‘Paz, amor, muerte’, el mensaje de Eagles of Death Metal en el aniversario de Bataclan

2 minutos

Redacción Internacional, 13 nov (EFE).- Eagles of Death Metal, la banda estadounidense que actuaba en la sala Bataclan cuando hace diez años se produjo el atentado en el que murieron 90 personas, publicó este jueves un simbólico mensaje en sus redes sociales: la bandera de Francia y sobre ella tres puños que simbolizan paz, amor y muerte.

Un puño con el símbolo de la victoria (también utilizado para la paz), otro con los cuernos y el pulgar extendido, que en el lenguaje de signos de Estados Unidos es la representación del amor, y otro de cuernos con el pulgar recogido y la muñeca girada, habitual en los conciertos de rock.

Son los tres puños que el grupo utilizó en la portada de su primer álbum, llamado ‘Peace Love Death Metal’ (2004) y son los que ha utilizado en su mensaje de recuerdo de los atentados, el mismo que publica en sus redes cada 13 de noviembre desde 2018.

Tras el atentado, del que los miembros de la banda salieron ilesos, cancelaron su gira europea, pero menos de un mes después, el 7 de diciembre, participaron en un concierto de U2 en París.

El 16 de febrero del año siguiente regresaron a París para actuar en la sala Olympia. El líder del grupo, Jesse HUghes, invitó al público a tomarse «un momento para recordar», aunque no mencionó los atentados.

Y aunque el grupo expresó su deseo de dar el primer concierto en Bataclan cuando la sala reabriera sus puertas, finalmente fue Sting quien actuó, el 12 de noviembre de 2016.

En el macroproceso que juzgó en 2022 a una veintena de acusados por los ataques terroristas cometido en París aquel 13 de noviembre, HUghes afirmó que «como cristiano» perdonaba a los autores de la matanza de Bataclan.

«Ahora me siento mejor. He tenido el amor de mis amigos de Francia. Como cristiano que soy, todo el mundo tiene derecho a perder su camino y a encontrarlo. Perdono a la gente que hizo esto», dijo Hughes.

Y el exguitarrista de la banda, que también estaba sobre el escenario del Bataclan, Eden Galindo, aseguró que tras los atentados nunca será el mismo. «Quiero decir a las familias de las víctimas que pienso en ellas todos los días y rezo por ellas», afirmó al borde de las lágrimas. EFE

