Lotería Suiza, medio siglo de crear y romper sueños Thomas Stephens 10 de enero de 2020 - 11:30 Hace exactamente 50 años tuvo lugar el primer sorteo de la lotería nacional en Suiza. Los jugadores de Swiss Lotto tenían que acertar seis de 40 números para obtener un premio mayor de 200 000 francos. Desde entonces, más de 962 ganadores se han vuelto millonarios. Por supuesto que hay muchos, muchos más que no han tenido esa suerte, pero sus pérdidas han ido a parar a buenas causas: en los últimos 50 años se han invertido unos 6 000 millones de francos en proyectos caritativos en los ámbitos de la cultura, el deporte, la naturaleza y la sociedad, indicó el jueves la empresa de lotería, Swisslos. Lo que activó la lotería en Suiza fue el hecho de que cada vez más suizos cruzaran la frontera para probar suerte en la lotería alemana. Para que el primer sorteo oficial se realizara sin problemas el 10 de enero de 1970, se llevaron a cabo varias pruebas en el estudio de la televisión suiza en Zúrich. La fórmula “6 de 40” (para ganar el premio mayor) duró nueve años, cambiando en abril de 1979 a “6 de 42”. Siguieron varios retoques y juegos adicionales, como el Joker y EuroMillones. El premio millonario de la lotería fue creado en 28 de abril de 1979, y el afortunado ganador se embolsó algo menos de 1,7 millones de francos. El récord de premios individuales es de 48,6 millones (2014). En los últimos 50 años se ha entregado un total de 10 000 millones de francos en concepto de ganancias. Desde el 10 de enero de 1970, se han realizado un total de 3 804 sorteos de lotería con 25 892 números ganadores. ¿La bola más “afortunada” fue el 18 y apareció 654 veces. Las probabilidades de ganar la Lotería Suiza son de 31 millones a 1. Críticas Sin embargo, la lotería suiza no está exenta de críticas. Un vídeo de la televisión pública suiza SRF explica que la población gasta unos 500 millones de francos al año en billetes de lotería, de los cuales 300 millones se destinan al fondo de la lotería, que luego son repartidos entre los 26 cantones de Suiza. Los datos de 11 cantones en los últimos cinco años muestran que solamente el 5% del total se destina a pequeñas asociaciones (sumas inferiores a 10 000). Una tercera parte del dinero se entrega en cantidades de al menos un millón de francos a instituciones como teatros, museos y salas de conciertos. Según los datos recogidos por el programa Rundschau, solamente en las obras del Museo de Arte de Zúrich se han gastado 30 millones de francos. En Argovia, la empresa estatal Postauto (bus postal) recibió 1,5 millones para un proyecto de investigación. También en Argovia se destinaron 250000 francos a la celebración de la elección de Doris Leuthard al Consejo Federal (Gobierno). “Los controles y la supervisión son insuficientes y los cantones tienden a ayudarse a sí mismos para conseguir fondos”, señala Fabian Schnell del centro de reflexión Avenir Suisse.