Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости

Федеральные министры Швейцарии не будут выступать на лугу Рютли

Федеральные министры Швейцарии не будут выступать 1 августа на лугу Рютли
Федеральные министры Швейцарии не будут выступать 1 августа на лугу Рютли. Keystone / Urs Flueeler

В этом году ни один член Федерального совета Швейцарии (кабмина) с речью на лугу Рютли по случаю Национального праздника страны Дня 1 августа не выступит.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Луг Рютли на берегу Фирвальдштетского озера считается, согласно политической мифологии страны, местом, где были заложены основы Швейцарии. Современная наука этот миф давно опровергла, однако по традиции в День 1 августа на лугу Рютли в кантоне Ури всегда выступает один из членов Федерального совета.

Однако, как сообщает швейцарская газета SonntagsZeitung, в этом году ни один министр кабмина с речью на лугу Рютли по случаю Национального праздника страны Дня 1 августа не выступит. В частности, министры от Швейцарской народной партии (SVP) и от партии «Либералы» (FDP) отменили свое участие в празднествах на историческом лугу, ссылаясь, в частности, на то, что приглашены они были слишком поздно.

Показать больше
Рютли

Показать больше

Луг Рютли: «Откуда есть пошла Швейцария…»

Этот контент был опубликован на Луг Рютли считается местом, где были заложены основы уникальной швейцарской государственности. Подробности — в нашем видеосюжете.

Читать далее Луг Рютли: «Откуда есть пошла Швейцария…»

У Альберта Рёшти (министр от Швейцарской народной партии) якобы слишком плотный график — у него и так намечено на 1 августа семь выступлений. Карин Келлер-Суттер от партии «Либералы» выступит перед швейцарскими гражданами в Нью-Йорке. Ги Пармелен, также представитель Швейцарской народной партии, не получил приглашения и также ссылается на «насыщенный график».

Швейцарское НПО «Благотворительное общество» (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGGВнешняя ссылка), которое официально владеет лугом Рютли, на отсутствие министров Федерального совета в этом году реагирует спокойно, заявив, что, мол, тогда мы в этот «переходный год» уделим больше внимания своим собственным темам, в том числе теме общественного блага.

Показать больше
Луг Рютли принадлежит всем гражданам Швейцарии, а официально управленческие функции на себя взял фонд «Швейцарское благотворительное общество» (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG).

Показать больше

Кто должен управлять Лугом Рютли – швейцарской святыней?

Этот контент был опубликован на Им должно управлять федеральное правительство, таково решение парламента, вопрос только – как это решение реализовать на практике?

Читать далее Кто должен управлять Лугом Рютли – швейцарской святыней?
Показать больше
Показать больше
Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Наша рассылка на тему демократии

Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами.

Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
10 Отметки «мне нравится»
22 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как следует в школах преподавать основы государства и права?

Каким образом у вас в стране организовано политическое просвещение детей и юношества? Чем вы довольны, чем не очень или совсем недовольны?

Присоединяйтесь к дискуссии
16 Отметки «мне нравится»
48 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Полин Тюрюбан

Насколько этичны вспомогательные репродуктивные технологии?

Должны ли люди иметь доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ)? Какова роль государства в рамках данной проблематики. Насколько этичны такие технологии и какие проблемы этического характера связаны с ними?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
8 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Показать больше

Президент Швейцарии: «Нам повезло, мы живем в безопасной стране»

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд говорит о том, что движет Швейцарией, чего она желает её гражданам и почему патриотизм по-прежнему актуален.

Читать далее Президент Швейцарии: «Нам повезло, мы живем в безопасной стране»
Ровно 30 лет назад 1 августа стало в Швейцарии нерабочим днём.

Показать больше

Ровно 30 лет назад День 1 августа стал в Швейцарии нерабочим

Этот контент был опубликован на Однако если национальный праздник страны приходится на выходные, то тогда лишний нерабочий день пропадает.

Читать далее Ровно 30 лет назад День 1 августа стал в Швейцарии нерабочим
И. Кассис в Париже: основополагающим принципом, лежащим в основе проекта «Швейцария», является «стремление к единству во многообразии».

