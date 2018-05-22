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In memoriam Умер швейцарский пастор Эрнст Зибер

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Pastor Sieber (left) with Zurich Mayor Corine Mauch

Пастор Зибер получает награду из рук мэра Цюриха Корины Маух (Corine Mauch), 2013 год.  

(Keystone)

Эрнст Зибер считается самым известным пастором Швейцарии. Десятилетиями он отстаивал права бедных и маргиналов, вдохновлённый идеями солидарности и мечтами о справедливой жизни. 19 мая 2018 года «священник бездомных», как иногда его называют, ушел из жизни в возарсте 91 года.

Для нескольких поколений швейцарцев, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, Эрнст Зибер (Ernest Sieber) приобрёл почти что культовый статус. Уже в начале 1960-х годов он переделал, одним из первых, бункер гражданской обороны под приют для бездомных.

В 1980-е годы он был одним из тех, кто начал говорить о проблеме наркомании на улицах Цюриха, и мало кто сделал столько, сколько он, для наркозависимых людей. С 1991 по 1995 год он, будучи членом Евангелической народной партии (Evangelische Volkspartei - EVP), работал депутатом большой палаты парламента Швейцарии, Национального совета.

На протяжении всей своей жизни Эрнст Зибер реализовал более 30-ти проектов, которые касались прежде всего социальной сферы. Благодаря ему в Швейцарии возникли новые реабилитационные центры взаимопомощи, приюты и ночлежки, а также общественные центры.

На рубеже тысячелетий у его фонда «Социальная работа пастора Эрнста ЗибераВнешняя ссылка» начались экономические трудности, к концу 2004 года он находился под угрозой банкротства. Ему помогли церковь, государство и частные спонсоры. Сам Э. Зибер принял решение выйти из руководства фондом.

Священником Э. Зибер стал, получив второе, соответствующее образование, и остался верен этому призванию вплоть до своей кончины. Эрнст Зибер жил со своей женой в кантоне Цюрих. Он обратил на неё внимание 60 лет назад во время проповеди. У пары было восемь детей - четверо родных и четверо приёмных.

Фотогалерея Святой отец для бездомных

Священник Эрнст Зибер умер в возрасте 91 года. В Швейцарии он был и останется навсегда культовой фигурой.


Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch и SDA/ATS

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