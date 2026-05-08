«Más de 75» víctimas de Al Fayed recibieron una «indemnización completa» de Harrods

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«Más de 75» víctimas de violencia sexual por parte de Mohamed Al Fayed, antiguo propietario de Harrods, fallecido en 2023, recibieron hasta ahora una «indemnización completa» de un fondo creado por los grandes almacenes de lujo, indicó este jueves la empresa a la AFP.

Las más de 75 víctimas forman parte de las 259 personas que presentaron una solicitud de indemnización en el marco de este dispositivo de reclamación, que permaneció abierto hasta el 31 de marzo.

«Hasta la fecha, más de 75 supervivientes han recibido una indemnización completa a través del programa», anunció el Programa de Reparación de Harrods, en un comunicado.

Los casos restantes «seguirán siendo revisados y tramitados hasta su resolución», añadió el texto.

El anuncio de Harrods llegó pocas horas después de que un organismo de control policial británico indicara que abrió una investigación contra un agente en activo y cuatro exmiembros del cuerpo, sospechosos de haber ignorado denuncias de agresiones sexuales contra Al Fayed, cuando estaba vivo.

Tras un documental de la BBC sobre el caso, en septiembre de 2024, la policía de Londres reconoció haber recibido, antes de la muerte en 2023 del multimillonario egipcio, 21 testimonios de mujeres contra el magnate, sin que nunca fuera procesado.

El organismo de control policial (IOPC), explicó que su investigación se centra en cómo respondieron los agentes a las denuncias presentadas por cuatro personas.

«En esta etapa, cinco personas —un miembro en servicio de la Policía Metropolitana [de Londres] y cuatro exagentes— han sido informadas de que existe una investigación contra ellas por presunta mala conducta», señaló este organismo independiente.

La investigación determinará si estos policías deben o debieron haber sido objeto de un procedimiento disciplinario, añadió la IOPC.

La policía londinense indicó que está colaborando con la investigación y precisó que esta «no significa necesariamente que se iniciarán procedimientos disciplinarios por mala conducta».

La policía interrogó este año a cuatro personas —tres mujeres y un hombre— sospechosas de complicidad en el caso Al Fayed, y precisó que 154 víctimas se presentaron ante las autoridades desde la emisión del documental de la BBC.

Entrevistada por esa cadena, Justine, una exempleada de Harrods y miembro del colectivo de víctimas, contó que habló con la policía en 2018, pero que «después no pasó nada».

«Era una de las últimas oportunidades reales de obtener justicia mientras él seguía vivo, y se perdió», lamentó.

La justicia francesa también investiga desde el año pasado un presunto sistema de trata de mujeres organizado por Al Fayed, quien también fue propietario del hotel Ritz parisino.

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