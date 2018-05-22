Эрнст Зибер считается самым известным пастором Швейцарии. Десятилетиями он отстаивал права бедных и маргиналов, вдохновлённый идеями солидарности и мечтами о справедливой жизни. 19 мая 2018 года «священник бездомных», как иногда его называют, ушел из жизни в возарсте 91 года.
Для нескольких поколений швейцарцев, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, Эрнст Зибер (Ernest Sieber) приобрёл почти что культовый статус. Уже в начале 1960-х годов он переделал, одним из первых, бункер гражданской обороны под приют для бездомных.
В 1980-е годы он был одним из тех, кто начал говорить о проблеме наркомании на улицах Цюриха, и мало кто сделал столько, сколько он, для наркозависимых людей. С 1991 по 1995 год он, будучи членом Евангелической народной партии (Evangelische Volkspartei - EVP), работал депутатом большой палаты парламента Швейцарии, Национального совета.
На протяжении всей своей жизни Эрнст Зибер реализовал более 30-ти проектов, которые касались прежде всего социальной сферы. Благодаря ему в Швейцарии возникли новые реабилитационные центры взаимопомощи, приюты и ночлежки, а также общественные центры.
На рубеже тысячелетий у его фонда «Социальная работа пастора Эрнста ЗибераВнешняя ссылка» начались экономические трудности, к концу 2004 года он находился под угрозой банкротства. Ему помогли церковь, государство и частные спонсоры. Сам Э. Зибер принял решение выйти из руководства фондом.
Священником Э. Зибер стал, получив второе, соответствующее образование, и остался верен этому призванию вплоть до своей кончины. Эрнст Зибер жил со своей женой в кантоне Цюрих. Он обратил на неё внимание 60 лет назад во время проповеди. У пары было восемь детей - четверо родных и четверо приёмных.
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