‘Le città di pianura’, de Francesco Sossai, arrasa en la gran noche del cine italiano

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Roma, 6 may (EFE).- La película ‘Le città di pianura’, de Francesco Sossai, se alzó hoy como la gran triunfadora de la 71ª edición de los premios David di Donatello, los más prestigiosos del cine italiano, al conquistar ocho galardones en una gala marcada por la reivindicación de la financiación pública del sector.

La cinta, que llegaba como favorita con 16 nominaciones, se impuso en las principales categorías, entre ellas mejor película, mejor dirección, mejor producción, mejor actor protagonista para Sergio Romano, mejor guion original y mejor canción original por el tema ‘Ti’.

También obtuvo los premios a mejor montaje y mejor casting.

El filme, un melancólico viaje por el Véneto rural a través de la historia de dos veteranos bebedores y un joven estudiante, confirmó así los pronósticos y se impuso al regreso a los David del oscarizado Paolo Sorrentino, quien, pese a sus 14 nominaciones por ‘La Grazia’, terminó la noche sin premios.

La ceremonia, celebrada en los estudios romanos de Cinecittà, estuvo marcada por las protestas de cineastas y profesionales ante la crisis de financiación que atraviesa el sector audiovisual italiano, así como por referencias a los conflictos internacionales actuales.

Las reivindicaciones se hicieron visibles tanto en los discursos de los premiados como en sus atuendos: numerosos asistentes lucieron pines con el lema «Non c’è Italia senza il cinema» («No hay Italia sin el cine»), mientras que otros incorporaron símbolos de apoyo a Gaza, como una insignia con forma de sandía en la solapa de la chaqueta.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando Aurora Quattrocchi, de 83 años, recogió emocionada el premio a mejor actriz protagonista por ‘Gioia mia’, filme que le también valió el galardón a mejor debut a su directora, Margherita Spampinato.

En las categorías interpretativas de reparto, los premios fueron para Matilda De Angelis, por ‘Fuori’, y Lino Musella, por ‘Nonostante’.

En el apartado técnico, la cinta ‘Primavera’ destacó con cuatro galardones (mejor compositor para Fabio Massimo Capogrosso, vestuario, peluquería y sonido), mientras que ‘La città proibita’ se hizo con tres estatuillas: mejor fotografía para Paolo Carnera, escenografía y efectos visuales.

Por su parte, ‘Le assaggiatrici’, de Silvio Soldini, que adapta la historia de las mujeres encargadas de probar la comida de Adolf Hitler para evitar un envenenamiento, logró convertir tres de sus trece nominaciones en premios: mejor guion adaptado, mejor maquillaje y el David Giovani.

La Academia del Cine Italiano distinguió además como mejor película internacional a ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’), del estadounidense Paul Thomas Anderson, quien agradeció el premio mediante un mensaje leído durante la ceremonia.

El palmarés se completó con el premio a mejor documental para ‘Roberto Rossellini – Più di una vita’, el de mejor cortometraje para ‘Everyday in Gaza’, de Omar Rammal, y el David del Espectador para la cinta ‘Buen Camino’, de Gennaro Nunziante.

Durante la gala también fueron homenajeados el director Gianni Amelio, que recibió el David a la Carrera; el pionero de la animación Bruno Bozzetto, distinguido con el David Especial; y el tres veces ganador del Óscar Vittorio Storaro, galardonado con el Premio Cinecittà. EFE

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