Швейцарский бизнесмен рассказывает о встрече в Овальном кабинете

Предприниматель Альфред Гантнер (Alfred Gantner), соучредитель компании Partners Group, присутствовал на ставшей уже знаменитой встрече с Трампом и впервые раскрывает подробности дискуссии в интервью общественному телеканалу SRF.

Встреча представителей швейцарского бизнеса с Дональдом Трампом в начале ноября 2025 года вызвала в Швейцарии и в мире значительный резонанс. Сложилось общее мнение, что эта беседа и стала поворотным моментом в переговорах о таможенных пошлинах, введённых США в отношении швейцарского экспорта. Но как именно состоялась эта встреча и что на ней обсуждалось? В последние недели в СМИ появилось немало спекуляций на этот счёт.

Альфред «Фреди» Гантнер — швейцарский предприниматель и финансовый эксперт. Он известен прежде всего как соучредитель и исполнительный директор глобальной компании прямых инвестиций Partners Group. Он сыграл решающую роль в превращении этой компании в одну из ведущих инвестиционных структур мира.

Кроме того, он активно выступает в качестве инвестора и филантропа, входит в состав различных фондов, был одним из участников группы руководителей ведущих швейцарских компаний, которые в Вашингтоне вели прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом с целью добиться снижения драконовских американских пошлин на швейцарский экспорт. Он считается ведущим участником этой беседы.

SRF News. Как возникла сама идея встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете?

Альфред Гантнер. Идея возникла под руководством госпожи Будлигер (Хелен Будлигер Артиеда, директор Госсекретариата по экономике — SECO) и министра Ги Пармелена. Состояла она в следующем: собрать людей, уже знакомых с Дональдом Трампом, и организовать глав компаний, которые будут инвестировать значительную часть из тех самых 200 млрд франков (обещанных Трампу).

Всё было точно согласовано вплоть до запятой. Но никаких «переговоров» мы не вели. Мы представляли лишь те инвестиции, которые швейцарская экономика осуществит в США. И нам удалось убедительно показать, что этим мы сможем в ближайшие три — пять лет устойчиво сократить дефицит торгового баланса, который так сильно раздражает президента Трампа.

Позиция SECO «Идея проведения встречи в Белом доме предпринимателей с Трампом возникла по итогам целого ряда дискуссий. Однако затем она была реализована самими предпринимателями как частная инициатива. По запросу предпринимателей Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) направил им лишь краткую общую информацию о том, на каком этапе находятся официальные переговоры (по вопросу тарифов), без раскрытия каких-либо деталей. Инициатива предпринимателей способствовала продвижению этого вопроса. На упомянутой встрече в Овальном кабинете переговоров по проекту совместного заявления сторон не велось: представители бизнеса не располагали подробными сведениями о документе, и президент США, по-видимому, лишь упомянул о нём спустя примерно сорок минут. Совместное заявление было согласовано и окончательно оформлено Федеральным советом (правительством) и Министерством экономики Швейцарии (в оригинале: the economics ministry) совместно с соответствующими ведомствами США». Что касается подарков, в заявлении SECO говорится: «И встреча, и подарки являлись частной инициативой частных предпринимателей. Федеральная администрация не может комментировать ситуацию, поскольку этот вопрос, по всей видимости, сейчас стал предметом продолжающегося расследования».

Как прошла встреча с Дональдом Трампом?

Мы пришли в Овальный кабинет с задачей обратить внимание на работу SECO. В конце этих почти сорока минут Дональд Трамп обратился к торговому представителю Джеймисону Гриру и спросил: «Достаточно ли хороша швейцарская сделка, чтобы получить условия ЕС?» — и Грир это подтвердил. Затем, к счастью для швейцарской экономики, эта сделка смогла быть в последующие дни финализирована.

Поговорим о подарках, которые вы привезли.

Это действительно вызвало множество дискуссий и волнений. Поэтому мне важно подчеркнуть, что это абсолютно принято: приносить с собой подарок, когда приходишь в Овальный кабинет. Это вполне обычная практика и в отношениях между государствами. Подарки, конечно, имели чёткую символику. Речь не шла об их материальной ценности. Это были подарки не лично Дональду Трампу, а дары американской общественности — для Presidential Library.

Какую символику имели эти подарки?

Золотой слиток, который был передан, сопровождался обещанием, что уже через 12–18 месяцев такие слитки будут производиться в США, конкретно в Оклахоме. Это был символ того, что определённые важные виды промышленной деятельности скоро будут швейцарскими инвесторами перенесены в США. Часы были символом того, что мы этот инвестиционный план, нацеленный на сокращение торгового дефицита, будем реализовывать с такой же надёжностью, с какой работают швейцарские часы.

Как вы оцениваете достигнутое Швейцарией таможенное соглашение с США?

Я считаю, что Швейцарии удалось совершить выдающийся comeback. Мы находились на уровне более чем 39 процентов, а теперь находимся на рассчитанном с учётом структуры экспорта среднем уровне пошлин в 6–7%. У нас самые низкие пошлины в мире. В Европе они составляют 10%, в Великобритании — 7%. Это огромный успех члена Федерального совета Ги Пармелена и главы SECO Хелен Будлигер.

Интервью было проведено в оригинале на немецком языке 26 ноября 2025 годаВнешняя ссылка, то есть до того, как стало известно о направлении депутатами от партии «Зелёные» (GPS) в адрес Федеральной прокуратуры уведомления с просьбой о возбуждении уголовного дела (Strafanzeige) по обвинению в «подкупе иностранных должностных лиц» в отношении Альфреда Гантнера и других представителей швейцарских деловых кругов, участвовавших в ставшей знаменитой поездке в США.

Отвечая на обвинения в коррупции, Альфред Гантнер говорит, что он и другие участники делегации «не совершили ничего противозаконного, всё происходило открыто и прозрачно». Он подчёркивает, что подарки были предназначены не лично Дональду Трампу, а Президентской библиотеке (Presidential Library), и носили исключительно символический характер.

