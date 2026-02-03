Швейцария пока не будет выдворять в Иран просителей убежища
Швейцария пока не будет рассматривать ходатайства о предоставлении убежища со стороны граждан Ирана в тех случаях, когда уже на данном этапе ясно, что по ним будет принято отрицательное решение с вынесением официального предписания о выдворении их из Швейцарии в страну происхождения.
В последние месяцы у Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии (Staatssekretariat für Migration, SEM, подразделение Минюста страны) в Берне неоднократно проходили акции протеста с участием представителей иранской диаспоры. Участники акций выражали непонимание в связи со швейцарской практикой рассмотрения ходатайств их соотечественников о предоставлении убежища.
Как стало известно, 13 января 2026 года SEM принял решение временно приостановить официальное рассмотрение ходатайств, по которым ожидается отрицательное решение с вынесением предписания о выдворении в Иран. Это подтвердил общественному телеканалу SRF официальный представитель SEM Даниэль Бах (Daniel Bach). По его словам, федеральное миграционное ведомство продолжит выносить положительные решения по ходатайствам о предоставлении убежища. Ведомство SEM объясняет эту меру массовыми протестами в Иране, продолжающимися с 28 декабря 2025 года.
Ситуация в стране, по словам Даниэля Баха, остаётся неопределённой. Кроме того, SEM в настоящее время не требует обязательного исполнения уже вынесенных решений о выдворении в Иран. Как подчёркивается, на данный момент выдворения из Швейцарии в Иран не планируются. Вместе с тем из этой практики сделаны исключения. По словам представителя SEM, данное решение не распространяется на заявителей, совершивших правонарушения, а также на лиц, которые могут представлять угрозу для внутренней или внешней безопасности Швейцарии.
Выдворения крайне редки
Ранее принудительные выдворения в Иран из Швейцарии производились крайне редко. В прошлом году по состоянию на конец ноября 2025 года были исполнены лишь два решения о выдворении из Швейцарии в Иран. После начала нынешних беспорядков в Иране, как отмечается, не было произведено ни одного выдворения. Иранская диаспора в Швейцарии считает, что предписания о выдворении ставят многих людей перед экзистенциальной, потенциально смертельной угрозой.
В ответ на эти утверждения представитель SEM подчёркивает: ведомство в каждом отдельном случае тщательно проверяет, является ли возвращение в страну происхождения приемлемым, допустимым и осуществимым. Выдворение производится только при выполнении всех трёх условий. По словам Даниэля Баха, если человеку в Иране угрожает риск серьёзных нарушений его законных прав, то тогда решение о выдворении исполнено не будет.
При этом, по его словам, SEM не располагает сведениями о том, что ранее лица, принудительно возвращённые в Иран, сталкивались с какими-либо серьёзными проблемами. Как указал далее Даниэль Бах, SEM продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Иране и при необходимости обеспечит сотрудников актуализированными служебными инструкциями и разъяснениями.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
