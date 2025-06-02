Технический сбой в системе Skyguide: в Женеве ограничены посадки
Наземная служба управления воздушным движением Skyguide в понедельник 2 июня 2025 года в качестве меры предосторожности сократила количество заходов на посадку в аэропорту Женевы на 20 процентов. Как пояснили специалисты, речь идёт о временной мере безопасности, связанной с возможной технической неисправностью.
Ожидаются задержки рейсов, поскольку пропускная способность аэропорта снижена. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет найдено и реализовано надёжное решение. По словам представительницы Skyguide, пока неизвестно, как долго это продлится: «Мы работаем над этим в усиленном режиме».
Сокращение означает, что количество посадок в аэропорту Женевы в расчёте на час уменьшено на пятую часть. Решение об отмене отдельных рейсов остаётся за авиакомпаниями. По информации Skyguide, за последние месяцы было зафиксировано семь сбоев в системе, обеспечивающей авиадиспетчеров радарным изображением воздушного пространства.
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Хотя отдельные диспетчеры на несколько секунд теряли доступ к изображению, безопасность воздушного движения ни разу не была поставлена под угрозу. Большинство таких инцидентов произошло именно в Женеве. В ближайшие дни Skyguide планирует провести техническое обновление всей системы слежения за воздушным пространством: сначала в Женеве, затем — в Цюрихе.
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