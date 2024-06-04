Армия Швейцарии защитит саммит по Украине на Бюргенштоке

Швейцарские Вооруженные силы официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности мирной конференции по Украине. Keystone - Ats / Ti-Press

В понедельник 3 июня 2024 года швейцарские Вооруженные силы официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности мирной конференции по Украине, которая пройдет в середине июня на горном курорте Бюргеншток в центральном регионе Швейцарии рядом с городом Люцерн.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss army on site for Ukraine peace conference Оригинал Читать далее Swiss army on site for Ukraine peace conference

Português pt Exército suíço chega à conferência de paz para a Ucrânia Читать далее Exército suíço chega à conferência de paz para a Ucrânia

Всего на «усиление» системы безопасности конференции будут в период с 5 по 19 июня 2024 года приданы до 4 000 военнослужащих. Они будут помогать в решении самых разных задач, в число которых входит охрана «периметра» саммита, мониторинг общей ситуации в области безопасности, решение задач в сфере логистики. Особое внимание будет уделено прикрытию воздушного пространства.

Показать больше

Показать больше Бюргеншток: общественные СМИ Швейцарии готовятся к кибератакам Этот контент был опубликован на Конференция по Украине на Бюргенштоке может стать объектом российских кибератак, пострадать могут и общественные электронные СМИ страны. Читать далее Бюргеншток: общественные СМИ Швейцарии готовятся к кибератакам

По просьбе кантона Нидвальден Федеральный совет (кабмин Швейцарии) ввел ограничения на использование воздушного пространства в регионе Бюргенштока на весь период подготовки и проведения конференции. Армия задействована на основании соответствующего указа правительства, в котором прописаны также функции в сфере оказания поддержки гражданским властям кантона Нидвальден. Мирная конференция по Украине пройдет на Бюргенштоке с 15 по 16 июня 2024 года.

Показать больше

Показать больше Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира Этот контент был опубликован на Ровно через четыре недели на горе Бюргеншток в Швейцарии должен открыться Саммит высокого уровня по Украине. Подводим промежуточные итоги. Читать далее Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей