Швейцария стала площадкой нелегального оборота табачной продукции

Швейцария стала площадкой нелегального оборота табачной продукции. Keystone / Ti-Press / Gabriele Putzu

Швейцарские таможенники в последнее время перехватывают все больше и больше людей, багаж которых набит нелегальными табачными изделиями. Чаще всего это происходит в международном аэропорту Женевы. Журналисты-расследователи швейцарского общественного франкоязычного телеканала RTS отправились на «охоту» за сигаретной мафией.

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Нынешний 2024 год может стать в Швейцарии рекордным по объему нелегальной табачной продукции, изъятой швейцарскими пограничниками и таможенниками. На данный момент, в основном в аэропорту Женевы, им удалось вывести из оборота и конфисковать около 600 000 сигарет. Арестовано было уже 26 человек, для сравнения: за весь 2023 год таких арестов было произведено 28 и ещё 10 арестов имели место в 2022 году.

Донателла Дель Веккьо (Donatella Del Vecchio), пресс-секретарь Федерального ведомства Швейцарии по таможенной и пограничной безопасности (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit — BAZG), говорит в интервью телеканалу RTS, что в среднем у каждого такого «контрабандиста» коллеги обнаруживают по 125 блоков сигарет, что соответствует примерно 25 000 сигарет.

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«В этих случаях мы можем сказать, что мы точно имеем дело с контрабандистами. В основном они приезжают в Швейцарию из Турции, ДР Конго, Египта, а также Болгарии. А это всё страны, где табачные изделия стоят на порядок дешевле, чем в Западной Европе». По данным BAZG, все эти люди, как правило, планируют, оказавшись в Женеве, потом отправиться во Францию, где за пачку сигарет нужно платить сегодня около 11 евро. Нечто похожее наблюдают таможенники и с французской стороны границы.

«Эти люди летят через Женеву в Турцию, в Катар или в Объединенные Арабские Эмираты, прежде всего за смесями для кальяна, и возвращаются оттуда они тоже через аэропорт Женевы», — говорит Бруно Рейн (Bruno Rayne), начальник экономического отдела регионального Таможенного управления во французском городе Анси. «Затем эти „челноки“ едут во Францию и занимаются там нелегальной перепродажей (привезенного товара), продавая его или своим родственникам, либо всем желающим через нелегальные дистрибьюторские сети», — уточняет Бруно Рейн в интервью программе канала RTS Matinale.

В качестве канала транспортировки своего «товара» преступные группировки часто предпочитают использовать крупные европейские автомагистрали, и если таможне удается перехватывать эти поставки, то тогда «улов» у неё оказывается просто огромным. Keystone

На данный момент, по его словам, речь идёт о стихийной мелкой торговле, характеризующейся регулярным потоком небольших партий контрабанды. «Изъятий каких-то исключительных (по масштабам партий контрабанды) у нас практически не бывает». И это понятно, потому что нелегальная контрабанда сигарет в промышленных масштабах — это скорее прерогатива серьезных преступных кланов и синдикатов. По этим каналам нелегально транспортируются тонны табачных изделий. Как говорит Бруно Рейн, «в Восточной Европе, особенно в Болгарии, Польше, Румынии и Молдове, контрабандные сигареты производятся преступниками даже на вполне официальных фабриках в формате «неучтёнки». А вот в Бельгии и Нидерландах работают специально созданные нелегальные производственные линии».

Кто стоит за нелегальной торговлей сигаретами?

В основном это члены организованных преступных группировок из стран Восточной Европы, которые также активно участвуют в незаконном обороте наркотиков, при этом контрабанда сигарет — это для них как бы «план Б», бизнес, гораздо менее рискованный, нежели торговля тем же кокаином. В отличие от него, сырьё (табак) можно найти во многих странах мира, кроме того, сигареты с технической точки зрения можно производить в больших масштабах сразу рядом с рынком сбыта, рисковать и перевозить «продукт» по морю с другого конца света в данном случае не требуется.

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«В 2019 году Европол обнаружил в Болгарии фабрику, которая могла производить до 2000 сигарет в минуту, а это, понятное дело, может приносить очень большие доходы», — говорит Даниэль Бромбахер (Daniel Brombacher) из женевской НКО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (Global Initiative Against Transnational Organized Crime / GI-TOC). В качестве канала транспортировки своего «товара» преступные группировки часто предпочитают использовать крупные европейские автомагистрали, и если таможне удается перехватывать эти поставки, то тогда «улов» у неё оказывается просто огромным.

«В начале 2024 года, например, недалеко от города Бур-ан-Бресс (Bourg-en-Bresse, на полдороге от Лиона до Женевы. — Прим. ред. рус.) мы перехватили грузовик, перевозивший сразу шесть тонн табака и все технические компоненты для монтажа нелегальной фабрики по производству поддельных сигарет в придачу. Разместить ее намеревались видимо в каком-то заброшенном промышленном цеху», — вспоминает Бруно Рейн. В настоящее время, как уже отмечалось, преступники предпочитают именно такой способ: производить на месте, чтобы быть ближе к конечному потребителю.

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«Эта тенденция началась ещё во время пандемии, что было связано с ограничениями в области мобильности, усилилась же она после агрессии России против Украины, так как до войны основными поставщиками контрабандных сигарет в Европу были как раз Украина и Беларусь. Теперь этот источник больше не работает, вот и пришлось перебрасывать производство ближе к европейским потребителям».

На сегодняшний день в самой Швейцарии пока не было обнаружено ни одной такой нелегальной фабрики, нет пока и никаких признаков, что преступники используют автомагистрали страны для того, чтобы добираться до Франции или других стран. Однако, учитывая географическое положение Швейцарии, на сто процентов исключать такую возможность нельзя.

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