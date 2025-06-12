Швейцария: за криптовалютами больше не спрятаться

Появление биткойна в ассортименте финансовых услуг вызвало у традиционных банков Швейцарии серьёзную озабоченность. Keystone

Криптовалюты станут частью автоматического обмена банковской и налоговой информацией (AIA). Совет кантонов Швейцарии, малая палата парламента, одобрил соотвествующий законопроект, предложенный Федеральным советом (исполнительной властью). Об этом сообщает радио SRF Внешняя ссылка .

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Мануэла Зигерт (Manuela Siegert) и Камилла Херманн (Camilla Herrmann), радио SRF / портал SWI

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Напомним, что с 2017 года Швейцария участвует в международном обмене налоговой и банковской информацией, направленном на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Теперь, начиная с 2026 года, в сферу действия этой системы войдут и криптоактивы. Соответствующие международные стандарты были разработаны Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако для их применения потребовалась корректировка национального законодательства Швейцарии.

Федеральный совет предложил обмениваться данными по криптовалютам с 74 странами. В этот перечень входят все государства ЕС, Великобритания и большинство стран G20. Исключение составляют США, Китай и Саудовская Аравия. При этом с Соединёнными Штатами Швейцария планирует заключить отдельное двустороннее соглашение. Совет кантонов поддержал законопроект, но одновременно исключил из текста положения о штрафах за «незлостные» нарушения обязательств по передаче информации о криптоактивах налоговым органам.

Больше бюрократии?

Для банков и других финансовых структур, предлагающих услуги в области цифровых финансовых активов, новые правила означают увеличение административной нагрузки. Начина с 2026 года финансовые институты будут обязаны документировать клиентские данные в соответствии со стандартами ОЭСР. Если клиент проживает за границей, то информация должна будет передаваться в Федеральное налоговое ведомство Швейцарии (Eidgenössische Steuerverwaltung, ESTV). Оно, в свою очередь, будет передавать эти данные налоговым органам соответствующих стран.

Швейцарская банкирская ассоциация (Schweizerische Bankiervereinigung) считает эти изменения «чрезвычайно трудоёмкими», но поддерживает их, поскольку они создают равные условия для всех поставщиков финансовых услуг. Для частных лиц, владеющих криптовалютами и имеющих налоговую привязку к другим государствам, это означает, что их финансовая информация будет автоматически передаваться за рубеж. В самой Швейцарии криптовалюты уже облагаются прямым федеральным налогом, «расчетным налогом» (Verrechnungssteuer / impôt anticipé) — тем же, что применяется, например, к дивидендам по акциям, — а также гербовым сбором.

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В налоговых декларациях они указываются как «прочие активы» (übrige Guthaben). Согласно исследованию Высшей школы прикладных наук Люцерна (Hochschule Luzern), опубликованному в ноябре 2024 года, криптовалютами владеют около 11% жителей Швейцарии, но лишь 1–2% из них используют их активно и в значительных объёмах. Как подчёркивает автор исследования Андреас Дитрих (Andreas Dietrich), криптоактивы имеют реальное значение лишь для небольшой части населения.

Налоговый эксперт Матиас Штаубли (Matthias Staubli) из PwC считает принятые меры своевременными: по его мнению, Швейцария получает возможность — благодаря сильному криптосообществу — участвовать в формировании практики применения международных стандартов и добиваться их эффективной имплементации. Кроме того, промедление сделало бы страну зависимой от решений Европейского союза. Следующим этапом станет обсуждение законопроекта в Национальном совете — большой палате федерального парламента. Вступление новых правил в силу запланировано на 1 января 2026 года.

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