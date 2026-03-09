Кантон Аргау ограничит применение дорожных фотокамер

55,5% избирателей поддержали инициативу Stop Abzocke bei Blitzern (по смыслу: «Хватит лазить по карманам людей при помощи дорожных камер»). Keystone-SDA

В Швейцарии возник довольно редкий прецедент: в кантоне Аргау народ решил ограничить использование дорожных камер контроля скорости. На референдуме в воскресенье 8 марта 2026 года избиратели поддержали народную инициативу, вводящую обязательное разрешение на установку таких систем.

Как сообщила Государственная канцелярия кантона, 55,5% избирателей поддержали инициативу Stop Abzocke bei Blitzern (по смыслу: «Хватит лазить по карманам людей при помощи дорожных камер»). Она была выдвинута молодёжной организацией партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen). Инициатива предусматривала внесение дополнений и изменений в кантональный Закон о полиции.

И теперь стационарные системы контроля скорости и фиксации факта проезда на красный свет теперь смогут устанавливаться только при наличии специального разрешения правительства кантона. Кроме того, использование полустационарных дорожных фотокамер будет ограничено по времени. Инициативу поддержали кантональный парламент, правительство кантона, а также партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen) и Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP).

По их словам, речь идёт не о запрете камер, а о введении чётких правил их использования. Противники инициативы называли её популистской и предупреждали, что она может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. В кантоне Аргау вопрос дорожных камер уже давно остаётся предметом политических споров. Сейчас на территории кантона действует только одна стационарная камера — на развязке Gstühl в городе Баден (Baden).

Интересно, что жители самого Бадена на кантональном референдуме инициативу не поддержали, тем более что после ввода в строй общегородской системы контроля скорости на дорогах число нарушений ПДД и количество ДТП там заметно сократилось. Кантональная полиция в Аргау делает теперь ставку на спонтанные проверки скоростного режима с использованием мобильных лазерных измерительных приборов.

Локальные референдумы

В других кантонах Швейцарии на референдумах в воскресенье, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, также были приняты решения по целому ряду местных вопросов. В кантоне Женева (Genf) минимальная заработная плата для сезонных летних подработок будет снижена примерно на четверть. В кантоне Люцерн (Luzern) одобрено расширение дороги к туристическому региону Flühli-Sörenberg: второй участок дороги в ущелье Lammschlucht можно будет теперь модернизировать.

В кантоне Шаффхаузен (Schaffhausen) власти увеличат долю участия кантона в финансировании общественного транспорта. В кантоне Золотурн (Solothurn) немного увеличится ежемесячное семейное пособие. В кантоне Санкт-Галлен (St. Gallen) власти получили разрешение продать соседнему кантону Тургау (Thurgau) территорию планируемой промзоны Wil West. В кантоне Ури (Uri) принято решение о том, что члены кантонального правительства, не переизбранные на новый срок, больше не будут получать выходного пособия.

Правительство Цюриха станет заметно более левым и зелёным. Партия «Зелёных» (GPS) сможет по итогам выборов 8 марта получить третье место в городском правительстве, а партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen) потеряет один мандат. Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) сохраняет за собой должность мэра, однако Рафаэль Гольта (Raphael Golta) вынужден будет поучаствовать во втором туре выборов городского головы.

