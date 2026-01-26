The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
La SEM sospende le espulsioni dei cittadini iraniani
I cittadini iraniani non vengono attualmente espulsi dalla Svizzera a causa della brutale repressione delle manifestazioni in Iran da parte del regime, ha indicato ieri sera il Segretariato di Stato della migrazione (SEM).

1 minuto

(Keystone-ATS) La misura si applica anche ai richiedenti asilo respinti.

La decisione è stata presa il 13 gennaio, ha confermato un portavoce della SEM all’agenzia Keystone-ATS, riprendendo un’informazione diffusa dall’emittente radiotelevisiva pubblica svizzero-tedesca SRF. Le decisioni negative sono accompagnate da un’ammissione provvisoria, ha precisato.

La situazione in Iran è incerta e difficile da valutare dall’inizio delle manifestazioni a dicembre, ha aggiunto il portavoce.

I richiedenti asilo che hanno commesso reati o che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sono tuttavia esclusi da questo cambiamento di prassi, ha sottolineato il portavoce. “In questi casi, l’esecuzione del rinvio continua ad essere esaminata”.

