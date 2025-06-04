Швейцарский франк: сильная валюта и конкурентный лидер

Доллар уже давно не является самой сильной валютой в мире. Это звание десятилетиями принадлежит швейцарскому франку. Keystone / Gaetan Bally

На фоне дискуссий о возможной девальвации доллара США в качестве способа оживить промышленное производство страны важно отметить: доллар уже давно не является самой сильной валютой в мире. Это звание в последние десятилетия принадлежит швейцарскому франку — и его стоимость ни в коей мере не ослабила конкурентоспособность экономики Швейцарии.

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Швейцария — самая богатая из крупных экономик мира — сочетает устойчивую валюту с развитой производственной базой. Франк показывает наилучшие результаты среди всех валют за последние 50, 25, 10 и 5 лет. Даже за последний год, когда некоторые слабые валюты временно укрепились по отношению к доллару, франк всё равно оставался среди лидеров. Его стабильность не имеет аналогов.

Внешний контент

Пример Швейцарии опровергает представление о том, что сильная валюта делает экспорт неконкурентоспособным. Объём швейцарского экспорта продолжает увеличиваться и сегодня находится на историческом максимуме, составляя около 75% ВВП страны и почти 2% от мирового экспорта.

В глобальных экономических дискуссиях курсу валют зачастую уделяется слишком большое внимание, хотя это лишь один из факторов, влияющих на конкурентную позицию страны. Подобно Германии и Японии в период их расцвета, Швейцария заслужила репутацию поставщика продукции и услуг такого качества, что люди готовы переплачивать просто за швейцарскую марку — им достаточно увидеть, что этот товар Made in Switzerland.

Несмотря на сохраняющуюся репутацию убежища для сомнительных капиталов, экономика Швейцарии уже давно демонстрирует исключительную динамику и широту конкурентных преимуществ. Более десяти лет страна занимает лидирующие позиции в Глобальном инновационном индексе, публикуемом Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), причём как по объёму вложений в инновации — за счёт ориентированной на нужды рынка системы образования и научных разработок, — так и по причине особой эффективности этих инвестиций.

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Производительность труда в этой стране превышает 100 долларов США (82 швейцарских франка) на один отработанный час — это самый высокий показатель среди двух десятков крупнейших экономик мира. Децентрализованная политическая и экономическая система способствует развитию малого бизнеса: более 99% всех зарегистрированных компаний в стране — малые и средние предприятия. Кроме того, в Швейцарии высока концентрация глобально конкурентоспособных компаний в таких отраслях, как фармацевтика, химическая промышленность и индустрия предметов роскоши.

Высокотехнологичный экспорт и производственный сектор

Согласно рейтингу Гарвардской лаборатории роста (Growth Lab), Швейцария занимает первое место среди крупных экономик по уровню сложности экспорта — показателю, отражающему требуемый уровень знаний и квалификаций при производстве единицы экспортируемых товаров. Ассортимент этих товаров варьируется от шоколада и часов до медикаментов и химической продукции — это опровергает расхожее мнение о том, что сильная валюта губит промышленность.

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Доля производственного сектора в структуре формирования ВВП составляет около 18% — это один из самых высоких показателей среди всех развитых стран. Более половины экспортируемой продукции классифицируется в качестве «высокотехнологичной», что более чем вдвое превышает долю таких товаров в экспорте США. Высокая стоимость технологически сложных товаров позволяет Швейцарии на протяжении десятилетий сохранять устойчивое положительное сальдо текущего баланса — оно составляет в среднем более 4% ВВП (за период с начала 1980-х годов).

Доходы от внешней торговли реинвестируются в значительные зарубежные активы. В настоящее время чистая международная инвестиционная позиция Швейцарии превышает 100% ВВП, что обеспечивает ей высокую устойчивость к внешним экономическим потрясениям. Это резко контрастирует с ситуацией в США, где наблюдаются устойчивый дефицит текущего баланса и отрицательная чистая инвестиционная позиция.

Если у Швейцарии и есть слабое место, то это значительная доля задолженности частных домохозяйств в общем ВВП. Однако, в отличие от США и многих других европейских стран, здесь практически нет «зомби-компаний» — то есть фирм, которые зарабатывают слишком мало, чтобы покрывать даже процентные выплаты по своим долгам.

Всепогодная экономика

В итоге швейцарцы незаметно для всего мира создали, по сути, всепогодную экономику. Франк стабильно укреплялся, вне зависимости от того, рос ли доллар или снижался, находилась ли мировая экономика в рецессии или переживала подъём. Кажется, они просто знают, как оставаться конкурентоспособными. В 2015 году, например, франк резко укрепился после смены монетарной политики Центрального банка, в частности, после отказа ЦБ поддерживать фиксированный курс по отношению к евро.

В ответ швейцарские производители переориентировались на более сложную и технологичную продукцию, менее чувствительную к колебаниям валютных курсов. Многие политики полагают, что экономические «чудеса» Восточной Азии стали возможны благодаря девальвации местных валют. Заниженные курсы действительно помогли этим странам — от Южной Кореи до Китая — быстро нарастить экспортную промышленную базу. Однако ключевую роль в этом процессе сыграли совсем другие факторы, включая инвестиции в инфраструктуру и открытость к иностранному капиталу. По мере экономического развития значение обменного курса постепенно снижалось.

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Вывод? Развитым экономикам необходимо конкурировать качеством, а не ценой. Для них девальвация вполне может обернуться обратным эффектом, побуждая производителей делать ставку на более дешёвые товары. Урок Швейцарии для таких стран, как США, состоит в том, что дешевая валюта — это не решение для разрушенного промышленного сектора.

Copyright The Financial Times Limited 2025

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