Армия Швейцарии защитит саммит по Украине на Бюргенштоке
В понедельник 3 июня 2024 года швейцарские Вооруженные силы официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности мирной конференции по Украине, которая пройдет в середине июня на горном курорте Бюргеншток в центральном регионе Швейцарии рядом с городом Люцерн.
Всего на «усиление» системы безопасности конференции будут в период с 5 по 19 июня 2024 года приданы до 4 000 военнослужащих. Они будут помогать в решении самых разных задач, в число которых входит охрана «периметра» саммита, мониторинг общей ситуации в области безопасности, решение задач в сфере логистики. Особое внимание будет уделено прикрытию воздушного пространства.
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Бюргеншток: общественные СМИ Швейцарии готовятся к кибератакам
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По просьбе кантона Нидвальден Федеральный совет (кабмин Швейцарии) ввел ограничения на использование воздушного пространства в регионе Бюргенштока на весь период подготовки и проведения конференции. Армия задействована на основании соответствующего указа правительства, в котором прописаны также функции в сфере оказания поддержки гражданским властям кантона Нидвальден. Мирная конференция по Украине пройдет на Бюргенштоке с 15 по 16 июня 2024 года.
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