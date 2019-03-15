В Музее игрушек (Spielzeugmuseum) немецкого города Нюрнберг можно увидеть кукол Барби, «родившихся» в 1995, 1975, 1983 и 1962 годах. (Keystone / Daniel Karmann)

На прошлой неделе кукле Барби исполнилось 60 лет! Ровно 9-го марта 1959 года эта вероятно, самая яркая и самая спорная кукла в мире игрушек была впервые представлена широкой публике на выставке в Нью-Йорке. В Швейцарию эта юная леди прибыла со значительным опозданием. В продажу здесь она поступила с 1965 года, чему предшествовала рекламная компания от цюрихской консалтинговой пиар-фирмы Farner PR.

Пиарщики этой фирмы были «скандально» известны проводимыми ранее среди швейцарцев кампаниями в пользу постановки на вооружение национальных Вооруженных сил атомного оружия и за приобретение нового поколения истребителей. «Внедрение агента Барби», правда, не имело ничего общего с армейской реформой, хотя в своем роде она оказалась даже более успешным шпионом и диверсантом, причем заброшенным на крайне важную территорию — в детскую комнату для девочек.

Новая ролевая модель — красавица

Начало продаж кукол Барби в Швейцарии ознаменовалось скандалами. Ведь прежде девочки, играя в куклы, учились пеленать младенцев и катать их в колясочках, готовясь стать матерями семейств. А вот теперь взрослая Барби была для них примерном модной и красивой жизни, в которой не было место пелёнкам и готовке у плиты. Именно поэтому безобидная вроде бы кукла стала объектом нападок и критики в качестве «источника пропаганды «ценностей» общества потребления».

Еще бы: теперь вместо того, чтобы с младых ногтей вживаться в роль любящей домохозяйки и матери, девочки тренировались в примерке и покупке красивой одежды. И если раньше ведущей ролевой моделью для девочки служила ее собственная мать, то в 1960-е годы ее место заступили фотомодели в экстравагантных нарядах, заполнившие страницы как женских, так и мужских журналов.

К юбилею куклы Барби компания Mattel выпустила коллецию кукол в одежде представительниц различных профессий. (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved)

Некоторые особенно злобные критики, например, из феминистского журнала «Аннабель», говорили, что, мол, Барби — эта преждевременный созревшая девица и даже похотливая «секс-бомбочка». Однако не будем забывать, что всё дело происходило в 1960-х годах, когда мода и скандал были тесно связаны, женщины выходили на демонстрации за право носить мини-юбки, и для возникновения новой волны общественного возмущения хватало просто новой экстравагантной стрижки.

Успех на брачном рынке или бунт

В Барби же бунтарский элемент был заложен изначально. В архивах компании Farner PR того времени сохранился документ, в котором американский психолог, проведя маркетинговый анализ, указал, что куклу непременно нужно выпустить в Швейцарии на рынок, потому что матери будут покупать дочерям куклу Барби для того, чтобы те с ее помощью учились успеху на брачном рынке.

В то же самое время, предсказывал психолог, ребенок мог при помощи Барби «канализировать в безопасное русло свой подростковый бунт против родителей». Барби, таким образом, оказывалась троянским конем, запущенным в детскую комнату. Так что, в конце концов, к армейской реформе она все-таки отношение имела, пусть и опосредованное

Тогда же по швейцарскому телевидению был показал репортаж о «проблеме куклы номер один»:

Beitrag SF DRS: Barbie-Puppen Archiv-Video: Barbie-Puppen



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!