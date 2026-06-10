На здании парламента Швейцарии появился Путин

Greenpeace: «Атомная энергетика также создаёт зависимость от автократических государств, таких как Россия или Казахстан». Keystone / Alessandro Della Valle

Экологическая организация Greenpeace в понедельник вечером 8 июня провела световую акцию на фасаде Федерального дворца в Берне, где заседают парламент и правительство Швейцарии. Так организация протестовала против дебатов в Национальном совете по вопросу о строительстве новых атомных электростанций. Greenpeace обвиняет парламент в том, что он игнорирует волю избирателей.

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Акция прошла после начала дебатов в Национальном совете по народной инициативе «Электричество для всех в любое время (остановить блэкаут)» (Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)) и по контрпроекту к ней. Контрпроект предусматривает отмену законодательного запрета на строительство новых атомных электростанций (АЭС) в Швейцарии. Тем самым парламентарии, по оценке Greenpeace, фактически сорвали бы «энергетический переход».

Одна из проекций была стилизована под картину Эдварда Мунка (Edvard Munch) «Крик» и одновременно напоминала знак радиоактивности. На второй иллюстрации было изображено лицо Владимира Путина, совмещённое с градирней атомной электростанции. Возвращение к атомной энергетике стало бы для общества источником опасности. Такое мнение содержится в пресс-сообщении организации со ссылкой на Лукаса Бюлера (Lukas Bühler), эксперта по энергетике из Greenpeace Schweiz. По его словам, строительство новых АЭС повысит риск ядерных катастроф.

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Кроме того, в этом случае будет, якобы, образовываться больше радиоактивных отходов. Атомная энергетика также создаёт зависимость от третьих стран при поставках урана, прежде всего от автократических государств, таких как Россия или Казахстан. Greenpeace обвиняет парламент в том, что самой этой дискуссией он игнорирует волю избирателей.

Организация сослалась на два решения, которые были приняты народом на референдумах. В 2017 году избиратели Швейцарии большинством в 58% голосов поддержали новую редакцию «Закона об энергетике» и тем самым приняли решение об отказе от мирного атома. В 2024 году народ большинством в 69% одобрил «Закон об электроэнергии», который задал политические рамки для значительного расширения масштабов возобновляемой энергетики.

Голосование в парламенте по инициативе «Электричество для всех в любое время (остановить блэкаут)» и по контрпроекту к ней ожидается на следующей неделе. Тема остаётся крайне спорной. Решающим может стать соотношение сил внутри партии «Центр» (Die Mitte).

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