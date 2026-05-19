Кантоны против перехода украинцев со статуса S на ВНЖ категории B
Проблема возникнет начиная с марта 2027 года, когда первые беженцы из Украины проживут в Швейцарии уже пять лет, получат право на получение вида на жительство категории B, а значит и на более щедрые выплаты по линии социальной помощи.
Швейцарское Постоянное совещание / Конференция кантональных руководителей собесов (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, Skos) оценивает возможные дополнительные расходы по всей стране более чем в 300 млн.
В своём заявлении Skos предупредило о негативных финансовых последствиях, которые возможный автоматический переход украинцев со статусом S на ВНЖ категории B может иметь для кантонов и общин.
После весеннего заседания Skos представители кантонов Центральной Швейцарии заявили, что особенно проблемной станет финансовая нагрузка, которая ляжет на кантональный и муниципальный уровень после возможного изменения миграционного статуса украинских беженцев.
Также по теме:
Показать больше
Швейцария пересматривает миграционный режим украинцев
Кантоны напомнили, что статус S создавался в качестве временного миграционного режима. Автоматический переход на ВНЖ категории B после пяти лет пребывания в стране, по их мнению, противоречил бы базовой идее этого статуса: «Фактически это превратило бы статус S из инструмента временной защиты в модель перехода к постоянному проживанию».
Одновременно кантоны Центральной Швейцарии критикуют намерение федерального центра прекратить финансовую поддержку украинских беженцев после пяти лет их пребывания в стране, тогда как все социальные расходы, включая социальную помощь, останутся на кантонах и общинах.
Поэтому Люцерн, Ури, Швиц, Нидвальден, Обвальден и Цуг требуют дать им больше полномочий при определении размера и условий предоставления беженцам их Украины социальной помощи, а также изменить соответствующее федеральное законодательство.
Читайте также:
Показать больше
Швейцария изменит порядок миграционной защиты украинцев
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.