Если коротко: США согласились не покидать Всемирный почтовый союз, а тарифы на международные почтовые отправления будут расти. Таков компромисс, на основании которого Вашингтон согласился и дальше участвовать в работе UPU. В подоплёке — торговое соперничество с Китаем. Но главное, что решение о повышении тарифов, принятое в Женеве 192-мя государствами, членами ВПС, смогло предотвратить полный хаос в мировом почтовом сообщении.

Быстрый рос объемов онлайн-торговли

Теперь, начиная с 1 июля 2020 года, страны, которые получают наибольшее количество посылок и бандеролей из-за рубежа, получают право сами назначать тарифы почтовых сборов с таких отправлений. Об этом заявил Гендиректор Всемирного почтового союза Бишар Хуссейн (Bishar Hussein). Такой страной являются, прежде всего, США, которые получают огромное количество посылок из Китая. Интернет-торговля процветает и американцы охотно делают покупки в Китае и за рубежом вообще.

Получив право самостоятельно устанавливать параметры тарифной политики в почтовой сфере, Вашингтон получает в свое распоряжение инструмент, который способен притормаживать колоссальные темпы роста объемов онлайн-торговли с Китаем, поддерживая тем самым отечественного производителя. Другие страны, при необходимости, имеют право тоже в ближайшие годы перейти к такой же политике — при острой необходимости. Напомним, что до сего момента тарифы на международные пересылки почты (писем, бандеролей и посылок до 2 кг) устанавливались ВПС в Берне, причем тарифы были сгруппированы по страновым категориям.

Уточним также, что речь шла не о стоимости, скажем, почтовых марок, а о размерах платежей, которые страна отправитель обязана платить стране-получателю за пересылку почтовых отправлений (бандеролей и посылок) весом до 2 кг и от общего веса в 75 000 тонн в год. Китай до сего момента находился в тарифной группе развивающихся стран, уплачивая за лавину отправлений с мелкими электронными деталями или косметикой льготные суммы. США грозили покинуть UPU в случае, если им не будет предоставлено право самостоятельно формировать почтово-тарифную политику в отношениях с Китаем.

В соответствии с достигнутым компромиссом тарифы международных почтовых сборов поначалу должны будут составлять 70% от внутринациональных тарифов. Затронуты окажутся как раз небольшие отправления, наиболее популярные и распространённые в области Интернет-торговли. Подробные условия и процедуры должны быть урегулированы на двусторонней основе.

«Позорная уступка»?

С точки зрения Патрика Кесслера (Patrick Kessler) Генерального директора «Швейцарского объединения предприятий посылторга» (Verband des Schweizerischen VersandhandelsВнешняя ссылка), принятое решение «является позорной уступкой США». Швейцарский национальный почтовый концерн «Schweizerische PostВнешняя ссылка» анализирует в настоящий момент новую ситуацию, и пытается понять, какие последствия для Швейцарии будет иметь новый тарифный порядок. Успокоить себя можно тем, что Конфедерация, разумеется, даже близко пока не подбирается к планке в 75 000 тонн почтового импорта в год.

В честь ВПС в центре Берна установлена наверняка всем любителям филателии хорошо знакомая скульптурная композиция «Вокруг света». (Keystone / Gaetan Bally)

По мнению швейцарского радио SRF, позорная ли была эта уступка или нет — это дело десятое. Главное, что удалось предотвратить гибель Всемирного почтового союза, что имело бы катастрофические последствия, потому что именно эта структура и обеспечивает бесперебойное функционирование глобальной сети почтовых отправлений весом до 2 кг.

Всемирный почтовый союз Международное сокращённое название — UPUВнешняя ссылка, от фр. Union Postale Universelle и англ. Universal Postal Union, нем. Weltpostverein). Основанная в 1874 году межгосударственная организация для обеспечения и совершенствования почтовых связей на образуемой Всемирным почтовым союзом единой почтовой территории. Объединяет практически все страны мира. Российская империя являлась одной из стран-учредителей ВПС. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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