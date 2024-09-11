Из-за Евровидения в Швейцарии подорожало проживание в отелях

Как сообщает телекомпания RTS, из-за Евровидения стоимость проживания в отелях Базеля и окрестных городов взлетела до небес. Keystone / Georgios Kefalas

Как сообщает швейцарская франкоязычная телекомпания RTSВнешняя ссылка, в преддверии Евровидения стоимость проживания в дни проведения конкурса в отелях Базеля и в гостиницах окрестных городов уже взлетела до небес. Напомним, Базель был выбран местом проведения следующего песенного конкурса «Евровидение» (ESC) в 2025 году.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал RTS / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Hotel rates already spiking ahead of 2025 Eurovision in Basel Оригинал Читать далее Hotel rates already spiking ahead of 2025 Eurovision in Basel

Так, в отеле Züri by Fassbind средняя стоимость номера на 17 мая 2025 года подскочила с 283 до 704 франков (с 336 до 835 долларов). В отеле Nani City Hotel номера подорожали с 186 до 444 франков за ночь. Такие выводы общественный вещатель RTS сделал, проанализировав ценовую динамику на платформе booking.com.

Из двадцати с лишним рассмотренных отелей цены не подняли только четыре гостиницы. В остальных повышение варьировалось от +10% до +149% (в отеле Züri by Fassbind). Владелец отеля Эрик Фассбинд (Eric Fassbind) рассказал телеканалу RTS, что тарифы на проживание носят очень динамичный характер, спрос ведет к автоматическому повышению цен. Он также отмечает, что лично его отель не так уж сильно и выиграл от Евровидения.

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«Многие забронировали у нас номера не в день, когда Базель стал хозяином следующего конкурса, а в самую ночь победы Немо [на ESC 2024 в Швеции в мае 2024 года]. В ту ночь в трёх наших отелях был забронирован 371 номер, беспрецедентное количество, причем по нормальным тарифам, система динамической корректировки тарифов ещё не работала».

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Отели Берна тоже повышают цены, но в куда меньшей степени. Из 22 бернских отелей о повышении цен более чем на 10% сообщила одна треть. Максимальное повышение, зафиксированное в бутик-отеле Belle Epoque, составило 35%. В гостиницах Hotel Savoy и Prizeotel Bern-City это показатель тоже превысил 30%. В Базеле вопрос с размещением уже решился сам собой: вот уже несколько недель на сайте booking.com свободных номеров на выходные 17 мая 2025 года практически нет.

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Телекомпания RTS проанализировала ситуацию и на платформе Airbnb, оценив 175 объектов, сдаваемых частными лицами. Повышение тарифов минимум на 10% затронуло более чем три десятка объектов, иными словами Евровидение как приманка сработало и тут, так что пять арендодателей даже уже удвоили или утроили свои тарифы.