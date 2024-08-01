Федеральные министры Швейцарии не будут выступать на лугу Рютли

Луг Рютли на берегу Фирвальдштетского озера считается, согласно политической мифологии страны, местом, где были заложены основы Швейцарии. Современная наука этот миф давно опровергла, однако по традиции в День 1 августа на лугу Рютли в кантоне Ури всегда выступает один из членов Федерального совета.
Однако, как сообщает швейцарская газета SonntagsZeitung, в этом году ни один министр кабмина с речью на лугу Рютли по случаю Национального праздника страны Дня 1 августа не выступит. В частности, министры от Швейцарской народной партии (SVP) и от партии «Либералы» (FDP) отменили свое участие в празднествах на историческом лугу, ссылаясь, в частности, на то, что приглашены они были слишком поздно.
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Луг Рютли: «Откуда есть пошла Швейцария…»
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Луг Рютли считается местом, где были заложены основы уникальной швейцарской государственности. Подробности — в нашем видеосюжете.
У Альберта Рёшти (министр от Швейцарской народной партии) якобы слишком плотный график — у него и так намечено на 1 августа семь выступлений. Карин Келлер-Суттер от партии «Либералы» выступит перед швейцарскими гражданами в Нью-Йорке. Ги Пармелен, также представитель Швейцарской народной партии, не получил приглашения и также ссылается на «насыщенный график».
Швейцарское НПО «Благотворительное общество» (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGGВнешняя ссылка), которое официально владеет лугом Рютли, на отсутствие министров Федерального совета в этом году реагирует спокойно, заявив, что, мол, тогда мы в этот «переходный год» уделим больше внимания своим собственным темам, в том числе теме общественного блага.
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Кто должен управлять Лугом Рютли – швейцарской святыней?
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Им должно управлять федеральное правительство, таково решение парламента, вопрос только – как это решение реализовать на практике?
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