Федеральные министры Швейцарии не будут выступать на лугу Рютли

Федеральные министры Швейцарии не будут выступать 1 августа на лугу Рютли. Keystone / Urs Flueeler

В этом году ни один член Федерального совета Швейцарии (кабмина) с речью на лугу Рютли по случаю Национального праздника страны Дня 1 августа не выступит.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en No Swiss Federal Council speech at Rütli for August 1 celebrations Оригинал Читать далее No Swiss Federal Council speech at Rütli for August 1 celebrations

Луг Рютли на берегу Фирвальдштетского озера считается, согласно политической мифологии страны, местом, где были заложены основы Швейцарии. Современная наука этот миф давно опровергла, однако по традиции в День 1 августа на лугу Рютли в кантоне Ури всегда выступает один из членов Федерального совета.

Однако, как сообщает швейцарская газета SonntagsZeitung, в этом году ни один министр кабмина с речью на лугу Рютли по случаю Национального праздника страны Дня 1 августа не выступит. В частности, министры от Швейцарской народной партии (SVP) и от партии «Либералы» (FDP) отменили свое участие в празднествах на историческом лугу, ссылаясь, в частности, на то, что приглашены они были слишком поздно.

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У Альберта Рёшти (министр от Швейцарской народной партии) якобы слишком плотный график — у него и так намечено на 1 августа семь выступлений. Карин Келлер-Суттер от партии «Либералы» выступит перед швейцарскими гражданами в Нью-Йорке. Ги Пармелен, также представитель Швейцарской народной партии, не получил приглашения и также ссылается на «насыщенный график».

Швейцарское НПО «Благотворительное общество» (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGGВнешняя ссылка), которое официально владеет лугом Рютли, на отсутствие министров Федерального совета в этом году реагирует спокойно, заявив, что, мол, тогда мы в этот «переходный год» уделим больше внимания своим собственным темам, в том числе теме общественного блага.

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