The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости

Швейцария: за криптовалютами больше не спрятаться

Bitcoin
Появление биткойна в ассортименте финансовых услуг вызвало у традиционных банков Швейцарии серьёзную озабоченность. Keystone

Криптовалюты станут частью автоматического обмена банковской и налоговой информацией (AIA). Совет кантонов Швейцарии, малая палата парламента, одобрил соотвествующий законопроект, предложенный Федеральным советом (исполнительной властью). Об этом сообщает радио SRFВнешняя ссылка.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Мануэла Зигерт (Manuela Siegert) и Камилла Херманн (Camilla Herrmann), радио SRF / портал SWI
Показать больше

Напомним, что с 2017 года Швейцария участвует в международном обмене налоговой и банковской информацией, направленном на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Теперь, начиная с 2026 года, в сферу действия этой системы войдут и криптоактивы. Соответствующие международные стандарты были разработаны Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако для их применения потребовалась корректировка национального законодательства Швейцарии.

Федеральный совет предложил обмениваться данными по криптовалютам с 74 странами. В этот перечень входят все государства ЕС, Великобритания и большинство стран G20. Исключение составляют США, Китай и Саудовская Аравия. При этом с Соединёнными Штатами Швейцария планирует заключить отдельное двустороннее соглашение. Совет кантонов поддержал законопроект, но одновременно исключил из текста положения о штрафах за «незлостные» нарушения обязательств по передаче информации о криптоактивах налоговым органам.

Больше бюрократии?

Для банков и других финансовых структур, предлагающих услуги в области цифровых финансовых активов, новые правила означают увеличение административной нагрузки. Начина с 2026 года финансовые институты будут обязаны документировать клиентские данные в соответствии со стандартами ОЭСР. Если клиент проживает за границей, то информация должна будет передаваться в Федеральное налоговое ведомство Швейцарии (Eidgenössische Steuerverwaltung, ESTV). Оно, в свою очередь, будет передавать эти данные налоговым органам соответствующих стран.

Швейцарская банкирская ассоциация (Schweizerische Bankiervereinigung) считает эти изменения «чрезвычайно трудоёмкими», но поддерживает их, поскольку они создают равные условия для всех поставщиков финансовых услуг. Для частных лиц, владеющих криптовалютами и имеющих налоговую привязку к другим государствам, это означает, что их финансовая информация будет автоматически передаваться за рубеж. В самой Швейцарии криптовалюты уже облагаются прямым федеральным налогом, «расчетным налогом» (Verrechnungssteuer / impôt anticipé) — тем же, что применяется, например, к дивидендам по акциям, — а также гербовым сбором.

В налоговых декларациях они указываются как «прочие активы» (übrige Guthaben). Согласно исследованию Высшей школы прикладных наук Люцерна (Hochschule Luzern), опубликованному в ноябре 2024 года, криптовалютами владеют около 11% жителей Швейцарии, но лишь 1–2% из них используют их активно и в значительных объёмах. Как подчёркивает автор исследования Андреас Дитрих (Andreas Dietrich), криптоактивы имеют реальное значение лишь для небольшой части населения.

Налоговый эксперт Матиас Штаубли (Matthias Staubli) из PwC считает принятые меры своевременными: по его мнению, Швейцария получает возможность — благодаря сильному криптосообществу — участвовать в формировании практики применения международных стандартов и добиваться их эффективной имплементации. Кроме того, промедление сделало бы страну зависимой от решений Европейского союза. Следующим этапом станет обсуждение законопроекта в Национальном совете — большой палате федерального парламента. Вступление новых правил в силу запланировано на 1 января 2026 года.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
13 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
24 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Новые нормы, однако, не будут иметь обратной силы и, следовательно, пока они не будут применяться к Украине.

Показать больше

Парламент Швейцарии упростит экспорт и реэкспорт оружия?

Этот контент был опубликован на Новые нормы, однако, не будут иметь обратной силы и, следовательно, пока они не будут применяться к Украине.

Читать далее Парламент Швейцарии упростит экспорт и реэкспорт оружия?
Облако пепла, след масштабных лесных пожаров в Канаде, добралось до Европы и окрасило небо в молочно-белый оттенок.

Показать больше

Канадские лесные пожары затуманили атмосферу в Альпах

Этот контент был опубликован на Облако пепла, след масштабных лесных пожаров в Канаде, добралось до Европы и окрасило небо в молочно-белый оттенок.

