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Армия Швейцарии защитит саммит по Украине на Бюргенштоке

Швейцарские Вооруженные силы официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности мирной конференции по Украине.
Швейцарские Вооруженные силы официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности мирной конференции по Украине. Keystone - Ats / Ti-Press

В понедельник 3 июня 2024 года швейцарские Вооруженные силы официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности мирной конференции по Украине, которая пройдет в середине июня на горном курорте Бюргеншток в центральном регионе Швейцарии рядом с городом Люцерн.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Всего на «усиление» системы безопасности конференции будут в период с 5 по 19 июня 2024 года приданы до 4 000 военнослужащих. Они будут помогать в решении самых разных задач, в число которых входит охрана «периметра» саммита, мониторинг общей ситуации в области безопасности, решение задач в сфере логистики. Особое внимание будет уделено прикрытию воздушного пространства.

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По просьбе кантона Нидвальден Федеральный совет (кабмин Швейцарии) ввел ограничения на использование воздушного пространства в регионе Бюргенштока на весь период подготовки и проведения конференции. Армия задействована на основании соответствующего указа правительства, в котором прописаны также функции в сфере оказания поддержки гражданским властям кантона Нидвальден. Мирная конференция по Украине пройдет на Бюргенштоке с 15 по 16 июня 2024 года.

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Конференция по Украине на Бюргенштоке: этот роскошный комплекс отелей уже и ранее бывал центром мировой политики

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