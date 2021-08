LocarnoCloseup

Este contenido fue publicado el 03 agosto 2021 - 12:23

Eduardo Simantob Nacido en São Paulo, Brasil, redactor del departamento portugués y responsable en swissinfo.ch de Culture beat. Posee sendos grados en Cine y Negocios y Economía. Trabajó en Folha de S. Paulo, uno de los principales diarios de Brasil, antes de trasladarse a Suiza en 2000 como corresponsal internacional para varios medios brasileños. Con sede en Zúrich, Simantob ha trabajado en distintos medios impresos y digitales, ha participado en coproducciones internacionales de documentales, artes visuales (3ª Bienal de Bahía; Museo Johann Jacobs / Zúrich), y fue profesor invitado en Transmedia Storytelling en la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas de Lucerna (HSLU - Camera Arts, 2013-17). Más artículos de este autor / esta autora | Redacción en portugués Carlo Pisani

Cineasta italiano, criado en África, considera que ahora su hogar es Suiza. Carlo estudió dirección de cine en la Escuela Nacional de Cine de Italia, trabajó como editor documental y director/productor en Berlín y Viena. Desarrolla multimedia en el marco de atractivas narrativas. Más artículos de este autor / esta autora | Multimedia

Un paraíso para los amantes del cine. ¿Qué hace a Locarno diferente?

El 2020 fue el único año sabático en la larga historia del Festival de Cine de Locarno, cuya 74ª edición comienza el 4 de agosto. Es posible que muchos espectadores habituales no asistan este año debido a las restricciones de viajes, pero los amantes del séptimo arte que llegaron a Locarno pueden esperar una maratón alegre: más de 200 películas en 10 días, durante los cuales la ciudad está completamente dominada por cinéfilos.

Locarno está catalogado como el festival de cine internacional más prestigioso de Suiza, organizado desde 1946, y considerado en el mundo del cine como “el más pequeño entre los más grandes”, a la par de Cannes, Berlín y Venecia.

¿Qué distingue a Locarno de estos grandes festivales? Primero que todo, Locarno no es un evento pletórico de estrellas. La prensa de celebridades tiene poca o casi ninguna presencia. Claro, siempre hay algunos grandes nombres, pero por lo general tienen una visión inhabitual de la industria del cine y la política. En la última edición regular de 2019, el cineasta estadounidense John Waters, el invitado de honor, condimentó la edición con su pícara versión del sexo y los suburbios.

Mostrar más Mostrar más Gran Hotel Locarno: pasado y presente Este contenido fue publicado el 19 ago. 2019

Este año es John Landis, un director que revitalizó la comedia estadounidense y lanzó las carreras de muchos ilustres, como John Belushi y Dan Aykroyd (The Blues Brothers, 1982) o Eddy Murphy. No son exactamente las personalidades cinematográficas que vemos en los tabloides. La carta de invitación a Locarno se sustenta en las películas y el arte de quienes las reciben y no en el polvo de estrellas que los envuelve.

La segunda diferencia es que la ciudad de Locarno es exactamente del tamaño de un festival de cine. Este antiguo asentamiento (hay indicios de presencia humana desde el siglo XIV a. C.) cuenta apenas con unos 15 000 habitantes (55 000 si se incluyen los suburbios) repartidos en menos de cinco kilómetros cuadrados de espacio urbano. Es un ambiente muy acogedor, totalmente infectado por la fiebre del cine, lo que da la impresión de que el festival es su único espectáculo. Por otro lado, la vida de la ciudad continúa con la misma normalidad que en Cannes, Berlín y Venecia mientras se celebran sus festivales.

Finalmente, Locarno siempre se ha posicionado como una plataforma privilegiada para el cine de autor. Como los más pequeños entre los más grandes, sería suicida competir por los estrenos más publicitados de la industria (la mayoría de los directores o productores preferirían lanzar su película en Cannes). En cambio, Locarno siempre está al acecho del cine más insólito. Su cartelera incluye películas que difícilmente se verán en algún otro lado, que probablemente se proyectarán durante algunas semanas en un teatro de autor, aunque puedan ser del gusto del público.

SWI swissinfo.ch estará presente para brindarle una cobertura diversificada del festival. El periodista y crítico brasileño-suizo Eduardo Simantob junto con el videoperiodista italiano nacido en Mozambique Carlo Pisani se unieron a la Academia de Críticos del Festival. Cada año el Festival selecciona a 10 jóvenes críticos de cine y medios de todo el mundo para una intensa inmersión en el mundo del cine. Este año proceden de Vietnam, Rumanía, Hungría, Brasil, Chile, República Dominicana, Reino Unido y Suiza.

En esta página (y también en nuestras cuentas de Instagram y Facebook) puede disfrutar de los artículos elaborados por la Academia de Críticos en años anteriores y seguir a #LocarnoCloseup por sus nuevas e ingeniosas contribuciones al festival de este año.