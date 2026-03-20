Кабина швейцарской канатной дороги ударилась об опору
Причиной аварии на канатной дороге, произошедшей в среду в Центральной Швейцарии, в районе Энгельберга, и повлёкшей гибель человека, стал, по данным производителя, «неожиданно сильный порыв ветра», из-за которого кабина ударилась об опору и сошла с несущего каната.
«В момент аварии дул сильный, порывистый ветер», — сообщил в пятницу, 20 марта 2026 года, в обращении к СМИ Арно Инауэр, управляющий директор компании Garaventa из Цуга, изготовившей восьмиместные кабины линии Titlis Xpress. По его словам, проведённые проверки показали, что соответствующая техника находилась в безупречном техническом состоянии.
Кабина упала на заснеженный склон сразу после промежуточной станции Трюбзее (Trübsee, 1800 м над уровнем моря) во время подъёма к верхней станции Штанд (Stand, 2430 м). После падения она несколько раз перевернулась. Находившаяся в ней 61-летняя женщина погибла. Верхний участок линии Titlis Xpress закрыт на неопределённый срок. Перевозки на этом участке будет обеспечивать параллельная канатная дорога, также соединяющая Трюбзее (Trübsee) и Штанд (Stand).
В четверг, 19 марта, Ханс Вики, председатель совета директоров компании «Горные канатные дороги Энгельберга», сообщил газете Tages-Anzeiger, что незадолго до аварии сотрудники Titlis Xpress начали останавливать работу линии из-за ветра. Они переводили кабины в зону отстоя, однако одна из кабин, всё ещё остававшихся на линии, ударилась об опору и упала.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
