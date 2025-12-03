1-0. Chile vence a Paraguay y se ubica en zona de repesca en la Liga de Naciones Femenina

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 2 dic (EFE).- Chile derrotó este martes por 1-0 a Paraguay en Rancagua para alcanzar su segunda victoria en la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina y mantenerse en el cuarto puesto de las eliminatorias al Mundial Brasil 2027.

La Roja se impuso con un gol de la volante de Colo Colo Yanara Aedo, en el minuto 33, que le permitió llegar a siete puntos y ubicarse en una posición que da acceso a la repesca internacional.

La Liga de Naciones femenina otorga dos cupos directos al Mundial y otros dos para el repechaje, que se definirán al final de la competencia que se jugará a ocho partidos.

Las paraguayas, que venían de un triunfo agónico de local, se ubican en la sexta plaza con tres enteros, en una eliminatoria de nueve selecciones que Brasil, al ser anfitriona del Mundial, no disputa.

La selección dirigida por el chileno Luis Mena tuvo un primer tiempo complicado frente a las albirrojas, que con un buen cerrojo mantuvieron a raya por media hora las intenciones de las locales de abrir el marcador con su dominio del juego.

El protagonismo de las chilenas, no obstante, tuvo recompensa al minuto 33, cuando llegó el gol del desahogo.

Aedo definió un centro que recibió de Vaitiare Pardo dentro del área grande al borde de la medialuna, con un disparo que pegó dentro del travesaño y entró desconcertando a la guardameta paraguaya Alicia Bobadilla.

La ventaja tranquilizó a Chile para irse al descanso con ventaja, pero en el segundo tiempo se reanudó la batalla con un equipo paraguayo que generó peligro con sus avances al arco de la portera del OL Lyonnes francés Christiane Endler.

Peleaban palmo a palmo cuando la volante del Olimpia Danna Garcete fue expulsada al minuto 69, por doble amarilla ante una falta sobre Aedo, pero el dominio de La Roja con superioridad numérica fue breve.

Las chilenas quisieron atacar con velocidad en contragolpes en busca de sorprender a la zaga paraguaya, pero les costó la definición y las visitantes consiguieron recomponerse para intentar un empate.

Un cabezazo de la defensora del Bristol City inglés Camila Sáez y un mano a mano de la delantera de Colo Colo Mary Valencia fueron las opciones más claras de las locales, que no consiguieron marcar un segundo tanto.

La competencia se reanudará en abril del próximo año, cuando Chile reciba a la segunda de la tabla, Argentina, y visite a Colombia, con la que está igualada en siete puntos.

Paraguay, en tanto, será local ante Ecuador que es quinta y visitará a Perú, séptima, también con tres enteros.

-⁠ ⁠Ficha técnica:

1.⁠ ⁠Chile: Christiane Endler; Anaís Cifuentes (m.88, Rosario Balmaceda), Fernanda Ramírez, Fernanda Pinilla, Camila Sáez; Yanara Aedo, Millaray Cortés (m.78, Yastin Jiménez) , Nayadet López (m.65, Gisela Pino); Vaitiare Pardo (m.88, María José Urrutia), Sonya Keefe, Ámbar Figueroa (m.65, Mary Valencia).

Seleccionador: Luis Mena.

0.⁠ ⁠Paraguay: Alicia Bobadilla; María Martínez, Dahiana Bogarín, Fiorela Martínez, Deisy Ojeda; Celeste Aguilera, Danna Garcete, Cindy Ramos (m.92, Belén Riveros); Claudia Martínez, Lice Chamorro, Rebeca Fernández (m.75, Fátima Acosta).

Seleccionador: Herminio Barrios.

Gol: 1-0, m.33: Yanara Aedo.

Árbitro: La peruana Milagros Arruela expulsó a la paraguaya Danna Garcete por doble amarilla y amonestó a la chilena Yanara Aedo.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina clasificatoria al Mundial 2027, disputado en el estadio El Teniente de Rancagua. EFE