Показать больше

«Стремление к единству во многообразии» — основа Швейцарии

Этот контент был опубликован на И. Кассис в Париже: основополагающим принципом, лежащим в основе проекта «Швейцария», является «стремление к единству во многообразии».

Читать далее «Стремление к единству во многообразии» — основа Швейцарии
Около 58% регистраций новых автомобилей в Швейцарии в первой половине 2024 года пришлись на гибриды и электромобили.

Показать больше

Большинство новых машин в Швейцарии гибриды и электрокары

Этот контент был опубликован на Около 58% регистраций новых автомобилей в Швейцарии в первой половине 2024 года пришлись на гибриды и электромобили.

Читать далее Большинство новых машин в Швейцарии гибриды и электрокары
Ukraine Switzerland

Показать больше

Швейцария не станет, как ЕС, передавать Украине российские средства

Этот контент был опубликован на ЕС выделяет Украине 1,5 млрд евро за счет замороженных в Европе российских активов: Швейцария предпочла остаться в стороне.

Читать далее Швейцария не станет, как ЕС, передавать Украине российские средства
В 2023 году объём инвестиций в капитальное строительство (с поправкой на ценовую динамику) немного сократился.

Показать больше

Строительная индустрия Швейцарии притормозила

Этот контент был опубликован на В 2023 году объём инвестиций в капитальное строительство (с поправкой на ценовую динамику) немного сократился.

Читать далее Строительная индустрия Швейцарии притормозила
В 5 утра в среду 24 июля 2024 года офисные здания в Харьков, где располагался ряд международных организаций, в том числе Швейцарский фонд по противоминной деятельности (Swiss Foundation for Demining / FSD) пострадали от ракетного обстрела с российской стороны.

Показать больше

Офис швейцарской НПО в Украине пострадал от российского обстрела

Этот контент был опубликован на В среду утром офисы Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD) в Харькове, на востоке Украины, пострадали от российского ракетного обстрела.

Читать далее Офис швейцарской НПО в Украине пострадал от российского обстрела
Вузы Швейцарии поднимут плату за учебу для иностранцев

Показать больше

Вузы Швейцарии поднимут плату за учебу для иностранцев

Этот контент был опубликован на Элитные швейцарские вузы могут в три раза поднять плату за обучение иностранных студентов.

Читать далее Вузы Швейцарии поднимут плату за учебу для иностранцев

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Пармелен

Показать больше

Тезисы к 1 августа: «Особый путь» и «Швейцария в движении»

Этот контент был опубликован на Как всегда в день Национального праздника 1 августа швейцарские министры произносят в разных регионах страны праздничные речи.

Читать далее Тезисы к 1 августа: «Особый путь» и «Швейцария в движении»
У каждой страны есть свой национальный миф. Швейцария — не исключение. (KEYSTONE/Alexandra Wey)

Показать больше

Вильгельм Телль против 1 Августа

Этот контент был опубликован на Почему Швейцария отмечает свой национальный праздник именно 1-го августа? Давайте заглянем в историю.

Читать далее Вильгельм Телль против 1 Августа
albergo in una caverna

Показать больше

Швейцария и её Линия Мажино

Этот контент был опубликован на Сегодня железобетонное наследие Второй мировой и холодной войн по большей части выведено из эксплуатации и переделано под отели и музеи.

Читать далее Швейцария и её Линия Мажино
Globi und Helvetia

Показать больше

Попугай Глоби и тайны швейцарской демократии

Этот контент был опубликован на Можно ли рассказать детям о политике так, чтобы им было интересно? "Да", - считают в Швейцарии, особенно если это делать при помощи рисованных персонажей.

Читать далее Попугай Глоби и тайны швейцарской демократии
Фред Сальвисберг стоит рядом с фонтаном

Показать больше

Как швейцарцы за рубежом отмечают свой Национальный праздник

Этот контент был опубликован на Швейцарцы соблюдают традиции и отмечают свой Национальный день 1 августа не только дома, но и в эмиграции.

Читать далее Как швейцарцы за рубежом отмечают свой Национальный праздник

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR