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Какая судьба ожидает банкоматы в Швейцарии?

Серия взрывов и похищений банкоматов пошла на убыль, но судьба этих механических кошельков в Швейцарии все равно туманна.
Серия взрывов и похищений банкоматов пошла на убыль, но судьба этих механических кошельков в Швейцарии все равно туманна. Keystone-SDA

Серия взрывов и похищений банкоматов пошла на убыль, но судьба этих механических кошельков в Швейцарии все равно туманна.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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С января по июнь 2025 года в Швейцарии было зафиксировано девять случаев взлома и подрыва банкоматов, последний пока такой случай имел место 21 июля в городе Кюве (Couvet), кантон Невшатель. В 2024 году таких инцидентов было зарегистрировано 48, причём особенно пострадал северо-запад страны. Об этом сообщает Федеральный департамент / министерство юстиции и полиции (EJPD).

По информации Федерального Ведомства полиции Fedpol, речь идёт о явлении общеевропейского масштаба: аналогичные преступления происходят также в Германии, Франции, Италии и Нидерландах. Однако из-за плотной сети банкоматов и географического положения Швейцария остаётся особенно привлекательной целью для воров.

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В 2022 году здесь было зафиксировано 52 нападения на банкоматы — один из самых высоких показателей в Европе. Преступные группы действуют всё более профессионально, в ответ банки и другие финансово-кредитные учреждения усиливают меры безопасности. Детали конкретных мер защиты, разумеется, не разглашаются.

Новые модели доступа к наличным

Независимо от преступной активности в Швейцарии в последние недели и месяцы усиливается дискуссия о будущем банкоматов как таковых. Снижение степени использования людьми наличных, изменение клиентских привычек и альтернативные модели доступа к наличным деньгам подталкивают операторов сетей банкоматов к поиску новых решений.

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Так, дочерняя финансовая компания швейцарской почты PostFinance сообщила о том, что за первые месяцы 2025 она зафиксировала снижение количества операций с наличными на своих 777 терминалах на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно растёт популярность цифровых платёжных средств. Кроме того, с марта 2025 года в 247 филиалах сети супермаркетов Aldi по всей стране покупатели могут снимать наличные — от 20 до 300 франков — прямо на кассе.

Единая инфраструктура: модель будущего?

На фоне снижающегося спроса на услуги традиционных банкоматов и растущих издержек банки всё чаще рассматривают возможность объединения своих потенциалов. Во Франции несколько крупных финансовых институтов, включая BNP Paribas, Société Générale и Crédit Mutuel, уже создали общую сеть CashServices. В Швейцарии также намечаются первые шаги в этом направлении.

По данным государственного банка PostFinance, эта структура также стремится наладить партнёрство с другими банками для совместного обслуживания децентрализованных банкоматов. Окончательный ответ на вопрос, станут ли классические банкоматы устаревшей моделью и уйдут ли они в историю как ушли уличные телефонные будки, пока не дан. Однако ясно одно: доступ к наличным остаётся важной потребностью для значительной части населения Швейцарии — даже в эпоху увеличения степени популярности цифровых платежей.

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