Читать далее Канадские лесные пожары затуманили атмосферу в Альпах
В истории швейцарского транспортного сообщения железная дорога Арт-Риги (Arth-Rigi-Bahn, ARB) вот уже 150 лет играет совершенно особенную роль.

Показать больше

Железная дорога Арт-Риги: 150 лет инноваций

Этот контент был опубликован на В истории швейцарского транспортного сообщения железная дорога Арт-Риги (Arth-Rigi-Bahn, ARB) вот уже 150 лет играет совершенно особенную роль.

Читать далее Железная дорога Арт-Риги: 150 лет инноваций
Президент Карин Келлер-Суттер раскритиковала инициативу, которая может запретить ей говорить на английском языке на международной арене.

Показать больше

Парламент Швейцарии ограничит английский язык в дипломатии?

Этот контент был опубликован на Президент Карин Келлер-Суттер раскритиковала инициативу, которая может запретить ей говорить на английском языке на международной арене.

Читать далее Парламент Швейцарии ограничит английский язык в дипломатии?
Этот шаг укрепляет статус Базеля в качестве одного из ключевых мировых центров в области фармацевтики и биотехнологий.

Показать больше

Компания BeOne Medicines переносит штаб-квартиру в Базель

Этот контент был опубликован на Компания, ранее известная как BeiGene, переносит свою юридическую штаб-квартиру из Каймановых островов в Базель.

Читать далее Компания BeOne Medicines переносит штаб-квартиру в Базель
Автор «Алхимика» последние пятнадцать лет живёт на берегу Женевского озера вместе с супругой, художницей Кристиной Ойтисикой.

Показать больше

Пауло Коэльо откроет свой персональный музей в Женеве

Этот контент был опубликован на Автор «Алхимика» последние пятнадцать лет живёт на берегу Женевского озера вместе с супругой, художницей Кристиной Ойтисикой.

Читать далее Пауло Коэльо откроет свой персональный музей в Женеве
Более 18 000 человек посетили Музей искусства и истории города Дельсберг (Delémont), в кантоне Юра с целью увидеть редчайшую Библию Мутье-Гранваля.

Показать больше

Библия Мутье-Гранваля привлекла в Делемон тысячи гостей

Этот контент был опубликован на Более 18 000 человек посетили Музей искусства и истории города Дельсберг (Delémont), в кантоне Юра с целью увидеть редчайшую Библию Мутье-Гранваля.

Читать далее Библия Мутье-Гранваля привлекла в Делемон тысячи гостей
Банку UBS придётся нарастить собственный капитал и подчиниться новым требованиям регулятора, но реальные изменения займут более десяти лет.

Показать больше

Швейцария ужесточает нормы и правила для банка UBS

Этот контент был опубликован на Банку UBS придётся нарастить собственный капитал и подчиниться новым требованиям регулятора, но реальные изменения займут более десяти лет.

Читать далее Швейцария ужесточает нормы и правила для банка UBS
Пятница остаётся самым частым днём рождения детей в Швейцарии, а воскресенье — наименее частым. Но почему?

Показать больше

Почему дети в Швейцарии чаще всего рождаются по пятницам

Этот контент был опубликован на Пятница остаётся самым частым днём рождения детей в Швейцарии, а воскресенье — наименее частым. Но почему?

Читать далее Почему дети в Швейцарии чаще всего рождаются по пятницам
Замок, находящийся в собственности кантона Во с 1803 года, в прошлом году привлёк около 400 тысяч посетителей.

Показать больше

Реставрация Шильонского замка будет продолжена

Этот контент был опубликован на Парламент кантона Во одобрил выделение кредита на реставрацию Шильонского замка, самого знаменитого исторического памятника Швейцарии.

Читать далее Реставрация Шильонского замка будет продолжена

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
University students in a lecture hall

Показать больше

Как крипто-страна Швейцария решает проблему нехватки блокчейн-специалистов

Этот контент был опубликован на Вузы пытаются решить эту проблему, разрабатывая образовательные программы в области блокчейна и децентрализованных финансов.

Читать далее Как крипто-страна Швейцария решает проблему нехватки блокчейн-специалистов

Показать больше

Блокчейн открывает новые возможности для вексельного обращения

Этот контент был опубликован на Один из старейших в мире кредитных инструментов получил криптовалютное воплощение.

Читать далее Блокчейн открывает новые возможности для вексельного обращения
Poster of person wearing bitcoin glasses

Показать больше

Швейцария и криптовалютный вызов

Этот контент был опубликован на Швейцария делает следующий шаг в модернизации своего рынка финансовых услуг и продуктов.

Читать далее Швейцария и криптовалютный вызов

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR