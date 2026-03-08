El electorado suizo aprueba la iniciativa para «acabar con los radares abusivos»

Los habitantes de Argovia quieren que sea más difícil instalar radares de velocidad. Keystone-SDA

En un caso único en Suiza, el cantón de Aargau restringirá el uso de los radares de velocidad. Este domingo, los votantes aprobaron con claridad una iniciativa popular que exige obtener autorización para su instalación.

El domingo, el 55,5 % del electorado del cantón suizo de Aargau aprobó la iniciativa popular «acabar con los radares abusivos», según informó la cancillería cantonal.

La iniciativa, promovida por la sección juvenil del Partido Radical-Liberal de centroderecha, establece un nuevo requisito de autorización cantonal para la instalación de sistemas fijos de control de velocidad y semáforos en el marco de la Ley de Policía. Las instalaciones semiestacionarias estarán limitadas en el tiempo.

El parlamento, el gobierno cantonal, así como los partidos radical-liberales y UDC (derecha conservadora) se mostraron a favor de la iniciativa, argumentando que eran necesarias reglas claras y que los sistemas no estarían prohibidos. Quienes se opusieron calificaron la medida de populista y advirtieron que podría poner en riesgo la seguridad vial.

El tema es un clásico quebradero de cabeza político en Aargau. Solo existe un sistema fijo de control en el cantón, en la rotonda Gstühl de Baden. Los votantes de Baden rechazaron la iniciativa cantonal.

Desde la instalación del sistema municipal de radares, el número de infracciones de tráfico ha disminuido. La policía cantonal confía en controles de velocidad sorpresa mediante un dispositivo láser móvil para sancionar a los infractores.

